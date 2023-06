"Das ist nicht in Ordnung": Friseur plant Klage gegen den 1.FC Köln

Mit einem Video beim Frisör gab der 1.FC Köln die Vertragsverlängerung von Davie Selke bekannt. Das könnte die Kölner nun teuer zu stehen kommen.

WAS IST PASSIERT? Dem 1. FC Köln droht nach dem Video zur Vertragsverlängerung von Davie Selke eine Klage. Ein Bild eines Friseurs aus Bremen sorgt für Wirbel.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Stürmer verlängerte seinen Vertrag in der Domstadt bis 2026. Im Video geht Davie Selke in Köln zu einem Friseur, an der Außenseite des Ladens hängt ein Werbeplakat, auf dem es heißt: "Der 'Selke-Haarschnitt' für 15 Euro." Das Bild gehört Farshad Lofi, Friseur vieler Werder-Stars in Bremen, der die Werbung zu Selkes Zeit in der Hansestadt anfertigte und für sich warb.

WAS WURDE GESAGT? "Das ist nicht in Ordnung. Mein Bild wurde ohne jede Absprache mit mir verwendet. Ein Medienanwalt ist bereits eingeschaltet. Ich erwarte, dass das Video entfernt wird und es eine Entschädigung gibt", erklärte Lotfi gegenüber der Bild.

DAS VIDEO ZUR NEWS:

WIE GEHT ES WEITER? Laut Aussage des Friseurs haben sich der Verein und auch Selke selbst schon bei Lotfi gemeldet, die Kölner hätten dabei um Entschuldigung gebeten. Ob und inwieweit sich das auf die geplante Klage auswirkt, ist noch unklar.