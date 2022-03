Die 100 besten Fußball-Quizfragen, wissenswerte Kleinigkeiten und passende Antworten

Jeder hat Spaß an Quizfragen - Fußballfans erst recht, wenn sie dabei ihr Fachwissen explizit bei ihrem Lieblingssport testen können.

Während des Lockdowns in der Corona-Pandemie waren Quizzes eine gute Abwechslung, doch auch bei Treffen mit Freunden oder Familie haben Spiele längst Tradition.

Ihr seid vielleicht demnächst als Quizmaster gefragt und noch auf der Suche nach spannenden Fragen? Dann hat GOAL hier 100 Vorschläge für Euch!

Premier League Quizfragen

1. Welcher Spieler hat den schnellsten Hattrick in der Premier League erzielt?

2. Welcher Spieler hat mit 653 Spielen die meisten Einsätze in der Premier League?

3. Drei Spieler haben acht Rote Karten in der Premier League kassiert und halten damit den Rekord. Um wen handelt es sich?

4. Wer ist mit 260 Toren der Rekordtorschütze in der Premier League?

5. Wann fand die erste Premier-League-Saison statt?

6. Welches Team holte den ersten Titel in der Premier League?

7. 202 Zu-Null-Spiele: Welcher Torhüter ist mit diesem Wert Rekordhalter der Premier League?

8. Wie viele Mannschaften waren Teil der ersten Premier-League-Spielzeit?

9. Welche drei Spieler teilten sich 2018/19 die Torjägerkanone in der Premier League?

10. Das schnellste Tor der Premier-League-Geschichte wurde nach 7,69 Sekunden erzielt. Von wem?

Antworten:

1. Sadio Mane (2 Minuten und 56 Sekunden für Southampton gegen Aston Villa 2015)

2. Gareth Barry

3. Patrick Vieira, Richard Dunne und Duncan Ferguson

4. Alan Shearer

5. 1992/93

6. Manchester United

7. Petr Cech

8. 22

9. Pierre-Emerick Aubameyang, Mohamed Salah und Sadio Mane

10. Shane Long (für Southampton vs. Watford in 2018/19)

WM Quizfragen

1. Bislang gab es zwei Ausführungen des WM-Pokals. Wie hieß die erste?

2. Welches Land gewann die erste Weltmeisterschaft im Jahr 1930?

3. Welches Land gewann die meisten Weltmeisterschaften?

4. Drei Länder konnten die WM bislang zweimal gewinnen. Um welche handelt es sich?

5. Welches Land stand dreimal im WM-Finale, konnte jedoch keines davon gewinnen?

6. Die WM 2026 wird in drei verschiedenen Ländern. Um welche handelt es sich?

7. Bei welcher Weltmeisterschaft erzielte Diego Maradona sein berühmtes Tor mit der "Hand Gottes"?

8. Der Rekord an erzielten WM-Toren eines Spielers liegt bei 16. Wer hält diese Bestmarke?

9. Drei Personen konnten die WM als Spieler und Trainer gewinnen. Mario Zagallo, Didier Deschamps und ...?

10. Zweimal wurden englische Spieler Top-Torschütze einer Weltmeisterschaft. Wie heißen sie?

Antworten:

1. Coupe Jules Rimet

2. Uruguay

3. Brasilien

4. Argentinien, Frankreich und Uruguay

5. Niederlande

6. USA, Kanada und Mexiko

7. Mexiko 1986

8. Miroslav Klose

9. Franz Beckenbauer

10. Gary Lineker (1986) und Harry Kane (2018)

Verrückte Fußball-Quizfragen

1. Welcher schwedische Fußballer hatte eine Klausel in seinem Premier-League-Vertrag, die es ihm untersagte, ins Weltall zu fliegen?

2. Nach welchem Ballon-d'Or-Sieger wurde 2015 eine Galaxie benannt?

3. Welcher ehemalige deutsche Nationalspieler versucht sich als professioneller Wrestler in der WWE?

4. Welcher ehemalige englische Nationalspieler kam 1987 mit seinem Song "Diamond Lights" auf Platz zwölf der UK Single Charts?

