Im finalen Test vor der Europameisterschaft 2020 trifft Deutschland auf Lettland. So wird Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen.

Ist Deutschland bereit für die EM 2020? Das wird das Testspiel gegen Lettland zeigen. Die Partie wird um 20.45 Uhr in Düsseldorf angepfiffen.

Am 15. Juni bestreitet die deutsche Fußballnationalmannschaft das erste EM-Gruppenspiel gegen den Turnierfavoriten Frankreich. Doch vorher findet heute Abend noch ein letztes Testspiel gegen Lettland statt. Die Champions-League-Finalisten vom FC Chelsea und Manchester City, Kai Havertz, Toni Rüdiger, Timo Werner und Ilkay Gündogan sind inzwischen auch zur Mannschaft gestoßen. Auch der vor ein paar Wochen an Corona erkrankte Toni Kroos von Real Madrid wird mit von der Partie sein. Einzig und alleine Leon Goretzka wird aufgrund einer Verletzung nicht dem Kader angehören.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo heute Deutschland vs. Lettland live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem liefern wir Euch hier auch die Aufstellungen beider Mannschaften.

Fußball heute live: Deutschland vs. Lettland im TV und LIVE-STREAM sehen - die Details

Wettbewerb Freundschaftsspiel Begegnung Deutschland vs. Lettland Datum Montag, der 7. Juni 2021 Uhrzeit 20.45 Uhr Ort Düsseldorf

Fußball heute live: Deutschland vs. Lettland im TV und LIVE-STREAM sehen

Alle Fußballfans können sich, freuen, denn das Testspiel zwischen Deutschland und Lettland wird live und über die vollen 90 MInuten im TV und LIVE-STREAM übertragen. Nehmt Euch also nichts spontan vor, sondern chillt auf der Couch und genießt den Fußballabend.

Fußball heute live im TV sehen: Deutschland vs. Lettland

Der Privatsender RTL besitzt die Übertragungsrechte für Qualifikations- und Freundschaftsspiele der deutschen Nationalmannschaft. Das bedeutet, dass Ihr Fußball heute live im Free-TV schauen könnt! RTL wird um 20.15 Uhr mit den Vorberichten auf Sendung gehen. Florian König übernimmt die Moderation, das Spiel wird von Marco Hagemann und dem Experten Steffen Freund kommentiert.

Fußball heute live im LIVE-STREAM: Deutschland vs. Lettland

RTL wird Deutschland gegen Lettland im kostenlosen LIVE-STREAM übertragen! Ab 20.15 Uhr könnt Ihr den RTL-Stream via TVNow online verfolgen. TVNow ist der hauseigene Streamingdienst von RTL. Den Stream könnt Ihr entweder über diesen Browser-Link oder die TVNow-App verfolgen. RTL online zu verfolgen, ist im ersten Monat für Neukunden gratis, danach fallen Kosten in Höhe von 4,99 Euro pro Monat an.

Deutschland vs. Lettland: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese veröffentlicht wurden.

Fußball heute live: Deutschland vs. Lettland im TV und LIVE-STREAM sehen - der LIVE-TICKER

Deutschland gegen Lettland könnt Ihr auch im kostenlosen LIVE-TICKER von Goal verfolgen. Klickt dafür einfach nur auf diesen Link. Fast in Echtzeit erhaltet Ihr dort alle wichtigen Informationen und Statistiken zum Spiel - schaut mal rein!

