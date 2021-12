Fußball heute live: FC Bayern vs. FC Barcelona im TV und STREAM sehen

Endspurt in der Champions League! Am 6. Spieltag der Königsklasse empfängt der FC Bayern München in der heimischen Allianz Arena den FC Barcelona. Anstoß ist um 21 Uhr.

Für den FC Bayern geht es am letzten Spieltag in Gruppe E nur noch um die perfekte Ausbeute. Bereits im November sicherten sich die Münchner mit dem 2:1-Erfolg bei Dynamo Kiew den Gruppensieg.

Beim FC Barcelona steht derweil noch einiges auf dem Spiel. Zwei Punkte beträgt der Vorsprung auf Benfica, das im Parallelspiel auf Kiew trifft. Im Falle einer Niederlage könnten die Katalanen noch auf den dritten Rang und somit in die Europa League rutschen.

Fußball heute live: Hier erfahrt Ihr, wie Ihr den FC Bayern München gegen den FC Barcelona im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Fußball heute live: FC Bayern München vs. FC Barcelona in der Übersicht

Begegnung FC Bayern München - FC Barcelona Wettbewerb UEFA Champions League | Gruppenphase | 6. Spieltag | Gruppe E Ort Allianz Arena, München Anstoß Mittwoch, 8. Dezember, 21 Uhr

Fußball heute live: Die Übertragung von FC Bayern vs. FC Barcelona im TV und im LIVE-STREAM

In den vergangenen Jahren ist der TV-Markt im Fußball immer unübersichtlicher geworden. Bewährte Anbieter verlieren ihre Rechte, neue kommen hinzu und müssen sich die Spiele zum Teil untereinander aufteilen - so auch in der Champions League.

Seit dieser Spielzeit laufen 121 von 137 Spielen exklusiv beim Streamingdienst DAZN. Die übrigen 16 Partien konnte sich Amazon Prime sichern. Doch wer zeigt heute die Partie des FC Bayern gegen den FC Barcelona?

Fußball heute live: DAZN zeigt FC Bayern vs. FC Barcelona

15 von 16 Spielen laufen in dieser Woche bei DAZN und auch die Partie des FC Bayern gehört dazu. Ihr habt dabei die Auswahl zwischen der Konferenz mit den fünf Parallelspielen und dem Einzelspiel.

Die Einzelübertragung beim Streamingdienst startet bereits um 20.30 Uhr. Als Moderatorin führt dabei Laura Wontorra durch die Vorberichte. Ab 21 Uhr übernimmt Jan Platte das Zepter. Der Kommentator wird an der Seite des ehemaligen DFB-Stürmers Sandro Wagner die Partie begleiten. Hier seht Ihr nochmal die Übertragung in der Übersicht:

Vorberichte: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Anpfiff: 21 Uhr

21 Uhr Moderatorin: Laura Wontorra

Laura Wontorra Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Sandro Wagner

Sandro Wagner Reporter vor Ort: Daniel Herzog

FC Bayern vs. FC Barcelona heute live bei DAZN: So funktioniert das Abo

Wenn Ihr die Partie bei DAZN sehen wollt, müsst Ihr eine Mitgliedschaft beim Internetsender abschließen. Dabei habt Ihr die Wahl zwischen dem Monatsabo für monatlich 14,99 Uhr und dem Jahresabo für einmalig 149,99 Euro. Auf der offiziellen Website von DAZN findet Ihr dazu weitere Informationen.

Empfangbar ist DAZN auf nahezu allen internetfähigen Endgeräten. So könnt Ihr die Übertragung der Partie zwischen Bayern und Barcelona auf eurem Smartphone, Tablet, Laptop oder Smart-TV sehen. Eine vollständige Liste der unterstützten Geräte findet Ihr hier.

Fußball heute live: Die Highlights von FC Bayern vs. FC Barcelona bei DAZN sehen

Ihr habt Bayern gegen Barcelona verpasst? Dann stellt Euch DAZN nach Abpfiff die Highlights zur Partie zur Verfügung. Zudem habt Ihr die Möglichkeit, die vollen 90 Minuten im Re-Live zu sehen.

Dieses Angebot besteht nicht nur für das Spiel des FC Bayern. Auch die übrigen Highlights der Champions League könnt Ihr Euch auf der DAZN-Plattform zu Gemüte führen. Zudem verfügt DAZN über die Übertragungsrechte für die Freitag- und Sonntagsspiele der Bundesliga sowie die Ligue 1, die Primera Division und die Serie A.

Fußball heute live: FC Bayern München vs. FC Barcelona im kostenlosen LIVE-TICKER

Ihr seid keine Mitglieder bei DAZN oder Euer Datenvolumen reicht nicht für den LIVE-STREAM aus? Dann lässt Euch GOAL nicht im Stich. Mit dem kostenlosen LIVE-TICKER bleibt Ihr immer auf dem Laufenden, auch ohne das Spiel mit den eigenen Augen zu sehen.

Hier kommt Ihr direkt zum TICKER.

Fußball heute live: Die Übertragung von FC Bayern vs. FC Barcelona im Überblick