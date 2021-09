Fußball heute live: Manchester City vs. RB Leipzig

RB Leipzig hat in der CL eine Kracher-Gruppe erwischt. Am 1. Spieltag treffen die Sachsen auf ManCity. Goal erklärt Euch, wo das Duell zu sehen ist.

Für RB Leipzig startet die Champions League mit einem echten Highlight. Auswärts muss die Mannschaft von Trainer Jesse Marsch bei Manchester City ran. Am Mittwoch, den 15. September, um 21 Uhr steigt das Duell zwischen den beiden Mannschaften.

Gastgeber Man City ist solide in die Saison gestartet, hat nur eine der bisher vier gespielten Partien in der Premier League verloren. In der Champions League will man nach dem Erreichen des Endspiels 2020/21 in diesem Jahr erneut angreifen. Das ausgegebene Ziel ist erneut der Titel. Seit der Übernahme durch die Scheichs ist der CL-Triumph das Ziel. In diesem Jahr haben die Citizens eine starke Gruppe erwischt. Paris Saint-Germain, RB Leipzig und Club Brügge gilt es im Kampf um den Achtelfinaleinzug zu schlagen.

DIe Leipziger sind vermeintlich die dritte Kraft in dieser Gruppe. Allerdings rechnet sich der Bundesligist Chancen aus. An guten Tagen kann diese Mannschaft jeden schlagen, auch Teams wie City oder PSG.

Manchester City vs. RB Leipzig live: Das Spiel im Überblick

Wettbewerb Champions League | 1. Spieltag Begegnung Manchester City - RB Leipzig Anpfiff 15. September - 21 Uhr Ort Etihad Stadium (Manchester, England)

Wird Manchester City vs. RB Leipzig live im TV übertragen?

Die Champions League ist in Zukunft ausschließlich bei DAZN und Amazon zu sehen. Bei Amazon Prime Video gibt es an den Dienstagen ein Top-Spiel live, welches bei DAZN nicht zu verfolgen ist.

DAZN Amazon Prime Konferenz Exklusiv bei DAZN - Gruppenphase 90 der 96 Gruppenspiele LIVE 6 Topspiele LIVE Achtelfinale 12 4 Viertelfinale 6 2 Halbfinale 2 2 Finale bei DAZN -

Alle anderen Partien werden als Einzelspiele live und exklusiv bei DAZN ausgestrahlt. Dazu zählt auch die Partie zwischen Manchester City und RB Leipzig. Diese könnt Ihr ab 20.30 Uhr im LIVE-STREAM bei DAZN schauen.

Manchester City vs. RB Leipzig im LIVE-STREAM bei DAZN

Dieser LIVE-STREAM startet wie erwähnt bereits eine halbe Stunde vor Anpfiff. Moderator Alex Schlüter liefert im Vorfeld der Partie Vorberichte, Interviews sowie Analysen zur Begegnung. Um auf den LIVE-STREAM zugreifen zu können, braucht Ihr neben einem DAZN-Abonnement eine stabile Internetverbindung sowie ein internetfähiges Gerät.

Auf Eurem Handy oder Smart-TV könnt Ihr Euch, bei vorhandenem DAZN-Account, über die DAZN-App einloggen und mit dem LIVE-STREAM loslegen. Am Laptop geht Ihr über einen Internet-Browser Eurer Wahl auf die Homepage von DAZN und legt dort los. Das Spiel wird dann ab 21 Uhr kommentiert von Jan Platte. Experte Sebastian Kneißl komplettiert das Kommentatoren-Duo.

Manchester City vs. RB Leipzig - Der Champions-League-Spielplan

Datum | Spieltag Manchester City gegen ... RB Leipzig gegen ... 15.09.21 | 1. Spieltag RB Leipzig (H) Manchester City (A) 28.09.21 | 2. Spieltag Paris Saint-Germain (A) Club Brügge (H) 19.10.21 | 3. Spieltag Club Brügge (A) Paris Saint-Germain (A) 03.11.21 | 4. Spieltag Club Brügge (H) Paris Saint-Germain (H) 24.11.21 | 5. Spieltag Paris Saint-Germain (H) Club Brügge (A) 07.12.21 | 6. Spieltag RB Leipzig (A) Manchester City (H)

Der Champions-League-Abend heute live bei DAZN

Lediglich die Partie zwischen dem FC Barcelona und dem FC Bayern München wird am ersten Spieltag der Champions League nicht exklusiv bei DAZN laufen. Das Aufeinandertreffen zwischen Manchester City und RB Leipzig ist hingegen live bei DAZN zu sehen. Neben vielen weiteren Partien der Champions League gibt es auch andere Ligen im Programmangebot von DAZN.

Manchester City vs. RB Leipzig: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Manchester City:

Ederson - Cancelo, Dias (K.), Ake, Zinchenko - Rodrigo, De Bruyne, Bernardo - Grealish, Torres, Mahrez

RB Leipzig setzt heute auf folgende Aufstellung:

Gulacsi (K.) - Mukiele, Klostermann, Orban, Angelino - Laimer, Adams - Nkunku, Forsberg, Olmo - Silva

