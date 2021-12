In der 3. Liga kommt es heute (Mittwoch, 15. Dezember) zur Begegnung FSV Zwickau vs. 1. FC Magdeburg. Angepfiffen wird die Partie um 19.00 Uhr in der GGZ-Arena in Zwickau.

Die Begegnung sollte ursprünglich Mitte November stattfinden, wurde seinerzeit jedoch wegen zahlreicher Corona-Fälle bei Magdeburg abgesagt. Heute wird das Spiel nun also nachgeholt.

Tabellenführer Magdeburg hat dabei die Chance, seinen Vorsprung auf Relegationsplatz drei zum Abschluss der Hinrunde bereits auf neun Punkte auszubauen. Zwickau will ebenso unbedingt punkten und sich weitere Luft zu den Abstiegsrängen verschaffen.

Die letzte Begegnung zwischen den beiden Teams fand im April dieses Jahres statt und ging 0:0 aus. Ob wir heute wohl ein torreicheres Spiel sehen werden? Hier gibt's alle Infos zur Übertragung live im TV und STREAM.

FSV Zwickau vs. 1. FC Magdeburg heute live: Die Daten zur Begegnung

Wettbewerb: 3. Liga | 16. Spieltag, Nachholspiel

3. Liga | 16. Spieltag, Nachholspiel Match: FSV Zwickau - 1. FC Magdeburg

FSV Zwickau - 1. FC Magdeburg Datum: Mittwoch, 15. Dezember 2021

Mittwoch, 15. Dezember 2021 Anpfiff: 19.00 Uhr

19.00 Uhr Ort: GGZ-Arena | Zwickau

FSV Zwickau vs. 1. FC Magdeburg heute live im TV: Läuft die 3. Liga im Free-TV?

Insgesamt 86 Spiele pro Saison aus der 3. Liga werden im Free-TV übertragen. Zwickau vs. Magdeburg war zum ursprünglichen Termin eines davon, die Partie sollte beim MDR live im Free-TV laufen.

Doch da sich die Übertragung der 3. Liga auf Samstage beschränkt, ist das heutige Nachholspiel nicht im Free-TV zu sehen.

3. Liga auf MagentaSport: FSV Zwickau vs. Magdeburg heute live beim Streamingportal der Telekom

Der Telekom-Sportsender MagentaSport zeigt die Begegnung daher heute exklusiv live im STREAM und TV. Mit einer kostenpflichtigen Mitgliedschaft bei MagentaSport verpasst Ihr kein einziges Match der 3. Liga und könnt außerdem die Frauen-Bundesliga, Basketball-Bundesliga und Deutsche-Eishockey-Liga verfolgen.

Bei der Mitgliedschaft unterscheidet MagentaSport zwischen bestehenden Telekom-Kunden und Nicht-Kunden. Die Preise fassen wir Euch in folgender Tabelle kurz zusammen.

Telekom Kunde Nicht-Kunde Monatsmitgliedschaft 9,95€/Monat + monatlich kündbar 16,95€/Monat Jahresmitgliedschaft 4,95€/Monat 9,95€/Monat

3. Liga auf OneFootball im LIVE-STREAM ohne Vertragsbindung

Wer nur vereinzelt Spiele der 3. Liga sehen möchte, dem können wir OneFootball an's Herz legen. Hier zahlt Ihr nur für die Partie, die Ihr auch sehen möchtet und umgeht somit eine längere Vertragsbindung. Das ermöglicht Euch eine Kooperation zwischen der Fußball-Plattform und MagentaSport.

FSV Zwickau vs. 1. FC Magdeburg heute live im TV und STREAM: Die Aufstellungen

Auch die Aufstellungen zur Begegnung findet Ihr in diesem Artikel. Einfach eine Stunde vor Spielbeginn nochmal an dieser Stelle vorbeischauen.

3. Liga heute live: FSV Zwickau vs. 1. FC Magdeburg im kostenlosen LIVE-TICKER

GOAL präsentiert Euch außerdem einen kostenlosen LIVE-TICKER zur Begegnung. Falls Ihr heute keine Zeit habt, das ganze Spiel im STREAM oder TV zu verfolgen, verpasst Ihr mit dem TICKER keine wichtige Szene und findet interessante Fakten rund um die Begegnung vor. HIER geht es direkt zum TICKER!

FSV Zwickau vs. 1. FC Magdeburg heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER - die Übertragung im Überblick