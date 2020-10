French Open 2020: Nadal krönt sich, Djokovic geschlagen! Das Finale im TICKER zum Nachlesen

Bei den French Open 2020 stand das Finale zwischen Novak Djokovic und Rafael Nadal an. Hier gibt's die Partie aus Paris im TICKER zum Nachlesen.

Rafael Nadal hat zum 13. Mal die French Open gewonnen. Der 34 Jahre alte Spanier setzte sich mit einer glanzvollen Vorstellung im Finale mit 6:0, 6:2, 7:5 gegen den Weltranglistenersten Novak Djokovic durch und zog mit seinem 20. Grand-Slam-Sieg in der ewigen Bestenliste mit Roger Federer ( ) gleich. Djokovic steht bei 17 Majortiteln.

Nadal feierte seinen insgesamt 100. Sieg auf der roten Asche von Paris in 102 Partien und wahrte seine weiße Weste in Finalduellen der French Open, er triumphierte zum vierten Mal in Serie. Djokovic, Australian-Open-Champion in diesem Jahr, konnte das Turnier 2016 für sich entschieden. Nun musste er seine vierte Finalniederlage in der französischen Hauptstadt hinnehmen.

Fazit zum French-Open-Finale:



Rafael Nadal besiegt Novak Djokovic in einem Match auf Augenhöhe überraschend deutlich mit 3:0 (6:0, 6:2 und 7:5).

Dabei erwischte der Serbe nicht etwa einen schlechten Tag, sondern der auf Sandplatz ohnehin kaum zu schlagende Spanier hatte heute einen Sahnetag par excellence.

Rafael Nadal spielte in den ersten beiden Sätzen nur drei unerzwungene Fehler und verteidigte alle ambitionieten Versuche seines Gegners eiskalt und souverän.

Der Djoker musste sich unfassbar ins Zeug legen, um überhaupt zu Punkten zu kommen, ehe erst in Satz drei die Fehlerquote beim Spanier in die Höhe ging und das Spiel auch vom Ergebnis her ausgeglichen verlief.

Der Stier von Manacor gewinnt zum 13. Mal die French Open, bei der er nun Einzelsieg Nummer 100 im 102. Einzel erzielt hat. Zahlen, die für alle Ewigkeit in der Tennis-Geschichte Bestand haben dürften. Zudem holt der Mallorquiner seinen 20. Grand Slam und zieht in der ewigen Bestenliste mit Roger Federer gleich. Ein historischer Tag!

French Open live: Das Finale zwischen Djokovic und Nadal

Satz 1 Satz 2 Satz 3 Djokovic (SRB) 0 2 5 Nadal (ESP) 6 6 7

Der Spielbericht zum Finale der French Open 2020 zwischen Djokovic und Nadal

"König" Rafael Nadal sackte nach 2:41 Stunden Tennisperfektion überglücklich auf den roten Sand von Roland Garros: Der 34 Jahre alte Spanier hat dem Weltranglistenersten Novak Djokovic im Finale der French Open mit einem 6:0, 6:2, 7:5-Sieg eine brutale Lehrstunde erteilt und steht nach seinem 20. Grand-Slam-Triumph nun in der ewigen Bestenliste auf einer Stufe mit dem großen Roger Federer (Schweiz). Djokovic bleibt bei 17 Majortiteln.

Nadal verteidigte sein Pariser Hoheitsgebiet mit fast außerirdischer Kraft und Präzision und feierte mit seinem 100. Sieg bei dem wichtigsten Sandplatzevent der Welt zum 13. Mal den Titelgewinn. Der Serbe Djokovic durfte bislang nur 2016 in Roland Garros jubeln. Der Tourdominator kassierte gegen Nadal, der ohne Satzverlust im Turnier blieb, seine insgesamt erst zweite Niederlage in diesem Jahr - schmerzhafter hätte sie kaum ausfallen können.

Nadal gegen Djokovic - das ist ein Klassiker. Kein Duell hat in der Geschichte des Profitennis häufiger stattgefunden, schon vor dem 56. Aufeinandertreffen der beiden Branchenriesen schnalzten Experten und Fans in Erwartung eines Spektakels gleichermaßen mit der Zunge. Sie sollten ein denkwürdiges Duell mit einem unglaublichen Nadal sehen.

Beide Topstars hatten auf dem Weg ins Finale wieder einmal allen Unwägbarkeiten getrotzt, dabei waren sie gleichermaßen sorgenvoll ins Turnier gestartet. Der Spanier fürchtete vor der Herbstausgabe die ungewohnten Bedingungen mit schwerem Boden, kalten Temperaturen und langsamen Bällen. Doch er spielte sich genauso frei wie Djokovic, dem seine schmachvolle Disqualifikation bei den US Open, seine bis Sonntag einzige Niederlage des Jahres, noch in den Knochen steckte.

Das Endspiel des letzten Grand Slams des Jahres, dem größere Coronaprobleme aufgrund der strikten Sicherheitsauflagen erspart blieben, startete spektakulär. "Das ist ein unglaublich hohes Niveau", sagte das deutsche Idol Boris Becker bei Eurosport: "Nadal spielt in einer anderen Welt, die nur er kennt."

Djokovic setzte einen Stopp nach dem nächsten an, um den Grundlinienduellen mit Nadal aus dem Weg zu gehen. Die Taktik wirkte durchaus schlau, aber der Mallorquiner fand auf alles eine Antwort. Vor der Partie hatte Djokovic es als "größte Herausforderung im Sport" bezeichnet, Nadal in seinem "Wohnzimmer" zu schlagen. Und er durfte sich bestätigt fühlen mit dem Ende des ersten Satzes, den er mit der Höchststrafe nach 45 Minuten abhaken musste.

Die Nummer eins der Welt brauchte unter dem geschlossenen Dach des Court Philippe Chatrier ein stärkeres Service und noch mehr Risiko, um irgendwie in die Partie zu kommen. Nach seinem ersten Spielgewinn Anfang des zweiten Satzes zeigte er direkt seine Faust, doch Nadal dachte nicht daran, nachzulassen, breakte Djokovic bei dessen zweitem Aufschlagspiel und zog erneut unwiderstehlich davon.

Nadal agierte nahe der Perfektion, in den ersten beiden Sätzen leistete er sich gerade einmal sechs vermeidbare Fehler - Djokovic, der überragende Spieler dieses schwierigen Tennisjahres, stand zu diesem Zeitpunkt bei 30. Die 1000 Zuschauer, die die Veranstalter auf die Anlage lassen durften, sahen Außergewöhnliches.

Vor dem dritten Satz nahm sich Nadal eine kurze Pause, ging in die Kabine und powerte danach weiter. Djokovic hielt weiter mit seiner großen Klasse dagegen und holte erstmals in dem Match ein Break auf. Doch Nadal war einfach zu stark und untermauerte seine Ausnahmestellung auf Sand. (Quelle: SID)

French-Open-Finale live: Djokovic - Nadal 0:6, 2:6, 5:7

0:6, 2:6, 5:7 | Mit einem Ass macht Rafael Nadal einen Haken unter diese Partie, besiegt Novak Djokovic zu Null und gewinnt Satz Nummer drei mit 7:5. Ohne Satzverlust krönt er sich damit zum 13. Mal zum Champion von Roland Garros. Was für ein unfassbares Spiel! Was für unfassbare Spieler! Was für eine Visitenkarte für den Tennis-Sport!

0:6, 2:6, 5:6 | Der nächste Ball vom Serben ist weg! Drei Matchbälle für Rafael Nadal!

0:6, 2:6, 5:6 | Wahnsinn! Freipunkt für Rafa, dessen nach außen gezogener Aufschlag nicht mehr vom Djoker kontrolliert werden kann. Der Serbe returniert an die Netzkante und hat dann noch das Pech, dass der Ball zwar nach oben abspringt, aber nicht auf der Seite des Spaniers einschlägt.

