Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: So werden die Länderspiele übertragen

Am heutigen Donnerstag (11. November 2021) stehen wieder einige Länderspiel-Partien an.

Die WM-Qualifikation ist noch in der heißen Phase, viele Teams können noch auf eine Teilnahme an der WM in Katar 2022 hoffen. Auch die deutsche Nationalelf darf sich heute noch einmal beweisen.

Die Mannschaft von Hansi Flick konnte allerdings bereits als erstes Team der Qualifikation ihr Ticket für die WM 2022 lösen. Trotzdem will man natürlich der Favoritenrolle im Spiel heute gegen Liechtenstein noch einmal gerecht werden.

Neben dieser Partie ist beispielsweise auch Portugal in Irland zu Gast und Spanien muss sich in Griechenland beweisen.

Alle Infos zu den Übertragungsorten und Anstoßzeiten der Spiele liefert Euch Goal.

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Wo werden die Länderspiele gezeigt?

Für die Übertragung der Länderspiele im Rahmen der WM-Quali sind DAZN und der Fernsehsender RTL die Hauptverantwortlichen. RTL zeigt dabei aber ausschließlich die Spiele mit deutscher Beteiligung, alle anderen sind beim Streamingdienst DAZN zu sehen.

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Deutschland vs. Liechtenstein live im TV bei RTL

Ab 20.15 Uhr könnt Ihr die Vorberichte zur Partie zwischen Deutschland und Liechtenstein bei RTL verfolgen. Dabei handelt es sich übrigens um einen Free-TV-Sender, also könnt Ihr das Spiel ganz ohne weitere Kosten im frei empfangbaren Fernsehen sehen.

Moderiert wird dabei von Laura Papendick, als Gast hat man sich Lothar Matthäus herangeholt. Pünktlich zum Anpfiff um 20.45 Uhr in der Volkswagen-Arena übernimmt dann das Kommentatoren-Duo Steffen Freund und Marco Hagemann.

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Spiele der WM-Quali im LIVE-STREAM

Wie oben schon beschrieben, ist DAZN zuständig für die Übertragung der übrigen Länderspiele am heutigen Donnerstag. Bei DAZN handelt es sich um einen reinen Streamingdienst, einen dazugehörigen TV-Kanal gibt es also nicht. Wie könnt Ihr jetzt aber dort zusehen und was bietet DAZN noch an? Kein Problem, wir klären Euch auf.

Neben den Länderspielen hat DAZN noch alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga als Liveübertragung im Angebot, genauso wie den Großteil der Champions-League-Spiele und die französische, spanische und italienische Liga. Dazu kommen noch die NFL und NBA, für alle Fans von Football und Basketball. Ihr seht lieber Kampf- oder Motorsport? Auch das bietet DAZN rund um die Uhr mit vielen Liveübertragungen an.

Ein riesiges Programm also, das Euch dort angeboten wird. Um jetzt zusehen zu können, braucht Ihr nur ein internetfähiges Gerät sowie ein gültiges DAZN-Abo. Dieses bekommt Ihr schon für 14,99 Euro pro Monat im Monatsabonnement oder Ihr holt Euch direkt das Jahresabo für 149,99 Euro. Den Link zum Anmelden gibt es hier.

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Freundschaftsspiele bei DAZN

Neben der WM-Quali zeigt DAZN auch diverse internationale Freundschaftsspiele im LIVE-STREAM. Auch heute könnt Ihr drei davon wieder dort sehen. Welche genau und wann sie zu sehen sind, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Spiele am Donnerstag in der Übersicht