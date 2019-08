FSV Zwickau vs. FCK (1. FC Kaiserslautern): TV, LIVE-STREAM, Aufstellung und LIVE-TICKER - die Übertragung der 3. Liga

In der 3. Liga empfängt der FSV Zwickau den 1. FC Kaiserslautern. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

FSV Zwickau gegen den 1. FC Kaiserslautern - diese Partie beendet am Montag (26. August) den 6. Spieltag der . Anstoß in der GGZ Arena ist um 19 Uhr.

Beide Teams blicken nach fünf Spieltagen auf einen durchwachsenen Saisonstart zurück. Zwickau hat aktuell sieben Punkte auf dem Konto und rangiert auf Platz zehn. Der FCK hat bislang nur einen Sieg feiern können und steht mit einem Torverhältnis von -2 auf Rang 14.

In der vergangenen Saison endeten sowohl das Hin- als auch das Rückspiel mit einem 1:1-Unentschieden. Wird es dieses Mal einen Sieger geben?

In diesem Artikel bekommt Ihr alle Informationen zur Übertragung des Drittliga-Duells zwischen dem FSV Zwickau und dem (FCK). Wenn sie bekannt sind, erfahrt Ihr hier auch die Aufstellungen für die Partie.

FSV Zwickau - 1. FC Kaiserslautern: Das Duell im Überblick

Duell FSV Zwickau - 1. FC Kaiserslautern Datum 26. August 2019 | Anpfiff: 19 Uhr Ort GGZ Arena, Zwickau Zuschauer 10.000 Plätze

FSV Zwickau - 1. FC Kaiserslautern heute live im TV sehen: So geht's

Soviel sei vorweg verraten: Das Duell aus der 3. Liga wird am Montag nicht live im Free-TV übertragen. Keiner der üblichen frei empfangbaren Sender hat sich die Rechte an einer Ausstrahlung der Partie gesichert.

FSV Zwickau - Kaiserslautern heute live im TV sehen

Im Pay-TV hingegen wird die Partie gezeigt. Auf dem Service MagentaTV der Telekom können Fans das Duell live und vollständig verfolgen. Das Angebot MagentaTV kostet dich 24,95€ pro Monat. Mehr zum Angebot findest du hier.

Die Übertragung der Partie beginnt bereits um 18.45 Uhr, also rund 15 Minuten vor dem Anpfiff. Im Vorfeld wird Moderatorin Anett Sattler die Zuschauer auf das Spiel einstimmen. Sobald der Ball rollt, übernimmt Gari Paubandt als Kommentator am Mikrofon.

FSV Zwickau - 1. FC Kaiserslautern heute im LIVE-STREAM sehen

Alternativ zur Übertragung im TV zeigt die Telekom Zwickau vs. Kaiserslautern am Montag auch im LIVE-STREAM. Dieses Angebot heißt dann MagentaSport und kostet dich in verschiedenen Angeboten und Laufzeiten zwischen 4,95€ und 9,95€ pro Monat. Mehr dazu findest du hier.

Der LIVE-STREAM des Spiels Zwickau - Kaiserslautern ist inhaltlich deckungsgleich mit dem Signal aus dem linearen TV - also auch hier ist Gari Paubandt der Kommentator und die Moderation wird von Anett Sattler übernommen. Den direkten Link zum Spiel findest du hier.

Die Aufstellungen werden rund eine Stunde vor dem Anpfiff verraten. Sobald sie verfügbar sind, erfahrt Ihr sie an dieser Stelle.

FSV Zwickau - 1. FC Kaiserslautern: Die Bilanz

FSV ZWICKAU (bislang wettbewerbsübergreifend 4 Duelle) FCK 1 Siege 1 2 Unentschieden 2 1 Niederlagen 1 5 Tore 7

FSV Zwickau - 1. FC Kaiserslautern heute live im Ticker verfolgen

Ihr habt keine Möglichkeit, Zwickau gegen Lautern live im TV oder LIVE-STREAM zu sehen? Kein Problem, dann kommt hier die Lösung, wie Ihr trotzdem keine Sekunde der Partie verpassen müsst: Der LIVE-TICKER von Goal.

Hier bekommt Ihr - egal ob in der App oder einfach auf der Seite - ab rund 20 Minuten vor der Partie eine Vorberichterstattung inklusive der Aufstellungen geliefert.

Sobald der Ball rollt, fliegen hier alle wichtigen Ereignisse wie Tore, Wechsel, Gelbe oder Rote Karten in Echtzeit rein. Zudem werden alle relevanten Szenen ausführlich beschrieben. Das komplette LIVE-TICKER-Angebot auf Goal ist für Euch kostenlos.

Nicht nur FSV Zwickau gegen 1. FC Kaiserslautern: Der 6. Spieltag der 3. Liga im Überblick

Die 3. Liga am Freitag, 23. August 2019:

- Hansa Rostock 2:2

Die 3. Liga am Samstag, 24. August 2019:

Eintracht Braunschweig - Würzburger Kickers 5:2

Preußen Münster - KFC Uerdingen 1:1

SG Sonnenhof Großaspach - Viktoria Köln 0:3

Bayern München II - Chemnitzer FC 2:2

1. FC Magdeburg - 5:1

SV Meppen - Carl Zeiss Jena 3:0

Die 3. Liga am Sonntag, 25. August 2019:

Waldhof Mannheim - 4:3

SpVgg Unterhaching - Hallescher FC 0:3

Die 3. Liga am Montag, 26. August 2019:

FSV Zwickau - 1. FC Kaiserslautern (19.00)