0:6, 2:6, 5:6 | Der 34-jährige Spanier muss über den zweiten Aufschlag kommen, den der Serbe aber erneut zu aggressiv attackiert. Er überpowert einen Vorhand-Cross ins Aus. 15:0 für Rafa, dem nur noch drei Punkte fehlen, um Geschichte zu schreiben.

0:6, 2:6, 5:6 | Novak Djokovic steht versteinert hinter seiner Linie, während Rafael Nadal die Pause komplett auf der Bank verbringt. Der Serbe braucht jetzt das Break.

French-Open-Finale live: Djokovic - Nadal 0:6, 2:6, 5:6

0:6, 2:6, 5:6 | Unfassbar!! Beim Stand von 30:40 spielt Novak Djokovic tatsächlich einen Doppelfehler! Das ist das Break für Rafael Nadal, der nach kurzer Pause gleich zum Matchgewinn ausservieren kann. Sowohl Schiedsrichter als auch der Serbe selbst schauen sich den Ballabdruck noch einmal an, aber an der wohl richtigen Entscheidung ist nichts zu rütteln.

0:6, 2:6, 5:5 | Der Djoker reagiert aber überhastet und jagt einen etwas zu unplatzierten Return des Spaniers ohne Not ins Aus. Auf die schnellen Punkte zu gehen, hat sich bislang nicht für ihn ausgezahlt.

0:6, 2:6, 5:5 | Djokovic lässt einen hohen Ball gen Grundlinie springen, der exakt auf der Linie auftropft. Der Serbe pflückt diesen Ball aber mit einem Vorhand-Longline-Winner über Kopf aus der Luft. Stark!

0:6, 2:6, 5:5 | Was für ein unfassbarer Rückhand-Cross-Winner! Der Serbe findet nach wie vor die perfekten Winkel mit seinen Bällen, was dieses Finale so unfassbar hochwertig macht. Nichts zu machen für Nadal! 15 beide.

Djokovic - Nadal: 0:6, 2:6, 5:5 | Novak Djokovic darf sich von diesen knappen Bällen nicht aus dem Konzept bringen lassen. Der Serbe lässt sich gegen einen Slice aber zu einem völlig missratenen Stopp-Versuch hinreißen. Dieser Ball ist locker einen Meter im Aus. 0:15 aus Sicht der Nummer eins der Welt.

French-Open-Finale live: Djokovic - Nadal 0:6, 2:6, 5:5

0:6, 2:6, 5:5 | Novak Djokovic riskiert es nun, weil er die Punkte braucht, verfehlt die Grundlinie mit diesem Rückhand-Cross allerdings um wenige Zentimeter. Das Quäntchen, das bei Nadal eben passte, bleibt beim Serben aus, was dieser auch lamentierend mit seiner Box bespricht. 5:5.

0:6, 2:6, 5:4 | Obwohl Nadal über den zweiten Aufschlag gehen muss, lässt er den Serben nicht in die Aktivität kommen. Mit einem Rückhand-Slice bereitet er einen starken Cross in den Winkel vor, den der Djoker nicht mehr kontrollieren kann. Anschließend passt ein Ball exakt auf die Linie, von wo aus er kaum hochspringt, was den Djoker zum nächsten Fehler zwingt. Von wegen Wackeln! 40:15 für Nadal nach 0:15-Rückstand!

0:6, 2:6, 5:4 | In der nächsten unglaublichen Rallye sind es jetzt nur Millimeter, die bei dem Rückhand-Cross von Novak Djokovic fehlen. Das Niveau bleibt auch nach zweieinhalb Stunden unglaublich hoch in diesem würdigen Finale. 15 beide.

0:6, 2:6, 5:4 | Rafael Nadal wackelt ein wenig. Seine Rückhand-Longline verfehlt die Seitenlinie hauchdünn. 0:15.

French-Open-Finale live: Djokovic - Nadal 0:6, 2:6, 5:4

0:6, 2:6, 5:4 | Novak Djokovic legt mit einem Winner nach und kommt zum Spielball. Der nach innen gezogene Aufschlag ist zu heftig für Nadal, der sich aus der Defensive mit zwei hohen Returns ins Zentrum zwar noch befreien kann, dann aber aus dem T-Feld heraus den Smash kassiert. Die Nummer eins der Welt wehrt sich mit aller Macht und erhöht auf 5:4.

0:6, 2:6, 4:4 | Breakball Rafael Nadal! Abermals kann der Serbe seinen Gegner per Stopp-Ball nicht überwinden, der sich auch den anschließenden Lob erläuft und letztlich per Vorhand-Winner zum Punkt kommt.

0:6, 2:6, 4:4 | Wahnsinn! Djokovic muss über einen schwachen zweiten Aufschlag kommen, der Nadal die Zeit gibt, Meter zu gehen und den Vorhand-Cross zu platzieren. Der Serbe kann nur ins Netz returnieren und das Match geht in den Einstand.

0:6, 2:6, 4:4 | Auch der nächste Aufschlag ist zu stark. Nadal kann nur hoch ans Netz returnieren und der Serbe vollstreckt mit einem Vorhand-Cross, den Nadal zwar erreichen, aber nicht mehr kontrollieren kann. Spielball Djokovic.

0:6, 2:6, 4:4 | Der Weltranglistenerste steigert seinen Aufschlag deutlich und kommt mit einem nach innen gezogenen Service zum Freipunkt. Anschließend fehlt dem Grundlinienschlag aber wieder der eine oder andere Millimeter. 30 beide.

0:6, 2:6, 4:4 | Was sind das bitte für unglaubliche Ballwechsel, die beide Spieler weiterhin aufs Feld bringen? Erst der Rahmen von Novak Djokovic beendet diese Rallye. Nadal ersprintet sich den kurzen Ball ud platziert den Winner zum 15:15.

French-Open-Finale live: Djokovic - Nadal 0:6, 2:6, 4:4

0:6, 2:6, 4:4 | Wie Novak Djokovic den ersten Spielball aus schier unmöglichem Winkel abwehrt, weil der Return genau die Grundlinie küsst, ist aber absolut sensationell. In der anschließenden Rallye verfehlt der Serbe dann aber mit dem Vorhand-Longline die Seitenlinie. Der Stier von Manacor gleicht auf 4:4 aus.

0:6, 2:6, 4:3 | Djokovic, der zuletzt seine Fehler runterfahren konnte, spielt nun "unforced error" Nummer 40, weil er bei diesem Vorhand-Cross zu viel will und das Spielgerät ins Netz schlägt. Zwei Spielbälle für Rafa.

0:6, 2:6, 4:3 | Bärenstark! Nadal packt seinen krachenden Vorhand-Cross-Winner gegen den Lauf des Serben aus und erhöht gegen einen sich aufbäumenden Serben auf 30:15.

0:6, 2:6, 4:3 | Novak Djokovic dominiert die Rallye, aber Rafael Nadal verteidigt erneut wirklich alles. Abermals packt der Serbe den Stopp-Ball aus, den er aber kläglich ins Netz setzt. 15:0 für den Mallorquiner.

French-Open-Finale live: Djokovic - Nadal 0:6, 2:6, 4:3

0:6, 2:6, 4:3 | Novak Djokovic ist eine Kämpfernatur und stemmt sich getragen vom Publikum nun voll dagegen. Ein weiterer Longline-Winner zum 40:15 bringt ihm zwei Spielbälle. Bewusst streut er dann einen "Serve and Volley" ein, der ihm den schnellen Punktgewinn bringt. 4:3 für den Serben, der nicht gewillt ist, sich in drei Sätzen zu ergeben.

