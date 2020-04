Frenkie de Jong vom FC Barcelona: "Ansu Fati hat mich am meisten überrascht"

Im vergangenen Sommer kam Frankie de Jong von Ajax zum FC Barcelona. Seit seiner Ankunft hat den Niederländer ein Barca-Akteur besonders überrascht.

Frenkie de Jong hat auf dem YouTube-Kanal des über seine Premierensaison bei den Katalanen gesprochen. Dabei verriet der Niederländer, dass ihn Flügelspieler Ansu Fati von seinen Mitspielern am meisten überrascht hat.

"Obwohl es meine erste Saison ist, spiele ich viel und bin sehr glücklich", sagte de Jong. Trotzdem sieht der Mittelfeldspieler noch viel Verbesserungspotenzial. Er führte aus: "Ich weiß jedoch, dass es besser sein könnte und ich auch besser spielen kann als bisher."

FC Barcelona: Frenkie de Jong überrascht von Ansu Fati

Über seine Teamkollegen kann sich de Jong jedoch nicht beschweren: "Alle Spieler sind wirklich gut. Ansu Fati hat mich am meisten überrascht, weil ich ihn vorher nicht kannte. Er ist wirklich stark." Fati feierte erst im vergangenen August sein Debüt für die Barca-Profis und erzielte seitdem fünf Tore in 24 Einsätzen für das Team von Quique Setien.

Auch de Jong spielt in seiner ersten Saison bei den Blaugrana eine wichtige Rolle. So stand der 22-Jährige seit seinem Weggang von 33-mal in der Startelf und kam in vier Partien von der Bank. Dabei war der 13-fache niederländische Nationalspieler an sechs Toren beteiligt.