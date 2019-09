Eine überragende Anfangsphase gegen den hat dem englischen Meister einen Rekord in der Premier League beschert: Die Elf von Trainer Pep Guardiola lag am 6. Spieltag der Premier League bereits nach 18 Minuten mit 5:0 in Front . Eine derart hohe Führung zu diesem Zeitpunkt hat zuvor noch keine andere Mannschaft im englischen Oberhaus herausgeschossen.

Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

David Silva eröffnete bereits in der ersten Minute den Torreigen im Etihad Stadium. Wenig später ließ Sergio Agüero mit einem verwandelten Strafstoß das 2:0 folgen (7.).

Riyad Mahrez (12.), Bernardo Silva (15.) und Nicolas Otamendi (18.) schraubten das Ergebnis gegen das bedauernswerte Tabellenschlusslicht weiter in die Höhe.

5 - Manchester City's five goals after just 18 minutes is the fastest any side has ever gone 5-0 ahead in a @premierleague match in the competition's history. Ridiculous.