French-Open-Finale live: Djokovic - Nadal 0:6, 2:6, 3:3

0:6, 2:6, 3:3 | Novak Djokovic spielt einen schwachen zweiten Aufschlag, findet in der anschließenden Rallye nun aber die perfekten Winkel und Längen. Bälle, die bislang zumeist im Aus landeten, passen nun exakt auf die Linie. 30:15 für den Serben.

0:6, 2:6, 3:3 | Das Publikum ist jetzt da und feuert den Djoker an. Gerne möchten die Fans noch mehr von diesem Endspiel sehen, weshalb der erste Punkt zum 15:0 stark bejubelt wird. Dann allerdings packt der Serbe erneut zu überhastet den Stopp aus. Rafa ist zur Stelle und verteidigt sich mit einem Passierball zum 15:15.

0:6, 2:6, 3:3 | Das Finale geht weiter und Novak Djokovic feuert sich selbst und das Publikum an. In einer starken Rallye erwischt er Rafael Nadal mit einem Rückhand-Longline-Winner gegen die Laufrichtung auf dem falschen Fuß und schafft das erste Break in diesem Endspiel. Aber: Es ist nur ein Re-Break zum 3:3.

0:6, 2:6, 2:3 | Jetzt verteidigt der Djoker alles und dann setzt Nadal einen Grundlinienschlag knapp hinter selbige. Das ist die zweite Breakchance für den Weltranglistenersten.

0:6, 2:6, 2:3 | Rafael Nadal muss über den zweiten Aufschlag gehen, den der Djoker sofort aggressiv attackiert. Am Ende holt Rafa aber sofort noch einen Stopp-Ball heraus und zwingt mit einem präzisen Cross nah ans Netz den Serben zum Fehler. Einstand. Trotz steigender Fehlerquote ist es nach wie vor unglaubliches Tennis von beiden Spielern.

0:6, 2:6, 2:3 | Rafael Nadal kommt mit starkem Aufschlag zum Freipunkt, verzieht dann aber einen weiteren Vorhand-Longline-Schlag ins Aus. Breakball für den Serben!

0:6, 2:6, 2:3 | Rafael Nadal zeigt nun aber auch leichte Nerven. Ein rarer unerzwungener Fehler kostet ihn diesen Punkt. Er knappt den Vorhand-Cross zum 15:30-Rückstand an die Netzkante.

French-Open-Finale live: Djokovic - Nadal 0:6, 2:6, 2:3

0:6, 2:6, 2:3 | Das könnte die Vorentscheidung sein. Djokovic verzieht der nächste riskante Ball ins Aus. Ohne einen einzigen eigenen Punkt verliert der Serbe dieses Aufschlagspiel in für die selten unter fünf Minuten langen Spiele in diesem Finale fast schon Rekordzeit. Kann der Stier von Manacor auch dieses Break bestätigen, steuert das Spiel mit großen Schritten dem Ende entgegen.

0:6, 2:6, 2:2 | Rafael Nadal setzt hinterher und bringt gegen einen zu zentralen Ball einen sensationellen Vorhand-Cross-Winner auf den Court Philippe-Chatrier. Beim Stand von 0:30 geht Novak Djokovic dann volles Risiko und setzt einen eigenen Vorhand-Cross-Schlag knapp neben die Aus-Linie. 0:40 und drei Breakbälle für den Spanier.

0:6, 2:6, 2:2 | Novak Djokovic spielt seinen bereits 35. unerzwungenen Fehler, als er diesen Vorhand-Return an die Netzkante jagt. 0:15 aus Sicht des Serben.

French-Open-Finale live: Djokovic - Nadal 0:6, 2:6, 2:2

0:6, 2:6, 2:2 | Rafael Nadal lässt einfach nichts anbrennen. In der Hocke bringt er einen Rückhand-Cross-Winner gegen den starken Return des Serben aufs Feld und gewinnt dieses Aufschlagspiel zu 30. Das ist der Ausgleich zum 2:2.

0:6, 2:6, 2:1 | Einen Rückhand-Slice des Spaniers versucht der Djoker mit einem Rückhand-Cross zum Punkt zu verwerten. Hier fehlen nur ein paar Zentimeter. 30:15 für Nadal.

0:6, 2:6, 2:1 | Jetzt schlägt der Spanier seinen Gegner mit den eigenen Waffen und packt einen Vorhand-Stopp aus dem Nichts aus. Das ist das 15:15. Novak Djokovic, der im Moment selbst kaum noch Fehler macht, lässt erneut die Schultern hängen.

0:6, 2:6, 2:1 | Novak Djokovic will es jetzt noch einmal wissen. Er erwischt den Spanier mit einem Vorhand-Longline-Winner gegen dessen Lauf eiskalt und geht mit 15:0 beim Aufschlagspiel des Spaniers in Führung.

French-Open-Finale live: Djokovic - Nadal 0:6, 2:6, 2:1

0:6, 2:6, 2:1 | Jetzt ist in einer langen Rallye erneut Rafael Nadal derjenige, der den finalen Fehler macht. Sein Rückhand-Longline-Schlag verfehlt den Winkel erneut um wenige Zentimeter. Das bringt dem Serben die 2:1-Führung ein.

0:6, 2:6, 1:1 | Nole streut ein "Serve and Volley" ein, mit dem er sich den Vorteil sichert. Allerdings ist hier auch der nach außen gezogene Aufschlag, den Nadal nur noch ins T-Feld returniert, zu stark.

0:6, 2:6, 1:1 | Trotzdem kommt es zum Breakball, weil der Djoker der Rückhand-Cross aus dem Weg gehen möchte, sich den Ball auf die Vorhand legt und dann ins Aus returniert. Nadal kann die Chance aber nicht verwerten. Sein Vorhand-Return verfehlt die Grundlinie denkbar knapp. Einstand.

0:6, 2:6, 1:1 | Glück für den Djoker! Erst pariert Nadal sogar einen Ball auf seinen Körper direkt in den Lauf, ehe Nadal einen Rückhand-Longline knapp neben die Seitenlinie setzt. 30 beide.

0:6, 2:6, 1:1 | Rafael Nadal möchte dennoch gerne die Vorentscheidung suchen und das erste Break im dritten Satz erzwingen. Der Serbe bringt einen Grundlinienschlag nicht ins Feld und gerät mit 15:30 ins Hintertreffen.

0:6, 2:6, 1:1 | Erneut muss Novak Djokovic höllisch aufpassen. Der Spanier attackiert seinen zweiten Aufschlag abermals sehr aggressiv und kann sich die Initiative sichern. Der Serbe muss schließlich eine weitere Stopp-Lob-Kombination auspacken, um nach langer Rallye mit 19 Ballwechseln auf 15:15 auszugleichen.

French-Open-Finale live: Djokovic - Nadal 0:6, 2:6, 1:1

0:6, 2:6, 1:1 | Der Djoker kann den ersten Spielball mit erneut starken Winkeln in seinen Returns verteidigen, weil Nadal nach langer Rallye mit einem hohen Return die Grundlinie knapp verfehlt. Dann aber ist ein riskanter Ball des Djokers im Aus. Nadal gleicht auf 1:1 aus.

0:6, 2:6, 1:0 | Mit einem Ass erarbeitet sich Rafa zwei Spielbälle.

0:6, 2:6, 1:0 | Novak Djokovic steigert sich erneut und findet unglaubliche Längen und Winkel. Letztlich knallt Rafael Nadal ihm trotzdem einen nicht zu verteidigenden Vorhand-Cross-Winner um die Ohren. Der Serbe kann nur den Kopf schütteln. Was soll er gegen diesen übermächtigen und fehlerfreien Gegner heute ausrichten?

0:6, 2:6, 1:0 | Gibt das erste souverän gewonnene Aufschlagspiel dem Serben jetzt Auftrieb? Zumindest in der ersten Rallye beim Aufschlag des Spaniers hält er erneut richtig stark mit und macht mit einem volley gesielten Vorhand-Cross-Winner den ersten Punkt. 0:15 aus Sicht des Spaniers.

