Am 25. Spieltag der 3. Liga kommt es heute zum Duell FSV Zwickau vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK). Angepfiffen wird das Spiel um 14.00 Uhr in der Zwickauer GGZ Arena.

Während die Rheinland-Pfälzer weit oben in der Tabelle rangieren, dümpelt der FSV Zwickau im Tabellenmittelfeld umher.

Als es im Hinspiel zu dieser Begegnung kam, fand sich kein Sieger - auch im Spiel davor zwischen den beiden Teams stand es am Ende 2:2 unentschieden. Welche der beiden Mannschaften geht heute siegreich vom Platz? Sehen wir doch wieder ein Unentschieden? Hier gibt es die Infos zur Übertragung.

FSV Zwickau - 1. FC Kaiserslautern (FCK) heute live: Die Daten zur Begegnung in der 3. Liga

Partie: FSV Zwickau vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK)

FSV Zwickau vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK) Wettbewerb: 3. Liga | 25. Spieltag | Saison 21/22

3. Liga | 25. Spieltag | Saison 21/22 Datum: Samstag, 05. Februar 2022

Samstag, 05. Februar 2022 Uhrzeit: 14.00 Uhr

14.00 Uhr Austragungsort: Zwickau, GGZ Arena

FSV Zwickau - 1. FC Kaiserslautern (FCK) live im TV: Wird die 3. Liga heute im Free-TV übertragen?

Gute Nachrichten für alle Fans der 3. Liga: Die heutige Begegnung Zwickau vs. FCK wird live im Free-TV zu sehen sein!

Die dritten Sender der ARD konnten sich nämlich für diese Saison die Rechte an ausgewählten Spielen der 3. Liga sichern.

Heute seht Ihr die Begegnung gleich auf zwei Sendern live. Der MDR und der SWR strahlen Zwickau vs. Kaiserslautern live und in voller Länge aus.

Neben der linearen Übertragung im LIVE-TV bieten beide Sender auch einen kostenlosen LIVE-STREAM zur Partie an. Auch in der ARD-Mediathek gibt es die Begegnung im LIVE-STREAM kostenlos zu sehen.

FSV Zwickau - 1. FC Kaiserslautern (FCK) live im Internet verfolgen: MagentaSport überträgt die 3. Liga heute im LIVE-STREAM

Ihr seid Fans des FCK, FSV Zwickau oder liebt generell den Fußball in der 3. Liga? Dann macht Euch die folgende Info hoffentlich glücklich: Der Telekom-Sender MagentaSport ist Rechteinhaber für die Übertragung aller Spiele (!) der 3. Liga. Zudem bietet Euch das kostenpflichtige Abo bei MagentaSport die Spiele der Frauen-Bundesliga, Deutschen-Eishockey-Liga (DEL) und Basketball-Bundesliga live im STREAM.

Doch wie viel kostet das unter dem Strich? Lasst uns Klarheit schaffen. Die Telekom unterscheidet zunächst, ob Ihr bereits Kunde bei dem Mobilfunkriesen seid. Ist dies bei Euch zutreffend, bekommt Ihr das Jahresabo bereits für 4,95€ pro Monat und die Monatsmitgliedschaft ab 9,95€ pro Monat (jederzeit kündbar).

Seid Ihr keine Kunden der Telekom, gibt es das Jahresabo bei MagentaSport für 9,95€ pro Monat und die Monatsvariante für 16,95€ pro Monat (jederzeit kündbar).

Weitere Infos zu MagentaSport findet Ihr auf der offizieller Homepage.

Zwickau vs. Lautern: Einzelspiele der 3. Liga heute live im STREAM auf OneFootball verfolgen

Die Fußballplattform OneFootball lässt das Herz von Drittliga-Fans höher schlagen: Der Streamingdienst ermöglicht es Euch, Einzelspiele für nur 2,99€ zu buchen. Ihr müsst also keine längere Vertragsbindung eingehen und seht nur das, worauf Ihr Lust habt.

Weitere Einzelheiten dazu findet Ihr hier.

FSV Zwickau - 1. FC Kaiserslautern (FCK) heute live im TV und STREAM: Die Aufstellungen

Aufstellung Zwickau: Brinkies - Butzen, Nkansah, Reinthaler, Coskun - Möker, Könnecke - Gomez, Horn - Baumann, Lokotsch. - Trainer: Enochs.

Aufstellung Lautern: Spahic - Hercher, Tomiak, Winkler, Zuck - Ritter, Klingenburg - Wunderlich, Kiprit - Hanslik - Boyd. - Trainer: Antwerpen.

FSV Zwickau - 1. FC Kaiserslautern (FCK) heute live im TV und STREAM: Die Übertragung der 3. Liga in der Übersicht