5. "Three Lions", der Song der Europameisterschaft 1996, war ein Erfolg eines Comedy-Duos. Von wem?

6. Welcher ehemalige Tottenham-Trainer hat an der Rallye Dakar teilgenommen?

7. In welchem Hotel lebte Jose Mourinho, als er Trainer bei Manchester United war?

8. Welcher spanische Klub hat den Spitznamen "Los Colchoneros", was mit "Matratzenmacher" übersetzt werden kann?

9. Von welchem Klub war der englische Rockstar Elton John zweimal Klubbesitzer?

10. Welchen Superstar wollten die Glasgow Rangers verpflichten, nachdem Alex McLeish durch das Videospiel Football Manager auf seine Fähigkeiten aufmerksam wurde?

Antworten:

1. Stefan Schwarz

2. Cristiano Ronaldo - Galaxie Cosmos Redshift 7 (CR7)

3. Tim Wiese

4. Chris Waddle und Glenn Hoddle (as 'Glenn and Chris')

5. David Baddiel and Frank Skinner

6. Andre Villas-Boas

7. The Lowry Hotel

8. Atletico Madrid

9. Watford

10. Lionel Messi

Cristiano Ronaldo & Lionel Messi Quizfragen

1. Messi schaffte in Barcelona den Sprung in den Profifußball und verbrachte den Großteil seiner Karriere bei Barca. Aber wie heißt sein Jugendklub?

2. Für welche portugiesische Mannschaft spielte Ronaldo vor seinem ersten Wechsel zu Manchester United?

3. Ronaldo kennt man eigentlich nur in Verbindung mit der Trikotnummer 7. Bei Real Madrid trug er zwischenzeitlich eine andere Nummer. Welche?

4. In welchem Jahr kündigte Messi seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft an und kehrte letztlich doch zurück?

5. Welches Wort schreit Ronaldo bei seinem weltweit bekannten Torjubel?

6. Messis erste Nummer bei Barca war die 30, die meisten Jahre spielte er dort mit der 10. Welche Rückennummer hatte er bei den Katalanen noch?

7. Von welcher portugiesischen Insel westlich des afrikanischen Kontinents stammt Ronaldo?

8. Messi ist der Spieler mit den meisten Ballons d'Or in der Geschichte. Wie viele hat er gewonnen?

9. In welchem Jahr verhalf Ronaldo seinem Land Portugal dazu, die EM zu gewinnen?

10. Für welche deutsche Sportmarke ist Messi Markenbotschafter?

Antworten:

1. Newell's Old Boys

2. Sporting

3. 9

4. 2016 (nach der Niederlage im Finale der Copa America)

5. "Si!" (Spanisch für "Ja!")

6. 19

7. Madeira

8. 7 Ballons d'Or

9. 2016

10. Adidas

Champions League Quizfragen

1. Welcher Klub hat die meisten Titel in der Champions League?

2. Welcher Spieler hat die Champions League mit drei verschiedenen Klubs gewonnen?

3. Drei Trainer haben die Champions League dreimal gewonnen und teilen sich damit den Rekord. Um wen handelt es sich?

4. In welcher Saison wurde der Europapokal der Landesmeister zur Champions League?

5. Welches britische Team konnte zuerst den Europapokal gewinnen?

6. Die Champions League wurde einmal von einem Team aus Rumänien gewonnen. Welcher Klub ist gesucht?

7. Liverpool hat sechsmal die Champions League gewonnen, Manchester United dreimal. Welche englische Mannschaft ist die dritterfolgreichste im Wettbewerb mit zwei Titeln?