French-Open-Finale live: Djokovic - Nadal 0:6, 2:6, 1:0

0:6, 2:6, 1:0 | Der Spielball sitzt! Stark von Djokovic, der gegen einen Nadal, der erneut alles returniert, was der Serbe ihm vorsetzt, die Ruhe behält und per Smash letztlich die Rallye nach Hause bringt. 1:0.

0:6, 2:6, 0:0 | Rafael Nadal setzt einen hohen Topspin hinter die Grundlinie. Der Weltranglistenerste kommt anschließend mit einem starken Aufschlag nach außen zum Freipunkt und erhöht auf 40:15.

0:6, 2:6, 0:0 | Mit einem weiteren Stopp-Ball - einer der wenigen Bälle, mit dem der Serbe immer mal wieder zum Erfolg kommt - zwingt Nole seinen fast fehlerfreien Gegner nun Fehler. 15 beide.

0:6, 2:6, 0:0 | Jetzt spielt der Spanier in einer langen Rallye einen bärenstarken Slice nah ans Netz, den der Serbe nicht mehr nachdrücklich erlaufen kann. Djokovic setzt den Return ins Netz und gerät mit 0:15 in Rückstand.

0:6, 2:6, 0:0 | Der 34-jährige Spanier verließ nach dem zweiten Satz kurz das Feld und verzog sich in die Katakomben. Rechtzeitig steht er nun aber wieder auf dem Feld. Der Serbe eröffnet nach gerade Anzahl an Spielen auch dieses Mal wieder mit dem Service.

French-Open-Finale live: Djokovic - Nadal 0:6, 2:6 - Rafa holt auch Satz 2

0:6, 2:6 | Nadal lässt sich beim Aufschlag viel Zeit und kassiert dafür eine Verwarnung. Dann will der Djoker aber gegen den zweiten Aufschlag zu viel und knallt den Versuch eines Rückhand-Longline-Winners weit neben die Seitenlinie. Zu 30 gewinnt der Mallorquiner dieses Aufschlagspiel und erhöht auf 2:0.

0:6, 2:5 | Novak Djokovic wittert noch einmal seine Chance und schickt den Spanier mit aggressiven Bällen ins Karussell. Letztlich verzieht ein Vorhand-Cross in höchster Bedrängnis deutlich ins Aus. Nur noch 40:30.

0:6, 2:5 | Rafael Nadal zieht den zweiten Aufschlag voll durch und setzt ihn ins Aus. Der erste Doppelfehler zeigt, dass der Stier von Manacor, der heute wie eine Maschine spielt, insgeheim doch noch ein Mensch ist.

0:6, 2:5 | Mit einem weiteren Vorhand-Longline-Winner, der Nole völlig kalt erwischt, stellt der Spanier die Zeiger auf 40:0 und hat damit drei Satzbälle.

0:6, 2:5 | Novak Djokovic trifft den Ball beim Return nicht sauber. Der Serbe, dem im Moment etwas die Spannung fehlt, dürfte diesen zweiten Satz schon abgeschrieben haben. 30:0 für den Spanier.

French-Open-Finale live: Djokovic - Nadal: 0:6, 2:5

0:6, 2:5 | Rafael Nadal geht aggressiv auf den schnellen Punktgewinn und verfehlt mit einem Vorhand-Cross die Seitenlinie um wenige Millimeter. Das bringt dem Serben den erst zweiten Punkt überhaupt in diesem Endspiel ein. Nach kurzer Pause kann der Stier von Manacor nun dennoch zum 2:0 in Sätzen servieren.

0:6, 1:5 | Zur Abwechslung verfehlt Rafa gleich zwei Mal die Grundlinie, was dem hadernden Weltranglistenersten zwei Anflüge von Freipunkten einbringt. 40:15 und zwei Spielbälle.

0:6, 1:5 | Mit einem Rückhand-Longline-Stopp gleicht der Djoker aber auf 15:15 aus. Auch das ist ein bärenstarker Ball.

0:6, 1:5 | Der 28. unerzwungene Fehler des Serben - beim Spanier stehen insgesamt übrigens lediglich drei Stück zu Buche - bringt Rafa die nächste Führung ein. Unfassbar!

French-Open-Finale live: Djokovic - Nadal: 0:6, 1:5

0:6, 1:5 | Zu Null sichert sich Rafael Nadal dieses Aufschlagspiel, in dem Novak Djokovic mehrere bärenstarke Returns spielte. Der hochkonzentrierte Spanier weigert sich in diesem Finale aber partout, Fehler zu machen, und findet zudem gegen jeden Angriffsball die perfekte Verteidigung. Es steht damit schon 5:1.

0:6, 1:4 | Bei Novak Djokovic hängt jetzt ein wenig der Kopf. Kein Wunder, denn der Serbe macht ein insgesamt richtig starkes Spiel, prallt aber mit allem, was er probiert, auf eine felsenfeste Mauer. Der Mallorquiner zieht bei eigenem Aufschlagspiel mit 30:0 davon.

French-Open-Finale live: Djokovic - Nadal: 0:6, 1:4

0:6, 1:4 | Diesen Breakball verwertet der Spanier dann erneut, weil Novak Djokovic in dieser Rallye eben nicht fehlerfrei bleibt, sondern einen weiteren "unforced error" spielt. 4:1 für den zwölfmaligen French-Open-Sieger, der heute einen seiner besten Tage überhaupt erwischt hat. Novak Djokovic macht es keineswegs schlecht, muss aber wie ein Löwe um jeden einzelnen Punkt kämpfen gegen einen Gegner, der heute einfach von einem anderen Stern zu kommen scheint.

0:6, 1:3 | Was für ein unglaubliches Tennis diese beiden Spitzensportler hier anbieten, ist wirklich unglaublich! Dieser Ballwechsel gehört definitiv in die Highlights der Partie. Erneut wehren beide Spieler mehrere Stopps, Slices, Smashs und Volleys ab, ehe Nadal gegen einen finalen Stopp der Cross-Passierball gelingt.

0:6, 1:3 | Novak Djokovic unterläuft der dritte Doppelfehler der Partie. Das bringt Rafael Nadal einen weiteren Breakball ein.

0:6, 1:3 | Anstatt einen hohen Ball ins gegnerische Feld zu knallen, packt der Serbe einen butterweichen Vorhand-Stopp aus. Sehenswert, aber auch riskant. Er gleicht dennoch auf 30:30 aus.

0:6, 1:3 | Novak Djokovic geht aber weiterhin voll ins Risiko, was immer wieder unerzwungene Fehler zur Folge hat. Auch ein Vorhand-Longline-Versuch landet deutlich im Aus. Anschließend returniert er gegen einen tiefen Slice des Mallorquiners den Rückhand-Cross neben die Seitenlinie. 15:30 aus Sicht des Serben.

0:6, 1:3 | Novak Djokovic erwischt erst die Grundlinie, die seinen Gegner weit nach hinten treibt, ehe der Stopp nah hinters Netz nicht mehr für seinen Gegner zu erreichen ist. Starker Punkt zum 15:0.

0:6, 1:3 | Novak Djokovic spielt einen starken Vorhand-Cross in den Winkel, den Rafael Nadal aber verteidigt. Dann packt der Serbe aber einen weiteren unerzwungenen Fehler aus und jagt den Longline-Versuch ins Netz. 3:1 für den Titelverteidiger.

French-Open-Finale live: Djokovic - Nadal: 0:6, 1:3

0:6, 1:2 | Rafael Nadal läuft um die Rückhand des Serben herum und bringt einen weiteren unglaublichen Vorhand-Cross-Winner aufs Feld, der ihm Spielball Nummer drei beschert.

