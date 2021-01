Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: FC Schalke 04 vs. 1. FC Köln

Kellerduell in der Bundesliga: Der FC Schalke 04 empfängt den 1. FC Köln. Goal erklärt, wie man das Fußballspiel heute LIVE verfolgen kann.

Sechs-Punkte-Spiel in der : Die Kellerkinder Schalke 04 und der treffen heute aufeinander. Anpfiff in der Veltins Arena ist bereits um 18.30 Uhr.

Köln auf 16, Schalke auf 18: Für beide Vereine wirkt die Saison eher wie ein Horrorfilm , so schlecht hatten sich die NRW-Klubs den Saisonverlauf nicht vorgestellt.

Immerhin konnte Schalke Historisches abwenden: Durch den Sieg gegen die TSG am 15. Spieltag wurde der Sieglos-Rekord von Tasmania Berlin vermieden, trotzdem ist es für den noch ein hartes Stück Arbeit bis zum Klassenerhalt.

Köln auf dem Relegationsplatz hat bereits fünf Punkte Vorsprung auf die Knappen, gut läuft es am Rhein aber trotzdem nicht: Zwei Punkte sprangen in den letzten fünf Spielen heraus.

Für viele neutrale Fans spielt heute Not gegen Elend, für beide Teams ist es ein äußerst wichtiges Spiel. Goal erklärt, wie heute Fußball LIVE übertragen wird.

FC Schalke 04 vs. 1. FC Köln: Bundesliga-Fußball heute live verfolgen

Begegnung FC Schalke 04 - 1. FC Köln Datum Mittwoch, 20. Januar 2021, 18.30 Uhr Wettbewerb Bundesliga, 17. Spieltag Zuschauer Keine Ort Veltins Arena

Bild: Getty Images

Fußball heute LIVE: So wird FC Schalke 04 vs. 1. FC Köln im TV übertragen

Schalke gegen Köln - ein Duell zweier Traditionsmannschaften will sich eigentlich keiner entgehen lassen. Allerdings sind beide Teams am unteren Ende der Tabelle gelandet. Auch wenn spielerisch erstmal also kein Leckerbissen zu erwarten ist, so geht es auf jeden Fall spannend zu.

Logisch also, dass viele Anhänger/innen das Spiel schauen wollen. Wo aber ist das möglich?

An dieser Stelle verzweifeln Fans gerne mal: Oft genug wurden schließlich interessierte TV-Zuschauer negativ überrascht, als das Spiel ihres Lieblingsvereins nicht im TV zu sehen war . Wird heute das Spiel zwischen dem FC Schalke 04 und dem 1. FC Köln übertragen?

Fußball heute live: Free-TV oder Pay-TV? Die TV-Übertragung von Schalke - Köln

Auf diese Frage gibt es eine gute und eine schlechte Antwort , klassischerweise fangen wir mit den "bad news" an: Das Spiel ist heute nirgends im Free-TV zu sehen!

Allerdings solltet ihr nicht den Kopf in den Sand stecken, denn es gibt ja auch noch die gute Nachricht: Immerhin gibt es das Spiel überhaupt im TV zu sehen! Pay-TV-Sender Sky hat sich die Übertragungsrechte an allen Begegnungen des 17. Spieltags gesichert und wird daher auch S04-Köln übertragen.

FC Schalke 04 vs. 1. FC Köln auf Sky: So teuer ist die Bundesliga im TV

Da Sky allerdings ein Pay-TV-Sender ist, muss man bezahlen, um das Spiel verfolgen zu dürfen. Bei Sky gibt es ein besonderes System: Dort muss man eines oder mehrere Pakete buchen und kann dann auf die jeweiligen Inhalte zugreifen.

Fü r , und Formel 1 benötigt ihr beispielsweise das "Sport-Paket" , für die Bundesliga das "Bundesliga-Paket". Wie teuer diese Pakete sind und alles weitere rund um Sky-Angebote findet ihr auf der Sky-Website.

1. FC Köln beim FC Schalke 04: Die Übertragung auf Sky

Beginn der Übertragung : 17.30 Uhr

: 17.30 Uhr Anstoß : 18.30 Uhr

: 18.30 Uhr Sender: Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport 1 Bundesliga HD, Sky Sport Bundesliga 6

Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport 1 Bundesliga HD, Sky Sport Bundesliga 6 Kommentar : Marcus Lindemann

Bild: Getty Images

Fußball heute LIVE: FC Schalke 04 vs. 1. FC Köln läuft im LIVE-STREAM - So wird die Bundesliga übertragen

Wie nahezu jeder andere Fernsehsender hat auch Sky den Sprung ins Internet geschafft und bietet sein gesamtes Programm im LIVE-STREAM an.

Kunden und Fans, die kein TV-Gerät zuhause haben, können so also auch die Bundesliga heute im LIVE-STREAM verfolgen - dafür gibt es zwei Möglichkeiten: Sky Go und das Sky Ticket .

LIVE-STREAMS bei Sky: Den DFB-Pokal am Handy/Tablet dank Sky Go und Sky Ticket verfolgen

Sky Go Ohne Zusatzkosten

Für Fans, die bereits Sky-Kunden sind

Kostenlose App herunterladen

Mit korrekten LogIn-Daten anmelden

Passenden LIVE-STREAM auswählen

Zusätzlich: SkyGo-Plus verfügbar: ​ 3 parallele Streams Fünf Geräte registrierbar +5,00€/Monat

Sky Ticket Für Fans, die noch kein Sky-Abonnement gebucht haben

Unverbindlich, also jederzeit kündbar, ohne ein Jahresabo abschließen zu müssen

Kurzzeitiger Zugang zu ausgewählten Inhalten

App kostenlos herunterladen (Handy, Tablet,...)

Registrieren und anmelden

Richtigen LIVE-STREAM auswählen - Fußball genießen

Bundesliga heute LIVE verfolgen: Sky Go und Sky Ticket in den Stores zum Download verfügbar

Bild: Getty Images

Heute LIVE Fußball verfolgen: FC Schalke 04 gegen 1. FC Köln - Die Übertragungsmethoden auf einem Blick