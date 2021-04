Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird das Europa-League-Halbfinale übertragen

In der Europa League finden heute die Halbfinal-Hinspiele statt. Goal zeigt, wie Ihr die Spiele im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt.

In der Europa League finden am heutigen Donnerstag, 29. April , die beiden Halbfinal-Hinspiele statt. Beide Partien werden um 21 Uhr angepfiffen.

England gegen Italien und Spanien gegen England das sind die Duell in den Halbfinal-Hinspielen in der Europa League. Genauer: Manchester United empfängt die AS Rom und der FC Villareal den FC Arsenal .

Das Spiel in Manchester findet im Old Trafford statt, das Spiel in Villareal im Estadio della Ceramica .

Nach vielen Partien sind also nur noch vier Teams im Wettbewerb vertreten. Als Favoriten gehen die beiden Premier-League-Klubs in die beiden Duelle. Doch werden sie ihrer Favoritenrolle gerecht und ziehen in das Finale am 26. Mai in Danzig ein? Erste Aufschlüsse darauf werden die beiden heutigen Hinspiele im Semifinale liefern.

In diesem Artikel könnt Ihr nachlesen, wie und wo Ihr die beiden Begegnungen der Europa League heute live verfolgen könnt.

Fußball heute live: Das Europa-League-Halbfinale in der Übersicht

Datum Anstoss Spiel Übertragung 29. April 2021 21 Uhr Manchester United - AS Rom RTL Nitro / DAZN 29. April 2021 21 Uhr FC Villareal - FC Arsenal DAZN

Die Übertragung der Europa League: So seht Ihr das Halbfinale live

Gute Nachricht für alle Fußball-Fans! Beide Spiele werden heute live im TV und/oder im LIVE-STREAM übertragen.

Der RTL-Spartensender Nitro hat sich für die Übertragung ein Spiel im frei empfangbaren Fernsehen gesichert, der Streamingdienst DAZN überträgt beide Spiele live und in voller Länge im LIVE-STREAM.

So wird das Europa-League-Halbfinale übertragen: Übertragung auf RTL Nitro

Es ist schon Tradition! An jedem Donnerstag zeigt RTL Nitro ein Spiel der diesjährigen Europa League live im TV und im LIVE-STREAM. Nach dem frühen Aus der Bundesligisten VfL Wolfsburg, TSG Hoffenheim und Bayer Leverkusen zeigt RTL Nitro immer eine Begegnung aus dem Angebot der vielen Topspiele.

Heute entschied sich RTL Nitro für die Partie Manchester United gegen AS Rom . Wie die Übertragungen ablaufen, erklären wir in den nächsten Abschnitten.

Das Europa-League-Halbfinale auf RTL Nitro: Übertragung im Free-TV

Die Übertragung beginnt heute bereits um 20.15 Uhr . Durch die umfangreiche Vorberichterstattung werden Euch Moderatorin Laura Wontorra und Experte Roman Weidenfeller begleiten. Kommentatoren des Spieles sind dann Marco Hagemann und Steffen Freund.

Nach der Live-Übertragung von Manchester United gegen AS Rom gibt es die Highlights des zweiten Halbfinal-Hinspiels zwischen dem FC Villareal und dem FC Arsenal.

Das Europa-League-Halbfinale auf RTL Nitro: Übertragung im Livestream

Ihr könnt das Spiel bei RTL Nitro auch im LIVE-STREAM sehen - und zwar bei TVNow , dem offiziellen Streamingdienst der RTL Group.

Umsonst ist der LIVE-STREAM allerdings nicht. Informationen zum Abo und dessen Preis erhaltet Ihr HIER !

So wird das Europa-League-Halbfinale übertragen: Übertragung im LIVE-STREAM auf DAZN

Bei beiden Halbfinal-Hinspielen ist DAZN heute wenige Minuten vor dem Anpfiff live auf Sendung. Manchster United gegen AS Rom kommentiert Max Siebald , Experte ist Benny Lauth . Kommentator des Spiels FC Villareal gegen den FC Arsenal ist Max Gross , ihm steht Experte Ralph Gunesch zur Seite.

Anders als an den bisherigen Europa-League-Spieltagen gibt es bei DAZN heute keine Konferenzschaltung in der "Goalzone".

So wird das Europa-League-Halbfinale übertragen: Highlights auf DAZN

DAZN zeigt wenige Minuten nach nach Abpfiff die Höhepunkte jeder Begegnung in der DAZN-Mediathek .

Bereits für 11,99 Euro im Monat - oder 119,99 Euro pro Jahr kannst Du ein DAZN-Abonnement abschließen, und damit nicht nur alle Europa-League-Partien sondern auch ausgewählte Spiele der Bundesliga und Champions League, sowie viele weitere Topwettbewerbe in anderen Sportarten wie Basketball, American Football, Tennis, Boxen oder Darts live verfolgen.

Und das Beste: Der erste Monat ist dabei völlig kostenlos ! Hier geht's zum Gratismonat!

Das Europa-League-Halbfinale, die Aufstellungen:

Manchester United vs. AS Rom

Manchester: de Gea - Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw - McTominay, Fred - Rashford, Bruno Fernandes, Pogba - Cavani.

Rom: Pau Lopez - Smalling, Cristante, Roger Ibanez - Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola - Pellegrini, Mikhitaryan - Dzeko.

FC Villarreal vs. FC Arsenal

Villarreal: Rulli - Foyth, Albiol, Torres, Pedraza - Parejo, Capoue, Trigueros - Chukwueze, Gerard, Alcacer.

Arsenal: Leno - Chambers, Holding, Mari - Ceballos, Xhaka - Smith Rowe, Thomas, Saka - Ödegaard, Pepe.