0:6, 1:2 | Djokovic stemmt sich dagegen und kann per Vorhand-Winner gegen den lauf des Spaniers den ersten Spielball abwehren. Dann bietet Nadal ihm einen zu unkontrollierten Return ins T-Feld an. Der Serbe nimmt das Geschenk an und erreicht mit einem knackigen Rückhand-Cross-Winner den Einstand.

0:6, 1:2 | Rafael Nadal bleibt weiter überwiegend fehlerfrei, während der Djoker stark ins Risiko gehen muss, um zu Punkten zu kommen. Das birgt natürlich immer auch das Potenzial für Fehler wie bei diesem Grundlinienschlag, dem erneut Millimeter fehlen. 40:15 und zwei Spielbälle für den Stier von Manacor.

0:6, 1:2 | Rafael Nadal packt erstmals in diesem Match einen "Serve and Volley" aus, der ihm den schnellen Punkt zum 15:15 einbringt.

0:6, 1:2 | Novak Djokovic weiß aber auch, wie er sich verteidigen kann. Am Netz stehend antizipiert er den Lob seines Gegners, läuft rechtzeitig ein paar Schritte zurück und bringt den Smash zum 15:0 ins Feld.

French-Open-Finale live: Djokovic - Nadal: 0:6, 1:2

0:6, 1:2 | Da ist das erneute Break. Novak Djokovic mit dem nächsten unerzwungenen Fehler. Der Vorhand-Cross kracht ins Netz und der Stier von Manacor ist erneut ein Break vorne, das es nach kurzer Pause zu bestätigen gilt.

0:6, 1:1 | Spektakulär wehrt der Djoker diesen Breakball allerdings mit gleich zwei unfassbaren Schlägen ab, die beide gerade noch so die entsprechenden Linien küssen. Auch der Spanier muss darüber schmunzeln, wie sehr sich der Serbe gerade strecken muss, um zu Punkten zu kommen.

0:6, 1:1 | Zum Breakball kommt Rafa trotzdem. Novak Djokovic muss erneut in einem kritischen Moment über den zweiten Aufschlag gehen und setzt in einer weiteren engen Rallye einen Grundlinienschlag knapp dahinter.

0:6, 1:1 | Einen starken Aufschlag nach außen returniert Nadal hoch ins T-Feld. Der Serbe ist zur Stelle und verkürzt mit dem Winner auf 15:30. Anschließend zwingt er den Spanier mit einer weiteren Stopp-Lob-Kombination wieder zum hohen Return und kann ausgleichen.

0:6, 1:1 | Rafael Nadal macht einfach keine Fehler und ist in entscheidenden Momenten immer wieder mit Schlägen für die Galerie zur Stelle. So auch bei diesem Rückhand-Longline-Winner, der Nole völlig auf dem falschen Fuß erwischt. 0:30 aus Sicht des Weltranglistenersten.

French-Open-Finale live: Djokovic - Nadal: 0:6, 1:1

0:6, 1:1 | Während schon im achten absolvierten Spiel die Ein-Stunden-Marke überschritten wird, kommt Rafael Nadal mit einem weiteren Ass zum Punkt und gleicht auf 1:1 aus. Da war mehr drin für den Djoker.

0:6, 1:0 | In einer weiteren unfassbaren Rallye mit 15 Ballwechseln, in der Nadal erneut alles verteidigt, landet ein finaler Rückhand-Cross von Djokovic erneut im Aus. Spielball für den Stier von Manacor.

0:6, 1:0 | Ausgerechnet jetzt unterläuft dem Serben aber ein "unforced error". Den Rückhand-Cross darf er gegen einen fast fehlerfreien Spanier natürlich nicht ins Netz hauen. 30 beide.

0:6, 1:0 | Ist das jetzt endlich der Rückenwind für den Serben? Nach schnellem Punktgewinn zum 15:0 legt er mit einer Rückhand-Longline nach, die den Winkel nur knapp verfehlt. Anschließend bringt er dann aber doch den Winner aufs Feld und erhöht auf 30:15.

French-Open-Finale live: Djokovic - Nadal 0:6; 1:0

0:6, 1:0 | Jetzt kommt Djokovic endlich mal wieder zum Freipunkt. Den nach außen gezogenen Aufschlag kann der Mallorquiner nicht mehr entscheidend kontrollieren. Den anschließenden Spielball verwandelt der Weltranglistenerste dann nach sieben Minuten Spieldauer, weil Nadal einen Stopp-Ball auspackt und sich vom Serben einen zu langen Return fängt. 1:0 für den Djoker.

0:6, 0:0 | Wieder muss Nole über den zweiten Aufschlag kommen. Rafa attackert per Vorhand-Cross sofort aggressiv und der Serbe kann in Bedrängnis nicht mehr über das Netz returnieren. Einstand.

0:6, 0:0 | Ist das der Wendepunkt? Rafael Nadal setzt einen Passierball an die Netzkante, was dem Djoker einen Spielball einbringt.

0:6, 0:0 | Novak Djokovic wirft aber alles rein und wehrt auch diesen Breakball ab, indem er einen Vorhand-Cross-Winner gegen die Laufrichtung des Mallorquiners aufs Feld zaubert. Einstand in dem nächsten spektakulären Spiel.

0:6, 0:0 | Novak Djokovic geht in einer ausgeglichenen Rallye zu früh auf den Punktgewinn und setzt die Vorhand-Longline ins Seitenaus. Breakball Nummer drei für Rafa.

0:6, 0:0 | Gut gemacht vom Weltranglistenersten, der den Stier von Manacor in die Mühle schickt und nicht mehr dort herauslässt. Letztlich bekommt Nadal nach etlichen Metern den Rückhand-Cross nicht mehr ins Feld. Einstand.

0:6, 0:0 | Ein nach innen gezogener Aufschlag bringt dem Serben zumindest mal den Freipunkt. Nadal kann nur hoch ins T-Feld returnieren, was der Djoker mit einem Vorhand-Winner beantwortet. Ein Breakball bleibt aber noch.

0:6, 0:0 | Unglaublich, jetzt trifft Novak Djokovic den Ball mit dem Rahmen, der knapp ins Aus verzieht. Das sind schon wieder zwei Breakbälle für Rafael Nadal.

French Open: Das Finale im LIVE-TICKER - Satz 2 - Schafft Djokovic gegen Nadal die Wende?

0:6 | Mit einem nach außen gezogenen Ass macht Rafael Nadal einen Haken an den ersten Satz der Partie und gewinnt in einem unfassbar hochwertigen Match tatsächlich mit 6:0. Dabei erwischt auch Djokovic abgesehen vom ersten Aufschlag einen richtig starken Tag. Der Stier von Manacor verteidigte allerdings sämtiche Bälle und zeigte einmal mehr, weshalb die French Open einfach sein Turnier sind. Steigert der Serbe jetzt noch sein Aufschlagspiel auf normales Niveau, könnte dies heute zu einem absolut unsterblichen Tennis-Match werden.

French-Open-Finale live: Djokovic - Nadal 0:6

0:5 | Der Djoker verfehlt mit einem Rückhand-Cross das Feld. Das sind die ersten zwei Satzbälle des Mallorquiners.

0:5 | Novak Djokovic setzt aber immer wieder auch Nadelstiche. So auch bei diesem Rückhand-Longline-Winner, mit dem er Rafael Nadal völlig auf dem falschen Fuß erwischt. Der Stier von Manacor setzt allerdings nach und erhöht direkt wieder auf 30:15.

0:5 | Rafael Nadal serviert nun zum ersten Satz und kommt mit starkem Aufschlag nach innen, den Djokovic nur hoch ins T-Feld returnieren kann, zum Freipunkt. Der Vorhand-Cross-Winner zum 15:0 sitzt.

