Bundesliga, Serie A, LaLiga, Ligue 1 - DAZN hat ein umfangreiches Angebot. Goal wirft einen Blick auf die heutigen Begegnungen.

Bundestagswahl im ganzen Land - der heutige Tag ist für die nationale Politik der wohl wichtigste Tag der letzten vier Jahre und wird auf die Zukunft eine Menge Einfluss haben. Damit man als Bürger:in in Deutschland daran teilhaben kann, muss man nur den Gang in das Wahlbüro antreten - da bleibt drumherum noch massenweise Zeit, um Fußball im TV und LIVE-STREAM zu verfolgen!

Gerade in der Bundesliga ist zwar eigentlich der Samstag der wichtigste Tag der Woche, was Fußball angeht. Allerdings wollen wir in diesem Artikel einen Blick auf DAZN werfen - der Streamingdienst überträgt nämlich gleich vier der fünf Top-Ligen Europas LIVE und exklusiv - ihr seid hier also rund um die Uhr versorgt!

Der VfB Stuttgart, Juventus Turin, der FC Barcelona, AS Rom und Lazio Rom: Einige Top-Teams treten heute auf dem Rasen gegeneinander an, Highlight ist sicherlich das Rom-Derby am frühen Abend.

Um 12.30 Uhr geht es schon los, von da an bietet euch DAZN nonstop Spitzenfußball bis 23 Uhr. Goal erklärt in diesem Artikel, wie Bundesliga, Serie A, Ligue 1 und LaLiga auf DAZN übertragen werden!

Fußball heute LIVE auf DAZN: Europas Top-Ligen im Überblick

Liga (Land) Fakten Bundesliga (Deutschland) Meister: FC Bayern München

Aufsteiger: ​SpVgg Greuter Fürth VfL Bochum

Aktueller Tabellenführer: FC Bayern München Serie A (Italien) Meister: Inter Mailand

Aufsteiger: ​FC Empoli FC Venedig US Salernitana

Aktueller Tabellenführer: SSC Neapel Ligue 1 (Frankreich) Meister: Lille OSC

Aufsteiger: ​ES Troyes AC Clermont Foot

Aktueller Tabellenführer: PSG (Paris Saint-Germain) LaLiga (Spanien) Meister: Atletico Madrid

Aufsteiger: ​Espanyol Barcelona RCD Mallorca Rayo Vallecano

Aktueller Tabellenführer: Real Madrid

Fußball heute live auf DAZN: Diese Spiele werden am Sonntag übertragen

Fangen wir mit der Bundesliga an - wie jeden Sonntag gibt es heute wieder zwei Begegnungen auf DAZN zu sehen. Mit dem SC Freiburg kommt heute eines der letzten ungeschlagenen Teams der Bundesliga zum Einsatz - die Mannschaft von Christian Streich empfängt den FC Augsburg.

Los geht die Begegnung um 17.30 Uhr, die Übertragung beginnt bereits eine Stunde vorher. Die Partie ist auch auf DAZN 2 (Vodafone & Sky) zu sehen. Schon um 15 Uhr beginnt die Übertragung zu Bochum vs. Stuttgart, Anpfiff ist hier um 15.30 Uhr (auch auf DAZN 1 zu sehen).

Rom-Derby, Neapel, Juventus: Voller Sonntag in der Serie A

Begeben wir uns in die nächste Liga und zwar die Serie A: Hier erwartet uns ein wahres Top-Spiel mit Tradition! Lazio Rom empfängt im Stadtderby die AS Roma, Anpfiff ist hier um 18 Uhr.

Für alle Italien- und Serie-A-Fanatiker:innen war das aber noch lange nicht alles, auch Empoli, Bologna, Sassuolo, Salernitana, Udinese und Florenz sind im Einsatz, die sechs Teams spielen alle um 15 Uhr. Der Tag beginnt in der Serie A mit Juventus gegen Sampdoria Genua um 12.30 Uhr, abgerundet wird er durch den Spitzenreiter: SSC Neapel empfängt Cagliari.

Barcelona muss liefern: Gelingt Koeman ein kleiner Befreiungsschlag?

Weitere Ligen, in denen heute auf hohem Niveau gekickt wird: Die französische Ligue 1 und die spanische LaLiga. Schauen wir zuerst nach Katalonien, wo sich der FC Barcelona nach den Abgängen von Lionel Messi und Antoine Griezmann sehr schwertut.

