FSV Zwickau gegen 1. FC Kaiserslautern heute live im TV und LIVE-STREAM – so wird die 3. Liga übertragen

In der 3. Liga spielt der 1. FC Kaiserslautern gegen den Abstieg - gelingt ein Sieg gegen Zwickau? Alle Informationen zur Übertragung hier im Artikel.

Am Samstag empfängt der FSV Zwickau den 1. FC Kaiserslautern in der 3. Liga. Gespielt wird um 14 Uhr in der GGZ Arena in Zwickau.

Zehn Punkte, drei Siege, drei Niederlagen und ein Unentschieden - das ist die aktuelle Bilanz des FSV Zwickau. Im letzten Spiel musste sich das Team von Trainer Joe Enochs gegen Türkgücü geschlagen geben. Die knappe 0:1-Niederlage konnte Zwickau nicht verhindern, obwohl die Sachsen über weite Strecken das spielbestimmende Team waren.

Der steht noch ohne Sieg in dieser Saison da. Dank fünf Unentschieden stehen immerhin fünf Punkte auf dem Konto der Pfälzer. Das letzte Spiel gegen Hansa Rostock, den bis dato Tabellenzweiten, endete ebenfalls mit einem torlosen Unentschieden.

Alle Informationen zum Aufeinandertreffen der beiden Teams in der könnt ihr hier im Artikel nachlesen.

FSV Zwickau gegen 1. FC Kaiserslautern heute live: Das Spiel im Überblick

Spiel: FSV Zwickau vs. 1. FC Kaiserslautern

Wettbewerb: 3. Liga, 9. Spieltag

Datum: Samstag, 7. November 2020

Uhrzeit: 14 Uhr

Ort: GGZ Arena, Zwickau

FSV Zwickau gegen 1. FC Kaiserslautern heute live: So wird die 3. Liga übertragen

Alle Spiele der 3. Liga werden sowohl im TV als auch im LIVE-STREAM gezeigt. Die Rechte an den Übertragungen sind jedoch nicht einheitlich verteilt. Ausnahmslos alle Spiele werden zwar bei der Telekom auf Magenta Sport gezeigt, jedoch mischt auch die ARD bei einigen Spielen mit und kann diese kostenlos im Free-TV zeigen.

Damit Ihr wisst, wo das Spiel heute gezeigt wird, klärt Euch dieser Artikel über die Ausstrahlung auf.

FSV Zwickau gegen 1. FC Kaiserslautern heute live: Die Übertragung im TV mit Magenta Sport

Dieses Mal gehen Fans der 3. Liga leer aus, wenn sie auf eine Übertragung im Free-TV gehofft haben. Das Spiel FSV Zwickau vs. 1. FC Kaiserslautern wird exklusiv auf Magenta Sport gezeigt.

Um 13.45 Uhr beginnt die Übertragung im TV. Live könnt Ihr dann über die vollen 90 Minuten dabei sein, wenn es rund geht in der 3. Liga. Begleiten werden Euch Kommentator Andreas Mann und Moderatorin Stefanie Blochwitz.

Da an diesem Spieltag auch noch andere Partien ausgetragen werden, bietet Magenta auch eine Konferenzschaltung an, damit Ihr live kein Tor verpasst.

FSV Zwickau gegen 1. FC Kaiserslautern heute live: Die 3. Liga im LIVE-STREAM sehen

Neben der Übertragung im TV könnt Ihr Magenta Sport auch im LIVE-STREAM verfolgen. Das geht auf einem PC, Laptop, Smartphone oder auch Tablet. Sowohl das Einzelspiel als auch die Konferenz könnt Ihr im LIVE-STREAM über das Internet sehen. TV-Übertragung und LIVE-STREAM zeigen die identischen Inhalte und lassen Kunden somit die freie Auswahl. Den LIVE-STREAM könnt Ihr entweder auf der Webseite von Magenta oder in der Magenta App sehen.

FSV Zwickau gegen 1. FC Kaiserslautern heute live: Das wird für Magenta Sport benötigt

Egal, ob Ihr die TV-Übertragung oder den LIVE-STREAM sehen möchtet, für Magenta Sport benötigt Ihr ein Abonnement. Dabei wird grundsätzlich in zwei Kategorien unterteilt: Telekom-Kunden und Nicht-Telekom-Kunden. Für alle mit Telekom-Vertrag geht es ab 4,83 Euro im Monat los, wobei die ersten 12 Monate sogar gratis sind. Seid Ihr noch nicht Kunde bei der Telekom, dann müsst Ihr mindestens 9,70 Euro im Monat zahlen, um in den Genuss aller Spiele der 3. Liga zu kommen.

Alle Informationen zu den verschiedenen Paketen und Angeboten erhaltet Ihr hier.

FSV Zwickau gegen 1. FC Kaiserslautern heute live: Der LIVE-TICKER von Goal

Ihr möchtet das Spiel live verfolgen, aber nicht dafür zahlen? Hier tritt der LIVE-TICKER von Goal auf den Plan. Damit verpasst Ihr kein Tor, keine Karten und zusätzlich bietet der LIVE-TICKER noch Statistiken zum Spielgeschehen.

Zum LIVE-TICKER von Goal geht es hier lang.

FSV Zwickau gegen 1. FC Kaiserslautern heute live: Die Aufstellungen

Wer heute spielt, könnt Ihr hier nachlesen, sobald die Aufstellungen bekannt sind.