French-Open-Finale live: Djokovic - Nadal 0:5

0:5 | Rafael Nadal erwischt mit zwei hohen Bällen, mit denen er das Tempo herausnimmt, haargenau die Linie. Der Djoker setzt dann einen Rückhand-Cross ins Aus, was dem Stier von Manacor die nächste Breakchance einbringt. Die lässt sich der Spanier ebenfalls nicht nehmen. Mit der Vorhand packt er einen spektakulären Cross-Winner aus. 5:0 in einem unglaublichen Tennis-Match, in dem zwei Spieler einen richtig guten Tag erwischt haben.

0:4 | Beim Einstand setzt der Djoker einen Rückhand-Stopp ins Netz. Dann erläuft sich Rafa den nächsten Stopp und kann sogar den Lob abwehren, ehe ein Rückhand-Cross des Serben ihn letztlich zum Fehler zwingt. Wieder Einstand.

0:4 | Bärenstark! Der Djoker wehrt diesen Breakball mit einem spektakulären Vorhand-Cross-Winner ab. Was ist das bitte für ein enormes Niveau, das die beiden Herren in diesem Traumfinale auf den Platz zaubern? Es ist eine absolute Visitenkarte für diese Sportart, die beide Protagonisten hier abliefern.

0:4 | Was ist denn hier los? Nach 40:0 verliert der Djoker vier Punkte in Folge, weil der Spanier einfach alles wegverteidigt. Das ist der nächste Breakball für den Stier von Manacor!

0:4 | Wahnsinn! Der Serbe bekommt einfach kein Aufschlagspiel durch! Auch jetzt geht es wieder in den Einstand, weil er gegen einen nicht allzu harten Return des Spaniers überpowert und den Ball per unerzwungenem Fehler ins Netz jagt. Einstand.

0:4 | Novak Djokovic wirft nun auch in den zweiten Aufschlag alles hinein und spielt einen weiteren Doppelfehler. Dann erwischt Nadal mit einem Vorhand-Spin direkt die Grundlinie. Den kurz abspringenden Ball jagt der Weltranglistenerste deutlich ins Aus. Nur noch 40:30.

0:4 | Novak Djokovic, der zwei Breaks hinten ist, muss sich jetzt die Frage stellen, wie viel er in diesen ersten Satz noch investieren möchte. Er legt es jetzt auf schnelle Punkte an und geht ins Risiko. Dafür wird er auch im zweiten Ballwechsel belohnt, ehe Rafa ein Slice ins Seitenaus wegruscht. 40:0 für den Djoker.

0:4 | Beide Spieler begegnen sich übrigens anders, als der Spielstand es ausdrückt, zu 100% auf Augenhöhe. Der einzige Unterschied ist der bislang zu schwache Aufschlag des Serben, der auch jetzt wieder hart kämpfen muss, um die Führung zum 15:0 mit einem Rückhand-Stopp zu erzielen.

French-Open-Finale live: Djokovic - Nadal 0:4

0:4 | Auch dieser Breakball ist aber weg, weil der Spanier sich nicht beeindrucken lässt. Dann bekommt er mit einem starken Aufschlag nach innen seinen ersten Freipunkt, dem er nach zehn Minuten sein erstes Ass folgen lässt. Das ist das 4:0 für den Sandplatzkönig.

0:3 | Was für ein wahnsinniges Finale! Die Zuschauer in Roland Garros bekommen Tennis zu sehen, das definitiv nicht von dieser Welt ist. Die Spieler finden unfassbare Winkel, haben in ihren Schlägen die perfekte Länge und prallen auf Gegner, die all diese Sensationsschläge verteidigen. Letztlich kracht eine Rückhand-Longline des Spaniers ins Netz. Breakball Nummer drei für den Serben.

0:3 | Auch dieser Breakball ist allerdings weg. In der nächsten langen Rallye, in der der Spanier erneut spektakuläre Winkel findet, verfehlt der Serbe mit einer Rückhand-Longline die Grundlinie. Wieder Einstand in dem vierten Spiel, das bereits in der achten Minute angekommen ist.

0:3 | Djokovic holt sich den zweiten Breakball, weil er die Schläge von Nadal in der nächsten qualitativ hochwertigen Rallye perfekt antizipiert und den am Netz stehenden Spanier per Rückhand-Cross zum Fehler zwingt.

0:3 | Rafael Nadal wehrt den Breakball mit seinem gefürchteten Vorhand-Longline-Winner ab, für den er sich ganz weit nach rechts bewegt. Was für ein sensationeller Schlag! Einstand.

0:3 | Novak Djokovic bekommt nach einem Rückhand-Cross, den Rafael Nadal auif den Mann returniert, den Rückhand-Longline-Winner aufs Feld, dem der Spanier nur beeindruckt hinterher blicken kann. Da ist der erste Breakball für die Nummer eins der Welt.

0:3 | Djokovic hält allerdings dagegen. Einen hohen Ball ins T-Feld lässt er auftropfen und vollstreckt per Vorhand-Cross-Winner zum 15:15, ehe der Spanier erneut einen bärenstarken Schlag des Serben nach dem nächsten erfolgreich returniert. Der fast fehlerfreie Spanier erhöht sofort wieder auf 30:15, weil Djokovic in einer weiteren qualitativ hochwertigen Rallye die Grundlinie verfehlt.

0:3 | Rafael Nadal zermürbt den Serben jetzt ein wenig mit seiner unfassbaren Qualität bei Returns. Der Weltranglistenerste packt ein paar starke Winkel aus, die sich der Stier von Manacor allesamt erläuft. Am Ende ist es dann der Djoker, der den Ball an die Netzkante knallt. 15:0 für Nadal.

0:3 | Schon wieder kracht der erste Aufschlag flach ins Netz. Der Djoker muss sich in diesem Punkt noch dramatisch steigern. Der zweite Aufschlag kommt erneut zu schwach auf Nummer sicher ins Feld des Spaniers, der per Vorhand-Cross sofort in die Abteilung Attacke wechselt. Der Ball nach außen ist zu hart für den Djoker, der keine Kontrolle mehr in den Return bekommt. Breakball Nummer zwei sitzt und Rafa geht mit 3:0 in Führun

French-Open-Finale live: Djokovic - Nadal 0:3

0:2 | Wieder muss es über den zweiten Aufschlag gehen. Rafa will es wissen, erläuft sich einen missglückten Stopp des Serben und erreicht dann sogar einen Lob. Djokovic verteidigt aber alles und zwingt den Spanier mit einem Rückhand-Cross schließlich zum Fehler. Die erste Breakchance ist vereitelt.

0:2 | Wahnsinn! Novak Djokovic, der kaum einen ersten Aufschlag rüberbringt, spielt nun einen Doppelfehler. Das sind zwei weitere Breakbälle für Rafael Nadal.



0:2 | Rafa sichert sich die Initiative, kommt ans Netz und schmettert einen hohen Return ins T-Feld volley zur 30:15-Führung auf die Seite des Serben. Bärenstarker Auftakt des Mallorquiners.



0:2 | Rafael Nadal zaubert seinen Paradeschlag, den Vorhand-Longline, aufs Feld. Der Serbe zuckt nicht einmal und hat nicht den Hauch einer Chance, an diesen Schlag heranzukommen. Sensationeller Winner zum 15:15.



0:2 | Nadal spielt sehr konzentriert, aber nicht gänzlich fehlerfrei. In der bislang längsten Rallye mit 15 Ballwechseln verzieht auch dem Spanier letztlich ein Rückhand-Cross ins Aus. Der Serbe eröffnet sein zweites Aufschlagspiel mit 15:0.



0:2 | Den dritten Spielball lässt Rafa sich nicht mehr nehmen. In einer längeren Rallye entgleitet ihm zwar zunehmend die Initiative, aber letztlich fehlen einem Grundlinienschlag des Serben wenige Zentimeter. Der Sandplatzkönig erhöht damit ohne Breakchance seines Gegners auf 2:0.

