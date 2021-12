Fußball heute live an Neujahr: Welche Spiele werden im TV und LIVE-STREAM gezeigt?

Das neue Jahr ist heute genau einen Tag alt und in der Premier League geht es unbeeindruckt weiter! Der 21. Spieltag steht an und trotz Corona-Sorgen, die auch vor der höchsten englischen Spielklasse nicht Halt machen, dürfen wir einige hochkarätige Partien erwarten.

Die Premier-League-Saison 21/22 ist bisher ein Kopf-an-Kopf Rennen, das spannender nicht sein könnte. Welche Begegnungen heute stattfinden und wo diese im TV und LIVE-STREAM gezeigt werden, verrät Euch GOAL.

Fußball heute live an Neujahr: Die Eckdaten zum 21. Spieltag in der Premier League

Wettbewerb: Premier League | Saison 21/22

Datum: Samstag, 01. Januar 2022

Uhrzeit: 13.30 Uhr | 16.00 Uhr | 18.30 Uhr

Anzahl Spiele: 4

Fußball live an Neujahr: Diese Spiele finden heute in der Premier League statt

Anders als in der Bundesliga oder in anderen europäischen Ligen legt die Premier League keine Winter-Verschnaufpause ein. Auch heute, an Neujahr, wird auf insgesamt drei Plätzen gespielt! Die wohl prestigeträchtigste Begegnung ist jene zwischen dem FC Arsenal und dem amtierenden Meister Manchester City. Die weiteren Partien lauten Watford vs. Tottenham Hotspur und Crystal Palace vs. West Ham.

Fußball heute live an Neujahr: Sky zeigt die Premier League im TV

Auch in dieser Saison seht Ihr die englische Liga nur beim Bezahlsender Sky. Der Unterföhringer Spezialist für LIVE-Sport konnte sich die Übertragungsrechte an der vermeintlich besten Liga der Welt sichern und zeigt die beschriebenen Begegnungen heute live und in voller Länge.

Ab 13.20 Uhr könnt Ihr heute mit den Vorberichten zu Arsenal vs. Man City starten und die letzte Übertragung dieses Tages startet um 18.20 Uhr zur Begegnung Crystal Palace vs. West Ham. Dazwischen könnt Ihr Euch ab 15.50 Uhr Watford vs. Tottenham Hotspur reinziehen.

Um heute live dabei sein zu können, benötigt Ihr die kostenpflichtige Mitgliedschaft beim Bezahlsender.

Welche Kosten Euch erwarten und die Infos zu den unterschiedlichen Vertragsoptionen könnt Ihr auf der Sky-Homepage nachlesen.

Fußball heute live an Neujahr: Der LIVE-STREAM zur Premier League exklusiv auf Sky

Selbstverständlich könnt Ihr die heutigen Partien auch live im Internet verfolgen. Die Streamingoptionen Sky Ticket und Sky Go ermöglichen Euch jeweils, dass Ihr LIVE-Inhalte auch im STREAM verfolgen könnt. Auch das Abrufen von on-demand-Inhalten ist möglich. Welche Option für Euch die bessere ist, könnt Ihr anhand der folgenden Gegenüberstellung entscheiden. So viel vorweg: Seid Ihr bereits Sky-Kunden, ist eine der beiden Varianten für Euch kostenlos!

LIVE-STREAM auf... ...Sky Ticket ...Sky Go im Sky-Abo inbegriffen? x ✓ kompatible Geräte Handy, Desktop, Tablet, Konsole, TV-Stick, Smart-TV Handy, Desktop, Tablet Kosten Monatsvertrag: 29,99€/Monat + jederzeit kündbar

Jahresvertrag: 12 Monate 24,99€/Monat; anschließend 29,99€/Monat + jederzeit kündbar im Sky-Abo inbegriffen

Fußball heute live an Neujahr: Die Neujahrsspiele der Premier League im TV und LIVE-STREAM in der Übersicht