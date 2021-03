Fußball heute live: So wird der DFB-Pokal übertragen

Viertelfinale im DFB-Pokal! Goal erklärt Euch in diesem Artikel, wie Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Heute Abend werden zwei Spiele im Viertelfinale des DFB-Pokals ausgetragen. Um 18.30 Uhr wird Rot-Weiß Essen gegen Holstein Kiel angepfiffen, um 20.45 Uhr erfolgt der Anstoß zwischen RB Leipzig und VfL Wolfsburg .

Nachdem wir gestern nach der Absage von Jahn Regensburg gegen Werder Bremen nur ein Spiel sehen konnten, bekommt Ihr heute Abend das volle Programm geliefert! Zwei Spiele werden ausgetragen, die Vorzeichen sind dabei grundverschieden.

Mit RW Essen und Holstein Kiel duellieren sich zwei Nicht-Bundesligisten. Beide Teams sind in dieser Saison personifizierte Pokalschrecks. Essen steht als einzig verbliebener Amateurverein im Viertelfinale des DFB-Pokals, der Regionalligist hat unter anderem Bayer Leverkusen aus dem Wettbewerb gekegelt. Holstein Kiel warf derweil in der 2. Runde keinen geringeren als den Rekordpokalsieger FC Bayern München raus - gegen Essen ist der Zweitligist heute Favorit.

Die andere Begegnung vom Mittwoch ist ein echtes Topspiel, auf das sich jeder deutsche Fußballfan freuen kann. Platz zwei empfängt Platz drei der Bundesliga, besser geht es kaum. Doch der Pokal hat bekanntlich seine eigenen Gesetze - wer zieht ins Halbfinale ein?

In diesem Artikel erklären wir, wie und wo Fußball heute live (DFB-Pokal) im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Wettbewerb DFB-Pokal (Viertelfinale) Datum Mittwoch, 03. März 2021 Uhrzeit 18.30 Uhr (Essen vs. Kiel) - 20.45 Uhr (Leipzig vs. Wolfsburg) Ort Essen; Kiel Zuschauer Keine

Vorab die gute Nachricht: Ihr bekommt heute Abend beide Spiele des DFB-Pokals live und über die vollen 90 Minuten im TV und LIVE-STREAM zu sehen! Sowohl RW Essen gegen Holstein Kiel als auch RB Leipzig gegen VfL Wolfsburg werden live übertragen. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF , der Pay-TV-Sender Sky und der Privatsender Sport1 besitzen die Übertragungsrechte an den Spielen des Wettbewerbs in dieser Saison. Sky wird dabei jedes Pokalspiel im Pay-TV zeigen. Im Viertelfinale bekommt Ihr aber auch einige Spiele im Free-TV zu sehen, so auch heute!

Vorbereiten auf die erste große Aufgabe im März! 🤜🤛 #RBLWOB pic.twitter.com/BJHpaDHHGp — Die Roten Bullen (@DieRotenBullen) March 2, 2021

Die ARD konnte sich die Übertragungsrechte für das Topspiel zwischen RB Leipzig und VfL Wolfsburg sichern und zeigt das Spiel über die volle Distanz im Free-TV ! Ab 20.30 Uhr könnt Ihr Das Erste einschalten, Jessy Wellmer übernimmt dann die Moderation. Die Partie zwischen Essen und Kiel wird leider nicht von der ARD übertragen - es ist das Einzige der vier Spiele, das es nur im Pay-TV bei Sky zu sehen gibt.

Der Bezahlsender Sky besitzt die Übertragungsrechte für alle Spiele des DFB-Pokals, wer heute Abend RW Essen gegen Holstein Kiel live sehen möchte, der kann das nur über Sky machen. Bei Sky geht's auf Sky Sport 2 um 18.15 Uhr mit der Übertragung los, kommentiert wird das Spiel von Martin Groß .

RB Leipzig gegen VfL Wolfsburg wird auch auf Sky Sport 2 laufen, Ihr müsst den Sender also gar nicht wechseln. Ab 20.45 Uhr meldet sich Kommentator Kai Dittmann live aus Leipzig. Um Sky im TV empfangen zu können, müsst Ihr den Sender abonniert haben und einen entsprechenden Receiver besitzen. Für genauere Details dazu haben wir Euch hier die Webseite Skys verlinkt.

Sowohl RW Essen vs. Holstein Kiel als auch RB Leipzig gegen VfL Wolfsburg könnt Ihr heute im LIVE-STREAM verfolgen. Sky und ARD zeigen die Spiele online - Euch stehen diverse Möglichkeiten zur Verfügung, um den DFB-Pokal im Internet verfolgen zu können.



Bild: Getty Images

Fußball heute live: So wird der DFB-Pokal im LIVE-STREAM übertragen: ARD

Die ARD wird RB Leipzig gegen VfL Wolfsburg im kostenlosen LIVE-STREAM übertragen. Über diesen Link gelangt Ihr direkt zum Stream . Alternativ können Besitzer der Sportschau-App das Spiel natürlich auch über diesen Weg verfolgen. Der Inhalt des Streams ist identisch mit dem der TV-Übertragung.

Fußball heute live: So wird der DFB-Pokal im LIVE-STREAM übertragen: Sky und Onefootball

Sky wird RW Essen gegen Holstein Kiel exklusiv und RB Leipzig gegen VfL Wolfsburg im LIVE-STREAM zeigen. Dabei stehen Euch gar drei Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung: Sky Go, Sky Ticket und Onefootball.

Wer bereits Sky-Kunde ist, der kann das Spiel ohne Zusatzkosten auf Sky Go streamen. Die Voraussetzung hierbei ist, dass Ihr einen Sky-Receiver besitzt. Anders sieht das bei Sky Ticket aus. Das Ticket könnt Ihr für mindestens einen Monat lang abonnieren, ohne dass Ihr Euch einen Sky-Receiver zulegen müsst. Wer sich ein Einzelspiel einmalig anschauen möchte, der kann das über Onefootball machen. Für 3,99 Euro erhaltet Ihr dort Zugang zum Stream.

Rot-Weiß Essen gegen Holstein Kiel heute live im... ... Pay-TV: Sky Sport 2 ... LIVE-STREAM: Sky Go / Sky Ticket / Onefootball

