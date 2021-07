Fußball: Was ist ein Eckball?

Im Fußball gibt es verschiedene Standardsituationen, eine davon ist der Eckball. Doch was hat es damit auf sich?

Zu den Regeln des Fußballs gehören auch Eckbälle, auch Eckstöße oder einfach kurz Ecken genannt. Doch was hat es damit auf sich? Wann kommt es zu einer Eckball-Situation?

Eckbälle gehören zum EInmaleins des Fußballs und können Spiele oder ganze Wettbewerbe entscheiden. Im Champions-League-Finale 1999 etwa sorgten zwei perfekt getretene Ecken von David Beckham dafür, dass der englische Topklub Manchester United dem deutschen Vorzeigeverein FC Bayern München den Titel in letzter Minute noch entriss.

Ecken kommen in einem Spiel sehr häufig vor und können - sofern ihnen die notwendige Aufmerksamkeit geschenkt wird - eine wichtige Waffe im Arsenal einer Mannschaft sein, die im normalen Spielgeschehen technisch oder taktisch unterlegen ist.

Eckbälle im Fußball - wann treten sie auf? Wie sehen die Regeln aus? Und was muss beachtet werden? Goal liefert die Antworten.

Der Eckball im Fußball: Die Definition

Im offiziellen Regelwerk des Fußballs, das durch das International Football Association Board, kurz: IFAB, festgelegt wird, wird ein Eckball wie folgt definiert: "Ein Eckstoß wird ausgeführt, wenn der Ball die Torlinie am Boden oder in der Luft vollständig überquert, nachdem er zuletzt von einem Spieler der verteidigenden Mannschaft berührt wurde und ein Tor nicht erzielt wird." Ein Eckball ist immer eine Situation für die angreifende Mannschaft.

Es kann also nur auf Eckball entschieden werden, wenn ein Spieler der Mannschaft den Ball über die Torauslinie befördert, deren Tor sich auf dieser Linie befindet. Berührt ein Spieler der Mannschaft zuletzt den Ball, die versucht, den Ball in das betreffende Tor zu schießen, und geht der Ball nicht ins Tor, sondern über die Torauslinie, wird auf Torabstoß für die gegnerische Mannschaft entschieden.

Im allgemeinen Sprachgebrauch hat sich der Begriff der Torauslinie durchgesetzt, um sie von der Linie zwischen den zwei Pfosten ("Torlinie") zu unterscheiden, deren Überquerung durch den Ball ein Tor nach sich ziehen würde.

Der Eckball im Fußball: Die Ausführung

Auch die Ausführung des Eckballs ist in den Regeln ganz genau festgehalten. An beiden Enden der Torauslinie befindet sich jeweils ein Eckpunkt, der durch eine entsprechende Fahne, die sogenannte Eckfahne, gekennzeichnet ist. Der Eckstoß wird von jenem Eckbereich ausgeführt, der dem Punkt am nächsten liegt, an dem der Ball die Torlinie überquert hat.

Überquert der Ball also vom Torwart ausgesehen die Torauslinie im Bereich zwischen dem linken Pfosten und dem linken Eckpunkt, wird die Ecke vom Torwart aus gesehen von links ausgeführt. Überquert der Ball hingegen die Torauslinie zwischen dem rechten Pfosten und dem rechten Eckbereich aus Sicht des Torwarts, wird die Ecke von rechts ausgeführt.

Bei einem Eckball handelt es sich um eine Standardsituation, das heißt, in diesem Moment ruht das Spiel. Zu den Standardsituationen gehören vor allem auch Freistöße, aber auch der Anstoß, Elfmeter oder Abstöße. Das Spiel wird erst fortgesetzt, wenn die betreffende Situation ausgeführt wird. Da die Spieluhr jedoch auch während dieser Zeit weiterläuft, kann der Schiedsrichter zu extremes Zeitspiel unterbinden.

Beim Eckstoß wird der Ball vor der Ausführung im Eckbereich platziert. Dieser wird begrenzt durch einen Viertelkreis, der im Radius von einem Meter vom Eckpunkt innerhalb des Spielfeldes gezogen wird, begrenzt. Innerhalb dieses Bereiches kann der Ball durch einen Spieler der ausführenden Mannschaft beliebig platziert werden, die Eckfahne darf aber nicht berührt werden. Spieler der gegnerischen Mannschaft müssen mindestens 9,15 Meter (umgerechnet aus dem englischen Maß von 10 Yards) Abstand halten.

Der Eckball gilt als ausgeführt, wenn der Ball "getreten wird und sich eindeutig bewegt", unabhängig davon, ob der Ball den Eckbereich verlässt oder nicht. Ab diesem Moment íst der Ball auch für die gegnerische Mannschaft wieder spielbar. Eine direkte Torerzielung durch den ausführenden Spieler ist möglich, zudem gibt es bei der erstmaligen Berührung des Balles durch den ausführenden Spieler kein Abseits.

Der Eckball im Fußball: Mögliche Regelverstöße bei der Ausführung

Der Spieler, der den Ball beim Eckstoß tritt und damit wieder ins Spiel bringt, darf den Ball erst wieder berühren, wenn ein anderer Spieler - egal welcher Mannschaft - den Ball zwischenzeitlich berührt hat. Sollte der den Eckball ausführende Spieler den Ball zweimal unmittelbar nacheinander berühren, wird auf indirekten Freistoß für die gegnerische Mannschaft entschieden.

Sollte der ausführende Spieler einen gegnerischen Akteur absichtlich anschießen, um danach selbst wieder den Ball spielen zu können, ist dies erlaubt, sofern die Aktion nicht "leichtsinnig oder rücksichtslos oder mit übermäßiger Kraft" ausgeführt wurde.

Der Eckball im Fußball und die Chancen, die er bietet

Eckbälle haben wie auch Freistöße den Vorteil, dass die ausführende Mannschaft verschiedene Varianten ausprobieren kann. Gut ausgeführt können diese auch Nachteile im spielerisch-taktischen Bereich ausgleichen, da die gegnerische Mannschaft nur reagieren kann und nicht weiß, was sie erwartet.

Ecken, die als Flanken in den Strafraum geschlagen werden, können vor allem von kopfballstarken Spielern genutzt werden, um den Ball in das gegnerische Tor zu bugsieren. Kurz oder flach ausgeführte Varianten stiften hingegen im Optimalfall Verwirrung im gegnerischen Defensivverbund.

Die Bedeutung von Eckbällen im täglichen Training der Mannschaften variiert jedoch stark. Manche Trainer beschäftigen eigene Standard-Trainer, die sich nur damit beschäftigen, Ecken und Freistöße zu perfektionieren. Andere wiederum messen Eckbällen nur geringe Bedeutung bei.