Frauen-WM 2023: Englischer Verband will Spielerinnen offenbar Budget für Reisekosten von Familien und Freunden bereitstellen

Die Europameisterinnen wollen nun auch bei der WM den Titel holen. Und dafür werden offenbar keine Kosten gescheut.

WAS IST PASSIERT? Der englische Fußballverband will allen Spielerinnen aus dem Kader für die Frauen-WM 2023 in Australien und Neuseeland offenbar ein Budget zur Verfügung stellen, um die Reisekosten für Familien und Freunde abzudecken.

WAS IST DER HINTERGRUND? Einem Bericht von The Athletic zufolge soll dieses Budget pro Spielerin 10.000 Pfund (umgerechnet rund 11.500 Euro) betragen. Hintergrund ist vor allem die lange Anreise in die WM-Austragungsorte Australien und Neuseeland und die damit verbundenen hohen Preise für die entsprechenden Flüge.

Laut The Athletic sieht der englische Verband einen enorm wichtigen leistungssteigernden Faktor darin, dass die Lionesses vor Ort Zeit mit ihren Liebsten verbringen können. Zumal die Erwartungshaltung an Georgia Stanway und Co. nach dem Gewinn des EM-Titels im eigenen Land im vergangenen Jahr sicherlich enorm sein wird.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty

WIE GEHT ES WEITER? Die Frauen-WM 2023 beginnt am 20. Juli, die Engländerinnen bestreiten ihr erstes Gruppenspiel am 22. Juli in Brisbane gegen Haiti. Zudem treffen die Europameisterinnen in der Vorrunde auf Dänemark (28. Juli in Sydney) und China (1. August in Adelaide).

Das WM-Finale, in dem England unbedingt dabei sein will, steigt schließlich am 20. August in Sydney.