Fußball heute live: So wird die Champions League am Mittwoch übertragen

Nach dem Auftakt gestern wird der 1. Spieltag der neuen Champions-League-Saison heute komplettiert. Die Infos zur Übertragung.

Aus deutscher Sicht mit am Start sind heute Borussia Dortmund und RB Leipzig, zudem empfängt Inter Mailand im Topspiel des Tages Real Madrid. Doch wo sind die Spiele zu sehen?

Fußball heute live: So wird die Champions League übertragen

Seit dieser Saison gelten für die Übertragung der Champions League neue Regeln. Sky ist raus, stattdessen ist der Wettbewerb komplett ins Internet gewandert. DAZN und Amazon haben sich die Rechte gesichert, wobei DAZN den ganz großen Teil des Wettbewerbs überträgt.

121 der 137 Spiele sind beim Streamingdienst zu sehen, sowohl einzeln als auch in der Konferenz. Amazon zeigt hingegen nur ein Spiel pro Spieltag, dabei handelt es sich allerdings um eine Spitzenpartie. Über Prime Video können Fans ein Spiel an jedem Dienstag exklusiv sehen, wobei es sich vor allem um Partien mit deutscher Beteiligung handeln wird.

Damit ist aber auch klar, dass sämtliche Spiele am Mittwoch - also auch die Partien heute - live und exklusiv bei DAZN übertragen werden.

Fußball heute live: Diese Spiele finden heute in der Champions League statt

ANSTOSS GRUPPE BEGEGNUNG ÜBERTRAGUNG 18.45 Uhr C Besiktas Istanbul vs. Borussia Dortmund DAZN (Einzelspiel und Konferenz) 18.45 Uhr D Sheriff Tiraspol vs. Schachtjor Donezk DAZN (Einzelspiel und Konferenz) 21 Uhr A Manchester City vs. RB Leipzig DAZN (Einzelspiel und Konferenz) 21 Uhr A FC Brügge vs. Paris Saint-Germain DAZN (Einzelspiel und Konferenz) 21 Uhr B Atletico Madrid vs. FC Porto DAZN (Einzelspiel und Konferenz) 21 Uhr B FC Liverpool vs. AC Mailand DAZN (Einzelspiel und Konferenz) 21 Uhr C Sporting Lissabon vs. Ajax Amsterdam DAZN (Einzelspiel und Konferenz) 21 Uhr D Inter Mailand vs. Real Madrid DAZN (Einzelspiel und Konferenz)

Fußball heute live: So zeigt DAZN die heutigen Spiele

DAZN knüpft bei der Art der Übertragung an die Zeiten von Sky an. Alle acht Spiele heute sind sowohl einzeln als auch in der Konferenz zu sehen. Die Konferenz beginnt um 18.30 Uhr mit den beiden frühen Abendspielen, die jedoch auch - nochmal sei es erwähnt - einzeln verfolgt werden können. Nach dem Ende der frühen Spiele geht es nahtlos mit den späten Partien weiter - oder Ihr entscheidet Euch für ein Einzelspiel.

Fußball heute live: Das kostet DAZN

Noch bis Ende September bietet DAZN den Gratismonat an, mit dem das Programm kostenlos getestet werden kann. Bei Gefallen habt Ihr danach die Wahl zwischen dem Monatsabo für 14,99 Euro oder dem Jahrespass für 149,99 Euro.

DAZN bietet neben der Champions League auch weitere Fußball-Highlights wie ausgewählte Spiele der Bundesliga, der Serie A, der spanischen La Liga oder der Ligue 1.