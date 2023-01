Neymar hat Medienberichten zufolge eine neue Freundin. Aber wer ist Jessica Turini, die neue Frau an seiner Seite?

Neymar hat seine Heimat Brasilien schon vor knapp zehn Jahren verlassen, als er vom FC Santos zum FC Barcelona wechselte. Inzwischen spielt der teuerste Kicker der Welt (Ablösesumme 222 Millionen Euro) für Paris Saint-Germain, aber bei seinen Freundinnen zeigt sich immer wieder seine Heimatverbundenheit.

Zahlreiche Models aus Brasilien wurden mit Neymar, der eine gute Party gerne mitnimmt, in Verbindung gebracht. Die letzte offizielle Freundin war Bruna Biancardi, doch das Model ist nicht mehr aktuell. Stattdessen soll es mit Jessica Turini eine neue wichtige Frau im Leben des 30-Jährigen geben, auch wenn sich die beiden noch nicht zusammen in der Öffentlichkeit gezeigt haben.

Wer ist also Jessica Turini?

Freundin von Neymar: Wer ist Jessica Turini?

Jessica Turini ist ein brasilianisches Model und Social-Media-Star. Sie hat 114.000 Follower auf Instagram, wo sie sich selbst vermarktet und als gläubige Christin darstellt.

Da ihre Beziehung zu Neymar (noch) nicht offiziell ist, ist über ihr Zusammenkommen nichts bekannt. Dass es aber zu mehr als einer Romanze zwischen den beiden gekommen ist, wird aus ihren Social-Media-Profilen deutlich.

Instagram

Während der WM in Katar war sie im Wüstenstaat vor Ort und feuerte dort die Seleção an. Sie zeigte sich im kanariengelben Trikot des Teams, das in ihrem Fall mit einer persönlichen Widmung und einer Unterschrift Neymars versehen war.

Nach dem Ende des Turniers flog sie zu Silvester nach Paris, um dort Medienberichten zufolge bei Neymars großer Party zum Jahreswechsel vor Ort zu sein.

Schon im August hatte ein Gast einer Barbecue-Party bei Neymar mit dem Handy gefilmt, wie das Model beim PSG-Superstar auf dem Schoß saß.

Instagram

Wie viele Kinder hat Neymar?

Neymar hat einen Sohn aus einer früheren Beziehung. Sein Name ist Davi Lucca, er ist inzwischen elf Jahre alt. Die Mutter des Kindes ist Neymars frühere Freundin Carolina Dantas, die mit dem Kind weiterhin in Brasilien lebt.

Mehrmals im Jahr fliegt Neymar nach Brasilien, um seinen Sohn dort zu besuchen - und Davi Lucca ist auch regelmäßig bei PSG-Spielen in Frankreich zu Gast.