French-Open-Finale live: Djokovic - Nadal 0:2

0:1 | Der Serbe will es wissen und holt sich mit dem ersten Return gegen einen schwachen zweiten Aufschlag des Spaniers die Initiative. Abermals packt er in der Rallye dann den Stopp-Ball aus, den er ohne Bedrängnis ins Netz setzt. Da war mehr drin.

0:1 | Novak Djokovic beantwortet einen Vorhand-Cross des Spaniers mit einem sensationellen Rückhand-Cross-Winner und vereitelt damit den ersten Spielball. Anschließend will der Spanier den schnellen Punkt, rückt ans Netz, fängt sich den Lob und jagt den Volley im Rückwärtsgang ins Aus. Einstand!

0:1 | Während der Spanier hochkonzentriert beginnt, macht der Serbe seine ersten unerzwungenen Fehler. Er returniert ohne Not ins Netz, was dem Mallorquiner die ersten beiden Spielbälle einbringt.



0:1 | Novak Djokovic muss gegen einen starken Aufschlag in höchster Bedrängnis returnieren und hat noch etwas Glück, dass der Ball im Feld des Spaniers auf die Linie fällt. Aus der anschließenden Rallye lässt der Stier von Manacor seinen Gegner aber nicht mehr raus. 30:15.



0:1 | Auch Rafa schließt nach starkem erstem Aufschlag per Vorhand-Longline-Winner ab. 15 beide.

French-Open-Finale live: Djokovic - Nadal 0:1

0:1 | Super gemacht vom Serben! Er treibt Nadal weit nach außen. Der Stier von Manacor erkauft sich mit einem Cross-Slice etwas Zeit, aber der Djoker attackiert den Ball früh mit einem Vorhand-Longline-Winner.

0:1 | Novak Djokovic muss ein weiteres Mal über den zweiten Aufschlag kommen. Er behält trotzdem zunächst die Offensive, lässt Rafael Nadal dann mit einem missglückten Schmetterball in den Ballwechsel kommen. Letztlich verfehlt seine Rückhand-Longline die Seitenlinie. Der Mallorquiner geht mit 1:0 in Führung und kann bei eigenem Aufschlagspiel das frühe Break jetzt bestätigen.

0:0 | Nole packt seinen dritten Stopp-Ball aus, der allerdings ins Netz geht. Mit einem sensationellen Rückhand-Cross-Winner wehrt der Stier von Manacor dann auch den zweiten Spielball ab. Die Partie geht erstmals in den Einstand.

0:0 | Mit einer Stopp-Lob-Kombination erobert sich Nole die Initiative und vollendet dann am Netz mit einem Volley-Winner, der ihm zwei Spielbälle einbringt.

0:0 | Novak Djokovic packt den Stopp-Ball, mit dem er gegen Stefanos Tsitsipas im Semifinale so viele Punkte machte, auch gegen Rafa aus. Der Stier von Manacor will ihn mit dem Slice überlisten, verfehlt aber das Spielfeld. 30:15 für den Serben.

French Open: Das Finale im LIVE-TICKER - Satz 1 - Los geht's

Djokovic - Nadal: 0:0 | Novak Djokovic gewinnt den Münzwurf und entscheidet sich dafür, zuerst zu servieren. Der Weltranglistenerste geht dabei mit 15:0 in Führung, weil Nadals zweiter Return die Grundlinie knapp verfehlt.

Vor Beginn | In Paris regnet es. Auf das Finale hat das allerdings keinen Einfluss. Der Court Philippe-Chatrier verfügt über ein Dach, das in solchen Fällen geschlossen werden kann und den Umständen entsprechend auch wurde. Die Spieler haben das Warmspielen derweil gerade beendet. Jetzt geht's los!

Vor Beginn | Die Protagonisten sind auf dem Court Philippe-Chatrier angekommen. Nach einem kurzen Warmmachen kann es also in Kürze losgehen. Klar ist, dass der Gewinner in diesem Traumfinale Geschichte schreibt. Novak Djokovic würde zum ersten Mann der Open Era avancieren, der alle Grand Slams mindestens zwei Mal gewinnt. Rafael Nadal würde derweil mit seinem 20. Gesamtsieg bei einem Grand-Slam-Turnier in der ewigen Bestenliste mit Roger Federer gleichziehen.

Vor Beginn | Dem steht Rafael Nadal gegenüber, der auf dem Weg ins Endspiel gänzlich ohne Satzverlust geblieben ist. Auf dem Weg ins Viertelfinale gab er in zwölf Sätzen zusammengerechnet lediglich 23 Spiele ab, ehe er auch Zverev-Bezwinger Jannik Sinner mit 3:0 vom Platz fegte. Im Halbfinale gelang ihm dann gar die Revanche an Diego Schwartzman, gegen den er beim Sandplatz-Vorbereitungsturnier in Rom noch im Viertelfinale eine überraschende 0:2-Niederlage kassiert hatte. Auch gegen den Argentinier siegte er in Roland Garros nun glatt mit 3:0.

Vor Beginn | Dabei war zuletzt Stefanos Tsitsipas im Semifinale nah dran. Der Grieche wehrte im dritten Satz einen Matchball ab und nahm dem Djoker nach 0:2-Rückstand noch zwei Sätze ab. Am Ende war es allerdings die unfassbare mentale Stärke des serbischen Weltranglistenersten, mit der er sich im Entscheidungssatz noch einmal zurückkämpfte. Mit einem 6:1 stoppte er dort das Momentum von Tsitsipas und löste das Ticket fürs Finale. Bereits zuvor kam er nach 0:1-Rückstand gegen Pablo Carreño Busta, gegen den er bei den US Open disqualifiziert wurde, mit einem 3:1-Sieg ebenfalls zurück.

Vor Beginn | Für einen weiteren Triumph des Serben spricht derweil durchaus seine sensationelle Jahresbilanz. Inklusive der sechs Partien auf dem Weg ins Endspiel von Roland Garros absolvierte Novak Djokovic in 2020 38 Einzel. 37 davon konnte er gewinnen, wobei die eine Niederlage auf seine Disqualifikation bei den diesjährigen US Open zurückzuführen ist. Wütend über einen gelungenen Stopp-Ball seines Gegners schlug er den Ball weg und traf eine Linienrichterin dabei aus Versehen übel an der Halsschlagader, woraufhin der Unparteiische ihn disqualifizierte. Sportlich hat den Djoker in 2020 bislang somit noch niemand bezwingen können.

Vor Beginn | Insgesamt jedoch führt Novak Djokovic den direkten Vergleich gegen Rafael Nadal an. 55 Mal standen sich beide Superstars des Tennis bislang gegenüber. Der Djoker konnte 29 der Partien gewinnen. Zuletzt standen sie sich im Finale vom ATP Cup 2020 Anfang des Jahres im Finale in gegenüber. Nole siegte glatt mit 2:0 (6:2 und 7:6). Das letzte Spiel auf Sand ging dafür bei den Rom Masters 2019 an den Spanier.

Vor Beginn | Dabei prallt Rafael Nadal heute im Endspiel ausgerechnet auf einen Gegner, dem eine dieser erst zwei Sandplatzniederlagen in Roland Garros zuzuschreiben ist. Nach der 1:3-Niederlage im Achtelfinale der French Open 2009 gegen Robin Söderling verlor der Stier von Manacor 2015 im Viertelfinale deutlich mit 0:3 gegen Novak Djokovic. Sieben Mal standen sie sich dabei insgesamt in Roland Garros gegenüber. Die anderen sechs Partien ? darunter auch schon zwei Endspiele ? gingen allesamt an Rafa.