8. Wer ist Rekordtorschütze der Champions League?

9. Welcher Spieler hält den Rekord für die meisten Titel in der Champions League?

10. Welcher Feldspieler schaffte es in drei verschiedenen Jahrzehnten in ein Champions-League-Finale?

Antworten:

1. Real Madrid (13)

2. Clarence Seedorf (Ajax, Real Madrid, AC Milan)

3. Bob Paisley, Carlo Ancelotti und Zinedine Zidane

4. 1992/93

5. Celtic (1966/67)

6. Steaua Bukarest (jetzt FCSB)

7. Nottingham Forest (1978/79 und 1979/80)

8. Cristiano Ronaldo

9. Francisco Gento (sechs Titel mit Real Madrid)

10. Ryan Giggs

Europameisterschaft Quizfragen

1. In welchem Jahr wurde die erste Europameisterschaft abgehalten?

2. Mit je drei Titeln sind zwei Nationen EM-Rekordsieger. Welche?

3. Wie heißt der EM-Pokal?

4. Welcher Spieler schaffte die meisten Tore bei einer einzigen EM-Endrunde (9)?

5. Das EM-Finale 2000 zwischen Frankreich und Italien wurde durch Golden Goal entschieden. Welcher Spieler traf?

6. Wer ist Englands EM-Rekordtorschütze mit sieben Toren?

7. Dänemark, Belgien oder Griechenland: Welches dieser Teams konnte nie die EM gewinnen?

8. Dänemark wurde 1992 Europameister, obwohl sie sich eigentlich gar nicht für das Turnier qualifiziert hatten. Wen ersetzten sie damals?

9. In welchem Jahr wurde die EM von 16 auf 24 Mannschaften aufgestockt?

10. Nur eine Person konnte die EM als Spieler und Trainer gewinnen. Wer?

Antworten:

1. 1960

2. Deutschland und Spanien

3. Henri-Delaunay-Pokal

4. Michel Platini bei der EM 1984

5. David Trezeguet

6. Alan Shearer

7. Belgien

8. Jugoslawien

9. EURO 2016

10. Berti Vogts (West-Deutschland 1972 und Deutschland 1996)

Wahr oder falsch? Quizfragen zum Fußball

1. Cristiano Ronaldo brauchte 27 Spiele für sein erstes Tor in der Champions League.

2. Die Phrase "Den Bus parken" entstand, als Jose Mourinho während seiner Chelsea-Amtszeit einmal den Bus umparken musste, weil der Fahrer krank war.

3. Der Sänger Nicky Byrne von der irischen Boyband Westlife spielte für Leeds United, bevor er sich der Musik zuwandte.

4. Sir Alex Ferguson trainierte die schottische Nationalmannschaft.

5. Liverpool-Legende Kenny Dalglish hat den Spitznamen "King Kenny" aufgrund einer Verwandtschaft mit der britischen Königsfamilie.

6. Frank Lampard hat mehr Premier-League-Tore als Thierry Henry, Robbie Fowler und Michael Owen.

7. Bayern Münchens Thomas Müller ist ein begnadeter Schach-Spieler und gewann sogar schon ein Turnier in Bayern.

8. Die brasilianische Legende Ronaldinho musste aufgrund eines gefälschten Passes einige Zeit im Gefängnis verbringen.

9. David Beckham nahm während seiner Zeit bei Manchester United Ballett-Stunden, um agiler zu werden.

10. Brasilien-Ikone Pele war Teil eines Hollywood-Films an der Seite von Michael Caine und Sylvester Stallone.

Antworten:

1. Wahr

2. Falsch

3. Wahr

4. Wahr

5. Falsch

6. Wahr

7. Falsch

8. Wahr

9. Falsch

10. Wahr

Quizfragen zur Bundesliga und dem deutschen Fußball

1. Wer ist mit 365 Toren der Rekordtorschütze in der Bundesliga?

2. Bayern München hat die meisten Meisterschaften gewonnen, aber welche beiden Klubs folgen mit je fünf Bundesliga-Titeln auf dem geteilten zweiten Platz?

