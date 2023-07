"Freue mich, ein Teil zu sein": Cristiano Ronaldo steigt bei deutschem Unternehmen ein

Cristiano Ronaldo investiert: Der Portugiese wird neuer Gesellschafter bei einem deutschen Luxusuhren-Händler.

WAS IST PASSIERT? Cristiano Ronaldo ist mit seinem Unternehmen CR7 SA beim deutschen Luxusuhren-Händlers Chrono24 eingestiegen. Das teilte das Unternehmen aus Karlsruhe in einem Statement am Mittwoch mit.

WAS WURDE GESAGT? "Als langjähriger Uhrensammler und regelmäßiger Nutzer von Chrono24 ist es mir eine Freude, Gesellschafter des Unternehmens zu werden", wird Ronaldo zitiert.

"Chrono24 bietet Millionen von Uhrenliebhabern aus der ganzen Welt einen Ort, um ihre Leidenschaft zu teilen. Die globale Vernetzung, die durch die Plattform ermöglicht wird, ist etwas, das ich außerordentlich schätze und freue mich daher sehr, ab sofort ein Teil davon zu sein", führte der Portugiese weiter aus.

Chrono24-CEO Tim Stracke sprach bei Ronaldo von einem "perfekten Partner bei der weiteren globalen Expansion. Niemand bringt so viel Leidenschaft für Luxusuhren auf die Weltbühne wie Cristiano."

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty

WAS IST DER HINTERGRUND? Mit welcher genauen Summer Ronaldo bei den Karlsruhern einsteigt, ist nicht bekannt. Chrono24 ist nach eigenen Angaben der weltweit größte Marktplatz für Luxusuhren.