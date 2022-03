Welches Fußball-Stadion hat die meisten Plätze? Das sind die 20 größten Arenen der Welt

Fußballspiele sind eine einzigartige Erfahrung - viele Anhänger:innen wissen auch heute noch, welches ihr erstes Spiel im Stadion war. Atmosphäre, Spannung, Aufregung und gerade die beeindruckenden Stadien machen jedes Spiel zu einem Erlebnis.

Fußball ist eine der beliebtesten Sportarten der Welt, in dem Sport stecken Milliarden an Euros drin - und das nicht nur bei Spielertransfers. Kein Wunder, dass hier unglaubliche Stadien zu sehen sind, bei manchen von ihnen verschlägt es uns regelrecht die Sprache.

Bestimmte Stadien sind so ikonisch wie die Vereine und Mannschaften, zu denen sie gehören, wie zum Beispiel das Wembley-Stadion der englischen Nationalmannschaft in London und das (Spotify) Camp Nou in Barcelona, ​​eines der berühmtesten und geschichtsträchtigsten der Welt.

Ohne sie wäre der Fußball, wie wir ihn kennen, nicht möglich: GOAL fasst die größten Stadien der Welt mit Blick auf die Sitzplatzkapazität zusammen und zeigt die Top 20.

Getty Images

Die größten Fußballstadien der Welt: Welcher Verein hat die meisten Plätze?

Wir fangen direkt beim größten Stadion der Welt an, und das mag für viele eine Überraschung sein: Es handelt sich um das Rungrado May Day Stadium, in Deutschland besser bekannt als "Stadion Erster Mai". Wo sich das Stadion befindet? In Nordkorea!

Laut nordkoreanischen Beamten hat das Stadion angeblich eine Kapazität von 150.000 Menschen, die tatsächliche Kapazität liegt wohl bei ca. 114.000. So oder so ist es das größte Fußballstadion der Welt - und das mit ein paar Tausend Zuschauer:innen Abstand.

Nordkorea und Indien: Das sind die größten Stadien der Welt

Die erste Veranstaltung des Rungrado May Day Stadium war das 13. Weltfest der Jugend und Studenten - schon im Jahr 1989 wurde es eröffnet, 2014 dann renoviert. Es war auch Gastgeber des innerkoreanischen Gipfeltreffens 2018 in Pyongyang.

Es ist zwar das größte Fußballstadion der Welt, es gibt aber noch ein größeres Stadion auf der Welt: In Ahmedabad in Indien steht das Narendra Modi Stadium, welches überwiegend Cricket-Spiele zeigt. Kapazität: 132.000 Plätze - hier würde also einmal ganz Wolfsburg oder ganz Offenbach reinpassen!

Dortmund, Barcelona, London: Hier stehen die größten Stadien der Welt!

Zurück zu den Fußballstadien: Hier fallen bemerkenswerte Stadien wie Melbourne Cricket Ground (Spiele der australischen Nationalmannschaft) in Australien oder das Camp Nou (Spiele des FC Barcelonas) in Barcelona auf.

Das südafrikanische FNB-Stadion (auch bekannt als Soccer City) in Johannesburg, in dem mehrere WM-Spiele 2010 einschließlich des Finales stattfanden, schafft es ebenfalls in die Top 10, gefolgt vom kalifornischen Rose Bowl und dem Londoner Wembley-Stadion.

GOAL

Fußball: Die Top 20 der größten Stadien der Welt