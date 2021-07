Fußball: Was ist ein Einwurf?

Einwürfe kommen in einem Fußballspiel unzählige Male vor. Doch was ist ein Einwurf im Fußball eigentlich? Hier gibt es die Antworten.

Einwürfe gehören im Fußball zur Tagesordnung, in jedem Spiel gibt es Dutzende davon. Doch wann gibt es Einwurf? Und für wen? Und was müssen die Spieler bei Einwürfen beachten?

Im Fußball haben Einwürfe oftmals eine eher unscheinbare Rolle. Sie gehören dazu, aber Notiz nimmt man nur selten von ihnen. Dabei können Einwürfe durchaus ein probates Mittel sein, in den gegnerischen Reihen Unruhe zu stiften.

Im Trainingsalltag nahm die Bedeutung der Einwürfe in den vergangenen Jahren stetig zu, Jürgen Klopp zählt beim FC Liverpool sogar einen eigenen Einwurftrainer zu seinem Trainergespann. Denn es gehört inzwischen mehr dazu, als nur einen Ball zu werfen.

Einwürfe beim Fußball: Wann entstehen sie? Was muss ein Spieler beachten? Was sind Besonderheiten? Goal hat die Antworten.

Der Einwurf im Fußball: Die Definition

Das offizielle Regelwerk des Fußballs wird durch das International Football Association Board - kurz: IFAB - herausgegeben. Das IFAB muss jede Änderung am Regelwerk des Spiels absegnen.

In den Spielregeln heißt es dort unter "Gesetz 15", das sich ausschließlich mit den Einwürfen befasst: "Ein Einwurf wird dem gegnerischen Team des Spielers zugesprochen, der zuletzt den Ball berührt hat, bevor der Ball mit vollem Umfang auf dem Boden oder in der Luft die Seitenauslinie überquert hat." Kurz gesagt: Befördert ein Spieler von Team A den Ball ins Seitenaus, bekommt Team B an dieser Stelle den Einwurf.

Wichtig bei Einwürfen ist, dass aus ihnen kein direktes Tor erfolgen kann. Wirft der Spieler den Ball versehentlich oder absichtlich in das Tor, das durch seinen eigenen Torwart bewacht wird, erhält die gegnerische Mannschaft einen Eckball. Wirft der Spieler den Ball in das Tor des gegnerischen Torwarts, gibt es Abstoß für den Gegner.

Der Einwurf im Fußball: Die Ausführung

Die Art und Weise, wie der Einwurf ausgeführt werden soll, ist in den Regeln ebenfalls klar definiert. Wie der Name es verrät, ist der Einwurf nur mit einer Wurfbewegung auszuführen. Eine Fortsetzung des Spiels durch ein Einkicken des Balls, wie etwa beim Futsal, ist nicht gestattet. Einwürfe gehören zu den Standardsituationen im Fußball, das Spiel ist bis zur Ausführung also neutralisiert, wenngleich die Spielzeit weiterläuft. Abseits gibt es bei Einwürfen nicht.

Drei Regeln sind bei der Ausführung grundsätzlich zu beachten. Erstens: der einwerfende Spieler muss mit Blickrichtung zum Spielfeld stehen. Er darf den Ball also nicht nach hinten auf das Spielfeld werfen. Zweitens: er muss mit beiden Füßen den Boden berühren und darf die Seitenauslinie zwar berühren, aber nicht übertreten. Drittens: er muss den Ball mit beiden Händen von hinten über den Kopf nach vorne werfen. Die gegnerischen Spieler müssen bei der Ausführung mindestens zwei Meter Abstand zur Position halten, an der der Einwurf ausgeführt wird.

Das Spiel wird in dem Moment fortgesetzt, in dem der Ball das Spielfeld erreicht, ob in der Luft oder am Boden. Fällt dem ausführenden Spieler der Ball beim Einwurf aus der Hand und berührt den Boden, bevor er die Linie in Richtung Spielfeld - in der Luft oder am Boden - überquert hat, darf der Spieler den Einwurf wiederholen.

Zudem ist es dem Spieler gestattet, den Ball auf einen gegnerischen Spieler zu werfen, um ihn dann selbst wieder spielen zu dürfen. Der Wurf auf den Gegner darf dabei aber nicht "unvorsichtig", "rücksichtslos" oder mit "übermäßiger Kraft" ausgeführt werden.

Der Einwurf im Fußball: Mögliche Regelverstöße bei der Ausführung

Der Spieler, der den Einwurf ausführt, darf den Ball erst wieder berühren, wenn ein anderer Spieler ihn berührt hat. Berührt der einwerfende Spieler den Ball zweimal unmittelbar nacheinander, gibt es indirekten Freistoß für das gegnerische Team.

Spieler, die den Einwerfer regelwidrig behindern, etwa, indem sie die zwei Meter Mindestabstand nicht einhalten, werden wegen unsportlichen Verhaltens sanktioniert, zudem erhält die einwerfende Mannschaft einen indirekten Freistoß, sofern der Einwurf bereits ausgeführt wurde.

Für alle anderen Regelverstöße wechselt das Einwurfrecht zum gegnerischen Team.

Der Einwurf im Fußball und die Möglichkeiten, die er bietet

Nicht nur Jürgen Klopp hat die Zeichen der Zeit erkannt und Einwurftraining hoffähig gemacht. Durch die Tatsache, dass Abseits bei Einwürfen aufgehoben ist, ergeben sich viele Möglichkeiten, mit Einwürfen großen Raumgewinn zu erzielen.

Auch in der Raumaufteilung und in taktischen Gesichtspunkten hat der Einwurf zuletzt an Bedeutung gewonnen. Bei der EM 2021 zeigte vor allem die englische Mannschaft ein klares Muster bei Einwürfen.