3. Wer ist deutscher Rekord-Nationalspieler?

4. Jürgen Klopp trainierte vor Borussia Dortmund noch eine zweite Mannschaft in Deutschland. Welche?

5. Der jüngste Cheftrainer in der Bundesliga war bei seinem Debüt 28 Jahre und 205 Tage alt. Um wen handelt es sich?

6. Welches Tier ziert das Logo des 1. FC Köln?

7. RB Leipzig ist auch bekannt als ...?

8. Deutschland konnte viermal die WM gewinnen. Wie viele Titel davon gelangen nach der Wiedervereinigung?

9. Nur drei Klubs konnten den Europapokal/die Champions League gewinnen. Welche?

10. Wie lautet der Spitzname von Borussia Mönchengladbach?

Antworten:

1. Gerd Müller

2. Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund

3. Lothar Matthäus (150 Länderspiele)

4. Mainz

5. Julian Nagelsmann (bei Hoffenheim in der Saison 2015/16)

6. Geißbock

7. Red Bulls, RasenBallsport

8. Einer im Jahr 2014 (1954, 1974 und 1990 als Westdeutschland)

9. Bayern München, Borussia Dortmund und HSV

10. Die Fohlen

"Wer bin ich?"-Quizfragen

1. Ich durfte 1993 mein Länderspieldebüt für Brasilien feiern und traf direkt. Ich stand zweimal im WM-Finale und während meiner Karriere spielte ich in Brasilien, Italien, Angola, Spanien, Griechenland und Usbekistan.

2. Ich habe in Deutschland, Italien, Österreich und Frankreich gespielt. Ich habe die Serie A gewonnen und schoss das erste Golden Goal im internationalen Fußball.

3. Ich habe in Conference, League Two, League One, Championship, Premier League, UEFA Cup, Champions League und bei einer WM gespielt.

4. Ich habe als erster Liverpool-Spieler den Ballon d'Or gewonnen, zudem schoss ich 40 Tore für mein Heimatland und spielte in England und Spanien.

5. Ich wurde vom Stürmer zum Verteidiger. Ich habe 11 Spielzeiten beim gleichen Klub verbracht, bevor ich dort sogar Trainer wurde. Ich konnte zweimal die Bundesliga und einmal die Champions League gewinnen.

6. Während meiner Karriere spielte ich unter anderem für Chelsea und in der Türkei. Des Weiteren wurde ich viermal Afrikas Fußballer des Jahres.

7. Ich habe die Meisterschaft in Italien, Deutschland, Portugal und Österreich gewonnen, zudem wurde ich als Spieler und Trainer Europokalsieger.

8. Ich habe als Trainer David Beckham erstmals zum Kapitän der englischen Nationalmannschaft gemacht.

9. Ich wurde Welt- und Europameister und konnte als Trainer zudem mit zwei verschiedenen Klubs die Champions League gewinnen.

10. Während meiner Karriere trug ich die Trikotnummern 7, 17, 28 und 9. Gespielt habe ich in England, Spanien, Italien und Portugal.

Antworten:

1. Rivaldo

2. Oliver Bierhoff

3. Steve Finnan

4. Michael Owen

5. Jürgen Klopp

6. Samuel Eto'o

7. Giovanni Trapattoni

8. Peter Taylor

9. Jupp Heynckes

10. Cristiano Ronaldo

Sonstige Fußball-Quizfragen

1. In welcher Liga gibt es das Konzept des "Designated Player"?

2. Manchester United trägt bekanntermaßen rote Kleidung, aber welche Farben trugen sie in der Vergangenheit?

3. Welcher Klub wird mit den "Galacticos" verknüpft?

4. Welcher Trainer ist für imposante Kabinenansprachen ("the Hairdryer Treatment") bekannt?

5. Welcher Klub wird gelegentlich als FC Hollywood bezeichnet?

6. Was steckt hinter dem "St. Totteringham's Day" im englischen Fußball?

7. Wer hat hinter Juventus, AC Milan und Inter mit neun Meisterschaften die viertmeisten in der Serie A?

8. Was ist das aus dem spanischen Fußball bekannte "Pichichi"?

9. Welcher Spitzenklub steckt beim Videospiel FIFA hinter Piemonte Calcio?

10. Von welcher MLS Franchise ist David Beckham Besitzer?

Antworten:

1. Major League Soccer (MLS)

2. Grün und Gold

3. Real Madrid

4. Sir Alex Ferguson

5. Bayern München

6. Der Tag, an dem Tottenham in der Liga mathematisch nicht mehr vor Arsenal landen kann.

7. Genua

8. Der Award für den Top-Torschützen

9. Juventus

10. Inter Miami