Am heutigen Mittwochabend (15. Dezember 2021) ist Greuther Fürth beim BVB zu Gast. Die Bundesligapartie wird um 20.30 Uhr im Signal-Iduna-Park angepfiffen.

Vergleicht man beide Teams in der Tabelle, ist der Favorit nicht schwer auszumachen. Dortmund präsentiert sich als Bayernjäger Nummer eins, Greuther Fürth hingegen steht abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz. Allerdings konnte man im letzten Spiel gegen Union Berlin den ersten Sieg in einem Heimspiel der Bundesliga einfahren. Also kommen auch die Fürther mit etwas Rückenwind nach Dortmund. Ob das reichen wird, um die Mannschaft von Marco Rose ernsthaft zu gefährden, werden wir erst heute Abend ab 20.30 Uhr erfahren.

Wie Ihr heute das Spiel live verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei GOAL.

Fußball heute live: BVB (Borussia Dortmund) vs. Greuther Fürth - die Übertragung der Bundesliga

Begegnung BVB (Borussia Dortmund) vs. Greuther Fürth (live bei Sky Ticket) Wettbewerb Bundesliga Anpfiff 15. Dezember - 20.30 Uhr Spielort Signal-Iduna-Park (Dortmund)

Fußball heute live: BVB (Borussia Dortmund) vs. Greuther Fürth im TV sehen

Im klassischen Free-TV könnt Ihr die Partie nicht verfolgen, dort gibt es die Bundesliga nämlich nicht mehr zu sehen. Nur im Pay-TV könnt Ihr die Partie zwischen Dortmund und Fürth heute verfolgen.

Verantwortlich für die Übertragung der Bundeliga sind nämlich der Streamingdienst DAZN und der Bezahlsender Sky. Bei DAZN werden alle Bundesligapartien am Freitag und Sonntag gezeigt, die restlichen Spiele laufen exklusiv bei Sky, also auch die heutige Partie. Wie könnt Ihr jetzt aber bei Sky eigentlich zusehen?

Wie oben beschrieben, ist das Verfolgen der Bundesliga auf Sky nicht kostenlos möglich. Um Zugriff auf die Inhalte des Bezahlsenders zu erhalten, müsst Ihr dort ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Sky bietet dabei unterschiedliche Pakete an, die Ihr im Abo buchen könnt. Um die Bundesliga sehen zu können, braucht Ihr beispielsweise das "Fußball-Bundesliga-Paket". Was genau das kostet, und wie Ihr Euch bei Sky anmelden könnt, erfahrt Ihr hier.

Wenn ihr dann ein gültiges Abo habt, könnt Ihr ab 20.30 Uhr auf Sky Sport 2 die Übertragung des Einzelspiels mit Kommentator Oliver Seidler sehen. Wer lieber die Konferenz mit den anderen gleichzeitig stattfindenden Spielen sehen möchte, der ist bei Sky Sport 1 richtig aufgehoben.

Fußball heute live: BVB (Borussia Dortmund) vs. Greuther Fürth im LIVE-STREAM

Parallel zur TV-Übertragung gibt es natürlich auch die Möglichkeit, die Partie im LIVE-STREAM zu sehen. Sky bietet Euch dabei sogar zwei unterschiedliche Optionen an. Mehr erfahrt Ihr in den nächsten Abschnitten.

Fußball heute live: BVB (Borussia Dortmund) vs. Greuther Fürth im STREAM bei Sky Go

Sky Go ist Mitbestandteil eines jeden gültigen Sky-Abos. Falls Ihr also über ein solches verfügt, müsst Ihr Euch nur die Sky Go-App herunterladen und könnt Euch schon mit euren Zugangsdaten anmelden. Danach könnt Ihr dort ganz bequem die LIVE-STREAMS eueres Sky-Pakets verfolgen.

Mehr Infos zu Sky Go gibt es noch einmal hier.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Greuther Fürth heute live: Mit dem Sky Ticket den LIVE-STREAM sehen

Die zweite angesprochene Option stellt das Sky Ticket dar. Mit diesem erkauft Ihr Euch für 30 Tage Zugang zu den LIVE-STREAMS von Sky. Auch hier müsst Ihr aber wieder aus verschiedenen Tickets auswählen, die Euch unterschiedliche Inhalte von Sky freischalten. Um die Bundesliga live sehen zu können, braucht Ihr das "Supersport-Ticket".

Nach einem Monat verfallen eure Zugangsrechte allerdings wieder und Ihr müsstet Euch ein neues Ticket kaufen. Das Ganze kostet für einen Monat übrigens 29,99 Euro, entscheidet Ihr Euch für das Jahresticket sind es 24,99 Euro monatlich.

Fußball heute live: BVB vs. Fürth im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr könnt nicht live vor dem Bildschirm mitfiebern? Kein Problem, mit dem LIVE-TICKER von GOAL können wir Abhilfe schaffen. Hier verpasst Ihr nichts und bleibt immer up to date. Egal ob Tor, Rote Karte oder Auswechslung, Ihr werdet direkt informiert, sobald auf dem Rasen etwas passiert.