Fußball heute live: Die Europa League im LIVE-STREAM sehen

Am Donnerstag stehen die Hinspiele im Achtelfinale der UEFA Europa League an. Goal zeigt euch, wo welches Spiel im LIVE-STREAM übertragen wird.

Am Donnerstag messen sich die besten 16 Teams in der UEFA Europa League - die Achtelfinal-Hinspiele stehen an! Leider ohne deutsche Beteiligung, dennoch sind acht ehemalige Europapokal-Sieger im Wettbewerb und es kommt zu spannenden Duellen. Wir zeigen, wo Ihr welche Spiele sehen könnt.

Seit Einführung der Europa League zur Saison 2009/10 ging der Titel bis auf eine Ausnahme (der FC Porto 2010/11) immer nach England oder Spanien und auch in der laufenden Saison haben die großen Fußballnationen alle Trümpfe in der Hand. Für die deutschen Vertreter bleibt die Durststrecke in diesem Wettbewerb auch 2020/21 bestehen, denn Bayer 04 Leverkusen und die TSG 1899 Hoffenheim scheiterten in der Zwischenrunde mit enttäuschenden Vorstellungen. Wir geben Euch einen Überblick über die Achtelfinal-Paarungen.

In diesem Artikel erklären wir Euch, welcher Sender welches Spiel live und in voller Länge im TV und LIVE-STREAM überträgt.

Fußball heute live: Die Europa League auf einen Blick

Die Europa League im LIVE-STREAM: So werden die Spiele übertragen

Die Fans des europäischen Fußball dürfen sich freuen. Jede Partie der UEFA Europa League wird live und in voller Länge im TV und LIVE-STREAM übertragen. RTL Nitro zeigt ein ausgewähltes Spiel im Free-TV - auch nach dem Ausscheiden der deutschen Vertreter - und im Anschluss Zusammenfassungen der weiteren Spiele. Der Streamingdienst DAZN überträgt alle Spiele live und in voller Länge, dabei habt ihr die Wahl zwischen den Einzelspielen und der Konferenz "GoalZone".

Datum Anstoß Spiel TV-Sender/LIVE-STREAM 11.03.2021 18:55 Ajax Amsterdam - BSC Young Boys DAZN 11.03.2021 18:55 Dynamo Kiew - FC Villarreal DAZN 11.03.2021 18:55 Manchester United - AC Mailand RTL Nitro / DAZN 11.03.2021 18:55 Slavia Prag - Glasgow Rangers DAZN 11.03.2021 21:00 AS Rom - Schachtjor Donezk DAZN 11.03.2021 21:00 Olympiakos Piräus - FC Arsenal DAZN 11.03.2021 21:00 Tottenham Hotspur - Dinamo Zagreb DAZN 11.03.2021 21:00 FC Granada - Molde FK DAZN

Europa League heute im LIVE-STREAM bei DAZN

Bei DAZN habt Ihr den Luxus alle Spiele über die vollen 90 Minuten sehen zu können. Bis auf das Spitzenspiel Manchester United gegen den AC Mailand hat der Streamingdienst sogar die Exklusivrechte - wer also Ajax vs. Young Boys sehen möchte, kann dies nur bei DAZN tun.

Wer kein Tor verpassen möchte, ist in der GoalZone richtig aufgehoben, hier werden alle Partien in einer Konferenz gezeigt. Um 18.40 Uhr geht's los mit den Vorberichten, die GoalZone wird dann von Jan Lüdecke und Christoph Stadtler kommentiert.

Quelle: Getty Images

Du bist noch kein Kunde bei DAZN? Kein Problem, denn der erste Monat ist für Euch komplett kostenfrei. Nachdem der Probemonat abgelaufen ist, kostet das Portal 11,99 Euro im Monat oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo. DAZN ist jederzeit kündbar.

Hier die wichtigsten Links zum Download der DAZN-App:

Fußball heute im LIVE-TICKER: Die Europa League bei Goal

Falls Ihr unterwegs seid, aber trotzdem auf dem Laufenden bleiben möchtet, bietet Euch Goal einen kostenlosen LIVE-TICKER! So verpasst Ihr kein Tor und kennt alle Ergebnisse des Wettbewerbs. Schaut einfach rein!