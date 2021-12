Fußball heute live: So wird die Bundesliga am Dienstag im TV und LIVE-STREAM übertragen

Es ist wieder soweit, die englische Woche in der Bundesliga steht auf dem Programm. Am heutigen Dienstag gibt es vier Partien, unter anderem das Traditionsduell zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern München.

Am Mittwoch stehen dann weitere fünf Partien auf dem Plan. Doch heute blicken wir erst einmal auf den Dienstag.

Englische Woche in der Bundesliga! GOAL liefert Euch hier alle Informationen zur Übertragung der Partien im TV und LIVE-STREAM.

Fußball heute live am Dienstag, 14. Dezember 2021: Die Spiele in der Bundesliga

18.30 Uhr VfB Stuttgart vs. FC Bayern München 20.30 Uhr VfL Wolfsburg vs. 1. FC Köln 20.30 Uhr Mainz 05 vs. Hertha BSC 20.30 Uhr Arminia Bielefeld vs. VfL Bochum

Fußball heute live im TV: So wird die Bundesliga am Dienstag übertragen

Vier Partien erwarten uns heute am Dienstagabend in der englischen Woche. Der 16. Spieltag bringt dabei unter anderem das Duell Stuttgart gegen Bayern mit.

Nun stellt sich natürlich die Frage: Kann man die Spiele genauso wie am Wochenende auch im TV und LIVE-STREAM sehen? Die Antwort lautet: Ja!

Im Folgenden zeigen wir Euch, wie und wo das möglich ist.

Fußball heute live im TV: Wer überträgt die Bundesliga am Dienstag?

Während die Verteilung der Übertragungsrechte in dieser Saison etwas verwirrend sein mag, ist sie für die englische Woche dafür umso einfacher. Denn: Für die heutigen Spiele gibt es nur eine Option. Und diese nennt sich Sky.

Der Pay-TV-Sender überträgt sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch alle Spiele der englischen Woche. Dabei gibt es die Partien entweder einzeln oder in der Konferenz.

Was Ihr dafür benötigt? Ein Abo bei Sky plus Receiver! Alle Infos zu den Angeboten, Preisen und Programmen findet Ihr hier!

Alles Weitere erklären wir Euch in den folgenden Abschnitten.

Fußball heute live im TV bei Sky: So seht Ihr die Bundesliga am Dienstag

Vier Partien und ein Sender - geht das? Ja, das geht! Denn Sky verfügt über mehrere Kanäle, auf denen Ihr zwischen den Spielen hin und her schalten könnt.

Nachfolgend haben wir alle Spiele und die jeweiligen Sky-Kanäle für Euch zusammengefasst.

Begegnung Anpfiff Übertragender Fernsehsender VfB Stuttgart vs. FC Bayern München Dienstag, 18.30 Uhr Sky Sport Bundesliga 1 und 5 (HD) |

Sky Sport Bundesliga UHD VfL Wolfsburg vs. 1. FC Köln Dienstag, 20.30 Uhr Sky Sport Bundesliga 2 (HD) Mainz 05 vs. Hertha BSC Dienstag, 20.30 Uhr Sky Sport Bundesliga 3 (HD) Arminia Bielefeld vs. VfL Bochum Dienstag, 20.30 Uhr Sky Sport Bundesliga 4 (HD)

So seht Ihr die Bundesliga heute am Dienstag LIVE - die Sky-Konferenz:

Ihr wollt statt Einzelspielen am liebsten die Paralellspiele alle auf einem Sender verfolgen und somit nichts verpassen? Auch dafür hat Sky eine Lösung - die traditionelle Konferenz, die Ihr auch von den Spielen am Wochenende kennt.

Mit der Konferenz verpasst Ihr keine Highlights, strittigen Szenen oder wichtige Stimmen, denn es wird immer in das Stadion geschaltet, in dem gerade etwas passiert. Ansonsten wechselt Sky in regelmäßigen Abständen zwischen allen Partien. Die Konferenz startet um 20.25 Uhr. Das Spiel zwischen Stuttgart vs. Bayern ist dort logischerweise nicht zu sehen, da es bereits um 18.30 Uhr beginnt und ausschließlich als Einzelspiel zu sehen ist.

Voraussetzung hierfür ist ebenfalls ein Sky-Abo.

Sky-Konferenz am Dienstag Anpfiff : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Beginn der Übertragung: 20.25 Uhr

20.25 Uhr Moderation: Britta Hofmann

Britta Hofmann Experte: Lothar Mattäus Gezeigte Spiele: VfL Wolfsburg vs. 1. FC Köln

Mainz 05 vs. Hertha BSC

Arminia Bielefeld vs. VfL Bochum

Fußball heute LIVE: So wird die Bundesliga am Dienstag im LIVE-STREAM übertragen

Solltet Ihr am Dienstagabend außer Haus sein und nicht auf Euren TV zugreifen können, gibt es auch da keinen Grund zur Panik. Denn Sky gibt es auch für unterwegs!

Mit Sky Go und Sky Ticket gibt's die Bundesliga im LIVE-STREAM. Dieser ist ganz einfach auf allen gängigen mobilen Endgeräten verfügbar.

Die Übertragung im STREAM ist identisch zu der im TV-Programm von Sky.

Voraussetzung ist dafür die dazugehörige App und eine stabile Internetverbindung. Bei Sky Go benötigt Ihr zudem ein Sky-Abo, bei Sky Ticket nicht!

In der nachfolgenden Übersicht findet Ihr alle Infos zu den zwei Streaming-Optionen sowie die dazugehörgen Download-Links der jeweiligen App-Stores. Klickt einfach auf die Links!

Fußball heute live: Sky Go und Sky Ticket - so seht Ihr die Bundesliga am Dienstag im LIVE-STREAM

Variante 1 Sky Go Ohne Zusatzkosten

Für Fans, die bereits Sky-Kunden sind

Sky Go als kostenlose App im: Play Store App Store

Mit korrekten LogIn-Daten anmelden

Passenden LIVE-STREAM auswählen Variante 2 Sky Ticket Für Fans, die noch kein Sky-Abonnement gebucht haben

Unverbindlich, also jederzeit kündbar, ohne ein Jahresabo abschließen zu müssen

Kurzzeitiger Zugang zu ausgewählten Inhalten

Sky Ticket als kostenlose App im: Play Store App Store

Registrieren und anmelden

Richtigen LIVE-STREAM auswählen - Fußball genießen

