Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: FC Barcelona vs. FC Bayern München

Der FC Bayern München trifft zum Auftakt der Champions-League-Saison heute auf den FC Barcelona. Hier gibt es die letzten Infos vor der Partie.

Der erste Spieltag der Champions League 2021/22 wartet direkt mit einem Knaller auf. Der FC Bayern München muss beim FC Barcelona antreten. Hier gibt es die letzten Infos zum Spiel heute.

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden europäischen Fußballgiganten wurde historisch. Mit 8:2 fertigten die Münchner die stolzen Katalanen im Halbfinale des Final-8-Turniers 2020 in Lissabon ab. Nun folgt also das Wiedersehen, allerdings unter veränderten Vorzeichen.

Barcelona durchlebt eine schwere Phase, Superstar Lionel Messi musste den Klub verlassen. Der Kader hat an Masse und auch an Qualität eingebüßt. Gehört der FC Barcelona noch zu den europäischen Topklubs? Beim FC Bayern stellt sich diese Frage nicht, doch auch die Münchner verloren einige Leistungsträger und befinden sich in einer kleinen Phase des Neuaufbaus. Das Spiel heute in Barcelona dürfte einen Hinweis darauf geben, wo die Bayern derzeit stehen.

Die beiden Top-Klubs FC Barcelona und FC Bayern München messen sich heute in der Champions League. Goal hat kurz vor Anpfiff noch einmal alle wichtigen Infos parat.

Fußball heute live: FC Barcelona vs. FC Bayern München in der Übersicht

BEGEGNUNG FC Barcelona vs. FC Bayern München WETTBEWERB Champions League | Gruppenphase | 1. Spieltag | Gruppe E ORT Camp Nou | Barcelona ANSTOSS 21 Uhr (im LIVE-TICKER)

Fußball heute live: FC Barcelona vs. FC Bayern München im TV und LIVE-STREAM

Das absolute Spitzenspiel des heutigen Spieltags der Champions League dürfte bei jedem Fußballfan Begeisterung wecken. Stellt sich nur noch die Frage, wo die Partie übertragen wird. Die Antwort auf diese Frage gibt es jetzt.

Fußball heute live: So wird die Champions League 2021/22 übertragen

Nach über 20 Jahren zeigt der Pay-TV-Sender Sky ab dieser Saison kein einziges Spiel der Champions League mehr! Stattdessen ist die Königsklasse des europäischen Fußballs komplett ins Internet abgewandert. Großer Profiteur ist der Streamingdienst DAZN, der fast alle Partien live und exklusiv zeigt, sowohl im Einzelspiel als auch in der Konferenz.

Aber es gibt auch noch einen zweiten Mitbewerber bei der Übertragung der Champions-League-Spiele. Amazon hat sich ebenfalls die Rechte an einigen Begegnungen gesichert, konkret zeigt das Unternehmen über Amazon Prime Video jeweils das Topspiel am Dienstagabend live und exklusiv.

Dies gilt einschließlich bis zum Halbfinale und umfasst auf jeden Fall ein Spiel mit deutscher Beteiligung, solange deutsche Mannschaften im Wettbewerb vertreten sind. Den Anfang macht Amazon heute mit der Begegnung zwischen Barcelona und dem FC Bayern.

Fußball heute live: FC Barcelona vs. FC Bayern München im TV und LIVE-STREAM bei Amazon Prime Video

Für die Übertragung der Champions League hat sich Amazon namhafte Expertise an Bord geholt. Matthias Sammer, Mario Gomez, Wolfgang Stark oder auch Kim Kulig werden die Spiele als Experten begleiten, als Co-Kommentator neben Jonas Friedrich wird Benedikt Höwedes im Einsatz sein. Zum Moderatorenteam gehören Sebastian Hellmann, Annika Zimmermann und Shary Reeves.

Die Übertragung der Begegnung heute zwischen Barca und den Bayern beginnt bei Amazon um 19.30 Uhr. Amazon Prime Video ist über verschiedene Geräte empfangbar. Entweder über den Browser Eures Computers, via App für Eure mobilen Geräte oder auch für Smart-TVs oder TV-Sticks direkt auf Euren Fernseher. Zudem gibt es die Prime-Video-App auch auf diversen TV-Boxen wie etwa Eurem Sky-Q-Receiver. Eine Liste mit allen Geräten gibt es hier.

Fußball heute live: Das kostet die Übertragung der Champions League bei Amazon Prime Video

Die gute Nachricht vorneweg: Wer bereits Prime-Mitglied bei Amazon ist, kann die Champions-League-Spiele ohne weiteren Aufpreis sehen. Wer noch kein Kunde ist, der kann eine 30-tägige Testversion starten. Danach kostet Amazon monatlich 7,99 Euro oder 69 Euro im Jahresabo. Mit einem Prime-Zugang profitiert Ihr nicht nur von einer schnellen Lieferung Eurer Amazon-Bestellungen, sondern habt auch Zugriff auf Filme, Serien und Musikhighlights. Weitere Infos gibt es hier.

Fußball heute live: Die Highlights der Begegnung FC Barcelona vs. FC Bayern München bei DAZN

Die Höhepunkte der heutigen Begegnung zwischen Barcelona und den Bayern seht Ihr am Mittwoch im Rahmen der Vorberichterstattung zu den weiteren Champions-League-Spielen auf DAZN. Zudem stehen die Highlights ab Freitag auf Abruf zur Verfügung.

Mit DAZN seht Ihr zudem alle Champions-League-Spiele abgesehen vom Topspiel am Dienstag live und exklusiv, dazu auch in der Konferenz. Wenn Ihr jetzt noch Euren Gratismonat abschließt, seht Ihr die ersten beiden Spieltage der Königsklasse bei DAZN völlig kostenfrei.

Fußball heute live: FC Barcelona vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER von Goal

Bestens informiert werdet Ihr über das heutige Spiel der Bayern auch in unserem LIVE-TICKER. Dort verpasst Ihr keine wichtige Szene.