Fußball heute live: Läuft Deutschland vs. Oman im Free-TV?

Heute findet das Länderspiel Deutschland vs. Oman statt. Doch läuft die Generalprobe heute live im Free-TV? Bei GOAL erhaltet Ihr alle Infos.

Die Teilnehmer an der WM in Katar arbeiten in diesen Tagen am Feinschliff. Das gilt auch für Deutschland, das am Mittwoch um 18.00 Uhr (deutsche Zeit) auf den Oman trifft. Hierbei gastiert der Elfte im FIFA-Ranking beim 75. der Welt.

Die DFB-Auswahl erlebte am 26. September zum Abschluss der Gruppe A3 der Nations League ein 3:3 in England. Damit fuhr die Elf von Hansi Flick das fünfte Unentschieden binnen sieben Länderspielen ein. Der Oman unterlag am selben Tag in Jordanien und somit beim 84. in der Weltrangliste. Trotzdem stellt das Nationalteam des Sultanats aufgrund der klimatischen Verhältnissen einen optimalen Kontrahenten dar.

Vier Tage vor dem Auftakt der WM 2022 in Katar findet am Mittwoch 18.00 das Länderspiel Deutschland vs. Oman statt. Doch läuft heute Fußball live im Free-TV? Bei GOAL erhaltet Ihr alle Infos zur Übertragung im TV und im LIVE-STREAM.

Fußball heute live: Läuft Deutschland vs. Oman im Free-TV? Das Länderspiel auf einen Blick

Spiel: Oman vs. Deutschland Datum: Mittwoch, 16. November 2022 Uhrzeit: 18.00 Uhr (deutsche Zeit) Stadion: Sultan Qaboos Sport Complex (Muscat)

„Diese Nachricht ist ganz bitter. Für Timo persönlich tut es mir sehr leid, weil er die WM verpasst, die er unbedingt spielen wollte. Aber vor allem für das Team ist Timos Ausfall ein herber Verlust. Wir wünschen ihm jetzt alle, dass er schnell wieder fit wird", so Hansi Flick. https://t.co/QDuHsJhOBe — DFB-Team (@DFB_Team) November 3, 2022

Fußball heute live: Läuft Deutschland vs. Oman im Free-TV? Die Übertragung im TV

GOAL hat diesbezüglich erfreuliche Nachrichten für Euch. Denn: Ihr könnt das Länderspiel Oman vs. Deutschland heute bei RTL im Free-TV mitverfolgen. Obendrein könnt Ihr Euch die Partie in HD ansehen. Eine Stunde vor dem Anstoß im Sultan Qaboos Sport Complex in der Hauptstadt Muscat und somit um 17.00 Uhr startet der Countdown. Außerdem bekommt Ihr nach dem Schlusspfiff ab 19.55 Uhr nochmals die Highlights ins Haus geliefert. Doch schreibt Euch an dieser Stelle die Eckdaten zur Übertragung des Spiels Oman – Deutschland bei RTL auf:

Sender: RTL (HD)

RTL (HD) Vorberichte ab: 17.00 Uhr

17.00 Uhr Spielbeginn: 18.00 Uhr

18.00 Uhr Highlights ab: 19.55 Uhr

Fußball heute live: Läuft Deutschland vs. Oman im Free-TV? Die Übertragung im LIVE-STREAM

Wenn Ihr kein TV-Gerät zur Hand habt, könnt Ihr es bei einem geeigneten Internetzugang mit dem LIVE-STREAM bei RTL+ angehen. Jedoch benötigt Ihr für den Zugriff auf die Ausstrahlung des Freundschaftsspiel Oman vs. Deutschland ein Abonnement. Hierbei könnt Ihr Euch zwischen einem Premium- und einem Premium-Duo-Abo entscheiden. Dafür müsst Ihr pro Monat 4,99 Euro und 7,99 Euro bezahlen. Allerdings könnt Ihr mit der zweitgenannten Option das Paket mit zwei Geräten nützen. Zudem beschränken sich die Werbeeinschaltungen auf jene in den Live-Streams der Sender.

Fußball heute live: Läuft Deutschland vs. Oman im Free-TV? Die Übertragung im RELIVE

Außerdem könnt Ihr Euch das Aufeinandertreffen zwischen Oman und Deutschland ab 0.00 Uhr zeitversetzt bei DAZN anschauen. Doch auch in diesem Fall kommt Ihr nicht um einen Vertrag herum. Hierbei stehen Monats- und Jahresdeals zur Auswahl. Hierfür müsst Ihr pro Monat 24,99 Euro und 29,99 Euro auf den Tisch legen. Nachfolgend könnt Ihr Euch genauer dazu einlesen:

Der Abschluss erfolgt in Windeseile. Anschließend müssen die Besitzer von Smart-TVs die Gratis-App herunterladen. Alternativ könnt Ihr Euren Fernseher exemplarisch per HDMI-Kabel mit einem PC oder Notebook verbinden.

⏳ عشرة أيام متبقية على مواجهة أحمرنا ونظيره الألماني 💪🏻

✅ فعاليات مصاحبة 😍

✅ متعة مضمونة 🔥 #عمان_ألمانيا pic.twitter.com/ABQNrf1rDG — OFA - Official Page (@OmanFA) November 6, 2022

Zu Deutschland vs. Frankreich via LIVE-TICKER am Laufenden bleiben

Zudem bietet Euch GOAL seinen LIVE-TICKER zum Länderspiel Deutschland vs. Oman an. Damit informieren wir Euch zu allen nennenswerten Geschehnissen im Sultan Qaboos Sport Complex. Hierbei erhaltet Ihr von uns Push-Mitteilungen.

Fußball heute live: Läuft Deutschland vs. Oman im Free-TV? Der Überblick