Fußball heute live auf DAZN: Diese Spiele werden am Dienstag übertragen

Unter der Woche finden normalerweise keine Partien statt. Das ist in dieser Woche anders. DAZN zeigt am heutigen Dienstag insgesamt elf Spiele live.

Im regulären Spielbetrieb finden unter der Woche normalerweise keine Pflichtspiele statt. Hin und wieder gibt es englische Wochen oder internationalen Vereinsfußball (Champions League, Europa League, Conference League), das ist aber nicht die Regel. Am heutigen Dienstag finden allerdings gleich elf Partien statt. Unter anderem müssen Manchester City und der FC Liverpool im Carabao Cup ran, der italienische Meister Inter Mailand in der Serie A, Atletico Madrid in LaLiga und Ajax Amsterdam in der Eredivisie.

Während es ManCity im Carabao Cup mit dem englischen Drittligisten Wycombe Wanderers zu tun bekommt, geht es für Liverpool nach Norwich. In der Serie A und LaLiga finden in dieser Woche mehrere Partien statt. Und auch die Eredivisie spielt.

Die spanische LaLiga heute live auf DAZN

In der spanischen LaLiga geht es bereits am Dienstag mit dem sechsten Spieltag weiter. Der amtierende Meister Atlético Madrid bekommt es im Stadtduell mit dem FC Getafe zu tun. Diese Partie startet bereits um 19.30 Uhr. Um 22 Uhr überträgt DAZN außerdem Athletic Bilbao vs. Rayo Vallecano. Zur gleichen Zeit spielt Shkodran Mustafi mit seinem neuen Klub UD Levante gegen Celta Vigo.

Uhrzeit Heim Auswärts 19.30 Uhr FC Getafe Atlético Madrid 22 Uhr Athletic Bilbao Rayo Vallecano 22 Uhr UD Levante Celta Vigo

Englische Woche in der Serie A: Diese Spiele werden am Dienstag übertragen

Fans der Serie A müssen ebenfalls nicht bis zum Wochenende warten. Am Dienstag gibt es drei Partien bei DAZN live zu sehen. Um 18.30 Uhr eröffnen der FC Bologna und FC Genua den fünften Spieltag. Anschließend gibt sich Inter Mailand um 20.45 Uhr bei der AC Florenz die Ehre. Zur selben Zeit empfangen Robin Gosens und Atalanta Bergamo den Tabellendreizehnten US Sassuolo.

Uhrzeit Heim Auswärts 18.30 Uhr FC Bologna FC Genua 20.45 Uhr AC Florenz Inter Mailand 20.45 Uhr Atalanta Bergamo US Sassuolo

Manchester City und Co. im Carabao Cup: Das sind die Gegner

Der EFL Cup, oder auch Carabao Cup, steigt am heutigen Dienstag mit der dritten Runde ein. Bei DAZN könnt Ihr vier der insgesamt zehn Pokalpartien live verfolgen. Manchester City empfängt im ungleichen Duell den Drittligisten Wycombe Wanderers. Der FC Liverpool muss im liga-internen Duell zu Norwich City. Außerdem duellieren sich live auf DAZN die Queens Park Rangers mit dem FC Everton sowie der FC Fulham mit Leeds United. Alle vier Partien werden um 20.45 Uhr angepfiffen.

Uhrzeit Heim Auswärts 20.45 Uhr Manchester City Wycombe Wanderers 20.45 Uhr Norwich City FC Liverpool 20.45 Uhr Queens Park Rangers FC Everton 20.45 Uhr FC Fulham Leeds United

Fußball heute live auf DAZN: Die Spiele am Dienstag in der Übersicht

Außerdem wird auch eine Partie der Eredivisie übertragen. Ajax Amsterdam muss um 18.45 Uhr auswärts gegen Fortuna Sittard ran.

Die volle Portion Fußball live bei DAZN - so geht's

Um die Dienstagspartien und die umfangreichen anderen Inhalte von DAZN nutzen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement. Solltet Ihr Euch nicht sicher sein, könnt Ihr bis Ende September das ganze Paket auch mit einem kostenlosen Probemonat testen. Diesen findet Ihr hier.

Anschließend bietet Euch der Streamingdienst die Auswahl zwischen einem Monatsabo und einem Jahresabo. Während das monatliche Abonnement flexibel kündbar ist, hat das Jahresabo eine Mindestlaufzeit von einem Jahr. Dafür ist allerdings auch nur eine einmalige Zahlung von 149,99 Euro fällig. Heruntergebrochen auf einen monatlichen Betrag sind das rund 12,50 Euro. Das Monatsabo liegt bei 14,99 Euro, ist aber wie erwähnt monatlich kündbar.

Neben einer ordentlichen Portion Fußball gibt es für diese Preise aber auch einiges anderes auf DAZN zu sehen. Unter anderem mehrere ausgewählte Partien der NFL live als Einzelspiele sowie die deutsche NFL Endzn Konferenz. Aber auch Darts, Baseball, Handball oder Motorsport gibt es bei DAZN.