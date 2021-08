Fußball heute live: Bremer SV vs. FC Bayern München - die 1. Runde im DFB-Pokal

Die 1. Runde im DFB-Pokal wird heute mit der Begegnung zwischen dem Bremer SV und dem FC Bayern München abgeschlossen. Die Infos vor dem Anpfiff.

Ein Fußballwunder am Mittwochabend? Der Bremer SV empfängt heute zum Abschluss der 1. Runde im DFB-Pokal den FC Bayern München. Anstoß im Weserstadion ist um 20.15 Uhr.

Zweieinhalb Wochen später als geplant geht in Bremen das Fußballspiel des Jahres für den Bremer SV über die Bühne. Die Corona-Quarantäne ist vorbei, der Austragung des Spiels heute steht nichts mehr im Wege. Der Oberligist empfängt den Rekordpokalsieger FC Bayern München.

Schreibt der Fußball wieder eine seiner märchenhaften Geschichten? Nichts anderes als eine große Sensation wäre ein Sieg der Bremer gegen den Branchenprimus aus dem Süden.

Fußball heute in Bremen: Der Bremer SV trifft auf den FC Bayern München. Goal liefert kurz vor Anpfiff die wichtigsten Infos zum Spiel.

Fußball heute live: Bremer SV vs. FC Bayern München im Überblick

BEGEGNUNG Bremer SV vs. FC Bayern München WETTBEWERB DFB-Pokal | 1. Runde ORT Weserstadion | Bremen ANSTOSS 20.15 Uhr (im LIVE-TICKER)

Fußball heute live: Bremer SV vs. FC Bayern München im TV und LIVE-STREAM

Erlebt Fußballdeutschland eine Sensation? Oder setzt sich der Favorit aus München durch? Die Antwort auf diese Frage könnt Ihr live verfolgen. Hier gibt es die Infos zur Übertragung des Spiels.

Fußball heute live: So wird der DFB-Pokal übertragen

Alle Spiele der laufenden DFB-Pokalsaison sind live bei Sky zu sehen. Der Pay-TV-Sender überträgt die Partien einzeln und in der Konferenz. Doch auch Fans ohne Abo müssen nicht auf den Pokal verzichten. Die ARD zeigt mindestens ein Spiel pro Runde im Free-TV, im Achtel-, Viertel- und Halbfinale sogar jeweils zwei Partien. Und auch Sport1 ist in dieser Saison noch mit an Bord. Der Sender zeigt von der 1. Runde bis zum Viertelfinale jeweils ein Spiel pro Runde live.

Fußball heute live: Bremer SV vs. FC Bayern München im Free-TV bei Sport1

Schon für die ursprüngliche Terminierung des Spiels hatte sich Sport1 die Übertragungsrechte an der Partie zwischen dem Bremer SV und dem FC Bayern München gesichert. Diese Rechte sind natürlich auch nach der Verschiebung noch gültig, weshalb das Spiel heute im Free-TV dort zu sehen ist.

Bereits um 18.30 Uhr beginnt Sport1 mit seiner Countdown-Sendung zum Spiel. Moderator der Sendung ist der langjährige Doppelpass-Gastgeber Thomas Helmer, als Experte fungiert Stefan Effenberg. Kommentator der Partie ab 20.15 Uhr ist Markus Höhner.

Fußball heute live: Bremer SV vs. FC Bayern München im kostenlosen LIVE-STREAM bei Sport1

Wer das Spiel nicht auf dem heimischen TV sehen kann, dem bietet sich die Möglichkeit, die Partie auch im kostenlosen LIVE-STREAM von Sport1 zu verfolgen. Diesen findet Ihr auf der Webseite des Senders unter diesem Link. Zudem habt Ihr die Möglichkeit, den LIVE-STREAM auch über die kostenlose Sport1-App auf Eurem Smartphone oder Tablet zu sehen.

Fußball heute live: Bremer SV vs. FC Bayern München im Pay-TV bei Sky

Wie alle anderen Spiele des DFB-Pokals auch, so ist auch die Partie zwischen dem Bremer SV und dem FC Bayern bei Sky zu sehen. Der Pay-TV-Sender beginnt um 19.45 Uhr auf Sky Sport 1 mit der Vorberichterstattung zum Spiel. Kommentator der Begegnung ist Wolff Fuss.

Fußball heute live: Bremer SV vs. FC Bayern München im LIVE-STREAM bei Sky Go und Sky Ticket

Natürlich bietet auch Sky für das Kräftemessen der unterschiedlichen Fußballwelten einen LIVE-STREAM an. Wer bereits ein Sky-Abo zu Hause hat, der kann die Partie gleich von überall via Sky Go verfolgen. Dafür müsst Ihr Euch nur die entsprechende App auf Euren Computer, Euer Tablet oder Euer Smartphone installieren. Danach loggt Ihr Euch mit Euren Kundendaten ein und schon seht Ihr das Spiel live.

Ihr habt kein Sky-Abo, wollt aber trotzdem die Übertragung des Senders verfolgen? Dann könnt Ihr auch noch kurz vor Anpfiff auf Sky Ticket zurückgreifen. Mit dem Streamingservice könnt Ihr selbst entscheiden, wie lange Ihr Euch binden wollt. Ein Tagesticket etwa kostet 14,99 Euro, ein Monatsticket ist für 29,99 Euro zu haben. Und wer sich gleich ein Jahr bindet, der zahlt den vergünstigten Monatspreis in Höhe von 19,99 Euro.

Alle Infos zu Sky Ticket findet Ihr auch hier.

Fußball heute live: Bremer SV vs. FC Bayern München im LIVE-TICKER bei Goal

Wer Fußball mag, der wird den LIVE-TICKER von Goal lieben! Hier werdet Ihr sofort mit allen wichtigen Szenen versorgt, die sich im Weserstadion so abspielen. Ihr verpasst kein Tor, keinen Platzverweis und seid auch ohne Bilder hautnah mit am Geschehen dran.

Zum LIVE-TICKER