Vor Beginn | Dabei könnte der 34-jährige Spanier Rafael Nadal heute für noch unglaublichere Einträge in die Geschichtsbücher sorgen, als sie sowieso schon sind. Der Stier von Manacor könnte zum bereits 13. Mal den Coupe des Mousquetaires, den Siegerpokal der French Open, gewinnen. Bislang absolvierte der Mallorquiner 101 Einzel auf den Sandplätzen von Roland Garros. Unfassbare 99 dieser Partien konnte er bislang gewinnen. Titel Nummer 13 wäre also gleichbedeutend mit Einzelsieg Nummer 100 bei dem einzigen Grand Slam, der auf Sand ausgespielt wird.

Vor Beginn | Guten Tag und herzlich willkommen aus Paris, wo ab ca. 15 Uhr das Endspiel des Herreneinzels der French Open 2020 stattfindet. Dort stehen sich die Superstars Novak Djokovic und Rafael Nadal im Traumfinale gegenüber.

French Open, Finale live: Das Endspiel von Paris auf einen Blick

Wettbewerb French Open (Grand Slam) Runde Finale Begegnung Novak Djokovic vs. Rafael Nadal Datum, Uhrzeit 11. Oktober 2020, 15 Uhr Ort Court Philippe-Chatrier, Paris (Roland Garros)

French Open, Finale heute live: Novak Djokovic und Rafael Nadal im Porträt

Der Weltranglistenerste Novak Djokovic sieht es als "größte Herausforderung im Sport" an, Rafael Nadal bei den French Open zu schlagen. "Ist das nicht offensichtlich? Ich glaube, kein anderer Spieler hat irgendein Turnier so oft gewonnen wie er hier", sagte Djokovic, nachdem er ins Finale am Sonntag (15.00 Uhr im LIVE-TICKER) gegen den 34 Jahre alten Spanier eingezogen war.

Der ein Jahr jüngere Serbe Djokovic musste dafür am Freitagabend hart arbeiten. Er bezwang den stark aufspielenden Stefanos Tsitsipas ( /Nr. 5) 6:3, 6:2, 5:7, 4:6, 6:1 und sieht sich nun als Außenseiter gegen Nadal, der seinen 13. Titel in Roland Garros anstrebt. Der Rekordchampion war mit einem 6:3, 6:3, 7:6 (7:0)-Erfolg gegen Diego Schwartzman ( /Nr. 12) ins Finale eingezogen.

Djokovic hofft darauf, dass ihm die kühleren Bedingungen im Herbst größere Chancen gegen Nadal bieten als beim gewohnten Turniertermin im Frühsommer. "Aber dennoch, trotz der Bedingungen, ist er es immer noch", sagte Djokovic: "Er ist Rafa, wir spielen im Finale, auf Sand." (Quelle: SID)

Novak Djokovic heute im Finale der French Open

Geburtstag: 22. Mai 1987 (33 Jahre)

22. Mai 1987 (33 Jahre) Nationalität: Serbe

Serbe Größe: 1,88 Meter

1,88 Meter Aktuelle Weltranglistenplatzierung: 1

1 Höchste Weltranglistenplatzierung: 1

1 Wochen als Nummer 1 der Weltrangliste: 289

289 Grand-Slam-Titel: 17

Rafael Nadal heute im Finale der French Open

Geburtstag: 3. Juni 1986 (34 Jahre)

3. Juni 1986 (34 Jahre) Nationalität: Spanier

Spanier Größe: 1,85 Meter

1,85 Meter Aktuelle Weltranglistenplatzierung: 2

2 Höchste Weltranglistenplatzierung: 1

1 Wochen als Nummer 1 der Weltrangliste: 209

209 Grand-Slam-Titel: 19

French Open, Finale heute live: Die Übertragung von Djokovic vs. Nadal auf einen Blick

Novak Djokovic vs. Rafal Nadal heute ... bei... ... live im TV Eurosport, DAZN (via Smart-TV) ... im LIVE-STREAM DAZN , Eurosport Player ... im LIVE-TICKER SPOX

French Open, Finale live: Der Vorbericht zu Djokovic vs. Nadal heute:

Im Finale der French Open geht es für Rafael Nadal und Novak Djokovic um mehr als einen Titel. Es geht um ewige Bestmarken.

Novak Djokovic versteckt seine Gier nicht. Ganz im Gegenteil. "Zu versuchen, die historische Nummer eins zu werden, ist ein großes Ziel", sagt der 33 Jahre Weltranglistenerste. Und er lässt seine großen Widersacher Roger Federer und Rafael Nadal wissen, was er genau anpeilt: "Ich glaube, dass ich die meisten Slams gewinnen und den Rekord für die längste Nummer eins brechen kann."

Djokovic, 33 Jahre alt, sagte dies im Mai in einer TV-Show, er macht keinen Hehl daraus, dass er als der Größte der großen Drei in die Geschichtsbücher eingehen will. Sein Treffen am Sonntag (15.00 Uhr/Eurosport) mit Nadal (34) im Finale der French Open soll dabei ein nächster, bedeutender Schritt werden. Er könnte seinen 18. Major-Titel einsammeln und bis auf einen an Nadal heranrücken. Federer (39), der sich im Aufbautraining nach einer Knieoperation befindet, hat 20.

Und Djokovic, der nun insgesamt 289 Wochen an der Spitze der Weltrangliste stand und den Primus Federer (310) bald überholen kann, scheint bereit. Er spielt ein herausragendes Jahr mit nur einer Niederlage aus 38 Tour-Matches - und die resultierte aus der schmachvollen Disqualifikation bei den US Open.

Er wäre aktuell wohl selbst gegen Nadal bei fast jedem anderen Turnier der leichte Favorit. Nicht aber in Roland Garros. "Hier ist er natürlich der Favorit", räumte Djokovic ein, nachdem er den Griechen Stefanos Tsitsipas 6:3, 6:2, 5:7, 4:6, 6:1 im Halbfinale niedergekämpft hatte: "Nach all den Siegen ist es sein Wohnzimmer." Er sieht es als "größte Herausforderung im Sport" an, Nadal in Paris auf Sand zu schlagen. Einmal ist es ihm bereits gelungen: 2015 fügte er Nadal eine von nur zwei Niederlagen in Roland Garros zu. Sechsmal verließ er den Platz dagegen als Verlierer.

Nadal ist dennoch zurückhaltender in seinen Aussagen. Er lässt seine Ausnahmestellung in Paris mit zwölf Titeln nicht heraushängen, er gibt sich schmallippiger bei seinen Karrierezielen. "Natürlich würde ich es super finden, mit den meisten Grand-Slam-Titeln aufzuhören, aber es ist nichts, von dem ich besessen bin", sagte er Anfang des Jahres: "Und wenn Roger oder Novak vor mir ist, dann geht das Leben auch weiter."

In Nadals Innerem brennt jedoch das Feuer. Der Spanier, den bei den French Open trotz der von ihm beklagten schwierigen Bedingungen wieder eine Aura der Unbesiegbarkeit umgibt, dürfte die ganz großen Rekorde zumindest im Hinterkopf haben, wenn er die rote Asche zum Duell mit Djokovic betritt. Er wolle nach seinem 6:3, 6:3, 7:6 (7:0)-Erfolg gegen Diego Schwartzman noch eine Schippe draufpacken, sagte Nadal mit Blick auf das Finale, in dem er sich mit seinem 100. Sieg in Paris wieder zum Sandplatzkönig krönen kann.

Es ist also angerichtet für ein Gigantenduell, in dem es um eine Siegprämie von 1,6 Millionen Euro, jede Menge Prestige und auch ein Stück weit um das ganz große Bild in der Tennishistorie geht. (Quelle: SID)

French Open, das Finale zwischen Djokovic und Nadal: Der Weg ins Endspiel