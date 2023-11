"Absolute Frechheit": Heftige Kritik an Mesut Özil

Der Rücktritt von Mesut Özil aus dem DFB-Team ist durch die Aussagen seines Vaters wieder ein Thema geworden. Ein TV-Experte rechnet nun mit ihm ab.

WAS IST PASSIERT? Ex-Nationalspieler Mario Basler hat sich zum Abschied von Mesut Özil aus dem DFB-Team im Jahr 2018 geäußert und dabei deutliche Kritik am Mittelfeldspieler geäußert, der inzwischen seine Karriere beendet hat.

WAS WURDE GESAGT? "Der Abgang, den er sich bereitet hat, war maximal schlecht", sagte Basler bei Sport1. Özil hatte dem DFB unter anderem Rassismus vorgeworfen und das als Grund für seinen Rücktritt nach der verkorksten WM 2018 in Russland genannt.

"Das finde ich eine absolute Frechheit und sehr weit hergeholt", meinte Basler und ergänzte: "Wenn ich was zu sagen hätte, würde ich ihn nicht mehr nach Deutschland lassen."

WAS IST DER HINTERGRUND? In dieser Woche hatte sich Özils Vater Mustafa in der Sport Bild zum Karriereende seines Sohnes im Nationaltrikot geäußert. "Mesuts Karriere durfte so nicht enden. Ich akzeptiere es bis heute nicht. Ich bin traurig und enttäuscht. Es tut mir weh", sagte er.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Özil machte zwischen 2009 und 2018 92 Länderspiele für Deutschland, in denen ihm 23 Tore gelangen.

Mit dem DFB-Team wurde er 2014 als Stammspieler Weltmeister.