Heute gibt es die nächste Gelegenheit, um zu zeigen, wie man Messi langfristig ersetzen will, Koeman und Co. empfangen um 16.15 Uhr Levante. Außerdem auf dem Plan: Mallorca vs. Osasuna (14 Uhr), Real Sociedad vs. Elche (18.30 Uhr) und Real Betis vs. Getafe (21 Uhr)

Auch in Frankreich wird fleißig gegen den Ball getreten, Kevin Volland von der AS Monaco darf bei Clermont Foot auf Torejagd gehen. Auch Olympique Marseille kommt zum Einsatz, die Himmelblauen empfangen im Stade Velodrome den RC Lens.

Manchester City vs. Arsenal und die MLS: Weitere Spiele auf DAZN

Die englische Premier League hat DAZN leider nicht mehr im Angebot - zumindest bei den Männern! Die Women's Super League, also die höchste Spielklasse im englischen Fußball, hat heute ein echtes Highlight zu bieten. Apropos englischsprachig: Auch die MLS versorgt uns heute mit feinem Fußball zwischen Chicago und Nashville. Alle Fußball-Begegnungen auf DAZN im Überblick:

Begegnung Beginn der DAZN-Übertragung Wettbewerb Juventus vs. Sampdoria 12.30 Uhr Serie A Mallorca vs. Osasuna 14.00 Uhr LaLiga VfL Bochum 1848 vs. VfB Stuttgart 15.00 Uhr Bundesliga Empoli vs. Bologna 15.00 Uhr Serie A Sassuolo sv. Salernitana 15.00 Uhr Serie A Udinese vs. Florenz 15.00 Uhr Serie A FC Barcelona vs. Levante UD 16.15 Uhr LaLiga SC Freiburg vs. FC Augsburg 16.30 Uhr Bundesliga Clermont vs. Monaco 17.00 Uhr Ligue 1 Lazio Rom vs. AS Rom 18.00 Uhr Serie A Real Sociedad vs. Elche 18.30 Uhr LaLiga Rayo Vallecano vs. Cadiz 18.30 Uhr LaLiga Chicago vs. Nashville 19.08 Uhr MLS Arsenal vs. Manchester City 19.45 Uhr Women's Super League Marseille vs. Lens 20.45 Uhr Ligue 1 Neapel vs. Cagliario 20.45 Uhr Serie A Real Betis vs. Getafe 21.00 Uhr LaLiga

Fußball heute im LIVE-STREAM: So seht ihr DAZN kostenlos

DAZN überträgt heute massenweise Fußball - und das war noch lange nicht alles. Kein Anbieter in Deutschland überträgt so viel unterschiedlichen Sport, sei es der Kampf von AJ (Anthony Joshua) in der vergangenen Nacht oder eine neue Ausgabe RedZone / NFL am Sonntagabend - hier ist für jeden etwas dabei.

Letzte Chance! So seht ihr Fußball heute LIVE mit dem DAZN Probemonat

Eine ausführlichere Übersicht der einzelnen Wettbewerbe folgt in diesem Artikel, zuerst wollen wir aber einen Blick auf den DAZN Probemonat werfen. Mit diesem ist es nämlich möglich, das gesamte Programm kostenlos zu sehen - unverbindlich!

Der Probemonat war jahrelang eine beliebte Eigenschaft von DAZN, in den nächsten Tagen ist damit aber Schluss: Nur noch bis zum 30. September kann dieser abgeschlossen werden, wenn ihr ihn bis dahin bucht, könnt ihr also noch kostenlos Spitzensport bis Ende Oktober genießen!

Geld sparen oder flexibel bleiben: So günstig ist DAZN

Wenn der Gratismonat abgelaufen ist, habt ihr zwei Möglichkeiten, um weiterhin auf das gesamte DAZN-Programm zugreifen zu können: das Jahres- und das Monatsabo. Beide haben genau das gleiche Programm im Angebot und unterscheiden sich nur in Laufzeit und Kosten.

Jahresabo: 149,99 Euro pro Jahr | knapp 12,50 Euro pro Monat | Jährlich kündbar | Jährliche Zahlung

Monatsabo: 14,99 Euro pro Monat | 179,88 Euro pro Jahr | Monatlich kündbar | Monatliche Zahlung

