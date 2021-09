Fußball heute live auf DAZN: Diese Spiele werden am Mittwoch übertragen

In vielen europäischen Fußballwettbewerben läuft eine englische Woche. Wir erklären, welche Spiele DAZN heute zeigt.

Auch heute zeigt DAZN jede Menge Live-Fußball. Welche Wettbewerbe und welche Spiele der Streamingdienst überträgt, wird in diesem Artikel erklärt.

In Deutschland ruht in diesen Tagen der Ball, in anderen Ländern jedoch geht es nahtlos weiter. Ob in Spanien, in England oder in Italien - überall müssen die Klubs in diesen Tagen zu einer englischen Woche ran. Keine Verschnaufpause also für die Topstars des Fußballs.

Dabei spielen nicht nur die nationalen Ligen weiter, in England steht der Carabao Cup auf dem Programm. Die meisten Klubs der Premier League nutzen den Wettbewerb meist, um Spielern aus der zweiten Reihe eine Chance zu geben. Das Beste: Die Spiele aller Wettbewerbe dieser Woche gibt es bei DAZN!

Auch heute gibt es also viel Fußball zu sehen. Goal verrät Euch, welche Spiele der Streamingdienst DAZN zeigt.

Fußball heute live auf DAZN: Diese Spiele aus der spanischen Primera Division werden heute übertragen

In der spanischen Liga wird in diesen Tagen der 6. Spieltag ausgetragen. Heute unter anderem mit dabei: Tabellenführer Real Madrid. Die Königlichen treffen auf RCD Mallorca.

Die spanische Liga heute auf DAZN:

Uhrzeit Begegnung 19.30 Uhr Espanyol Barcelona vs. Deportivo Alaves 19.30 Uhr FC Sevilla vs. FC Valencia 22 Uhr Real Madrid vs. RCD Mallorca 22 Uhr FC Villarreal vs. FC Elche

Fußball heute live: Die italienische Serie A auf DAZN

Befreit sich Juventus Turin endlich aus der Krise? Nach dem Abgang von Cristiano Ronaldo hat die Alte Dame noch kein Spiel gewonnen, mit zwei Punkten nach vier Spielen liegt Juve aktuell auf einem Abstiegsplatz!

Diese Spiele aus Italien zeigt DAZN heute:

Uhrzeit Begegnung 18.30 Uhr Spezia Calcio vs. Juventus Turin 18.30 Uhr US Salernitana vs. Hellas Verona 20.45 Uhr AC Mailand vs. FC Venedig 20.45 Uhr Cagliari Calcio vs. FC Empoli

Fußball heute live: Die Ligue 1 aus Frankreich bei DAZN

Zehn auf einen Streich: In Frankreich werden alle zehn Partien des 7. Spieltags heute auf einmal gespielt. Nicht alle Spiele werden bei DAZN gezeigt, aber eine nette Auswahl. Darunter auch: das Starensemble von PSG.

Die heutigen Ligue-1-Partien auf DAZN:

Uhrzeit Begegnung 19 Uhr AS Monaco vs. AS St. Etienne 21 Uhr FC Metz vs. Paris Saint-Germain 21 Uhr SCO Angers vs. Olympique Marseille 21 Uhr Olympique Lyon vs. ES Troyes AC

Fußball aus England heute auf DAZN: Der Carabao Cup

Auch englischer Fußball wird heute von DAZN übertragen. Die 3. Runde des Ligapokals steht auf dem Plan, heute greifen unter anderem auch Manchester United und der FC Chelsea ins Geschehen ein.

Diese Partien des Carabao Cups zeigt DAZN heute live:

Uhrzeit Begegnung 20.45 Uhr Manchester United vs. West Ham United 20.45 Uhr FC Chelsea vs. Aston Villa 20.45 Uhr Wolverhampton Wanderers vs. Tottenham Hotspur

Fußball heute: Die Eredivisie live auf DAZN

Auch die niederländsiche Topliga ist heute bei DAZN zu sehen. Im Einsatz ist die PSV Eindhoven mit Mario Götze und Trainer Roger Schmidt.

Dieses Spiel aus der Eredivisie überträgt DAZN heute live:

Uhrzeit Begegnung 18.45 Uhr Go Ahead Eagles Deventer vs. PSV Eindhoven

Fußball heute live auf DAZN: Die Spiele am Mittwoch in der Übersicht

Hier gibt es noch einmal alle Partien, die DAZN heute überträgt, in der chronologischen Übersicht. Damit könnt Ihr Euren Fußballabend perfekt planen.

Uhrzeit Wettbewerb Begegnung 18.30 Uhr Serie A | 5. Spieltag Spezia Calcio vs. Juventus Turin 18.30 Uhr Serie A | 5. Spieltag US Salernitana vs. Hellas Verona 18.45 Uhr Eredivisie | 6. Spieltag Go Ahead Eagles Deventer vs. PSV Eindhoven 19 Uhr Ligue 1 | 7. Spieltag AS Monaco vs. AS St. Etienne 19.30 Uhr Primera Division | 6. Spieltag FC Sevilla vs. FC Valencia 19.30 Uhr Primera Division | 6. Spieltag Espanyol Barcelona vs. Deportivo Alaves 20.45 Uhr Carabao Cup | 3. Runde Manchester United vs. West Ham United 20.45 Uhr Carabao Cup | 3. Runde FC Chelsea vs. Aston Villa 20.45 Uhr Carabao Cup | 3. Runde Wolverhampton Wanderers vs. Tottenham Hotspur 20.45 Uhr Serie A | 5. Spieltag AC Mailand vs. FC Venedig 20.45 Uhr Serie A | 5. Spieltag Cagliari Calcio vs. FC Empoli 21 Uhr Ligue 1 | 7. Spieltag FC Metz vs. Paris Saint-Germain 21 Uhr Ligue 1 | 7. Spieltag SCO Angers vs. Olympique Marseille 21 Uhr Ligue 1 | 7. Spieltag Olympique Lyon vs. ES Troyes AC 22 Uhr Primera Division | 6. Spieltag Real Madrid vs. RCD Mallorca 22 Uhr Primera Division | 6. Spieltag FC Villarreal vs. FC Elche

Nationaler und internationaler Spitzenfußball auf DAZN: So geht's

