Frauen-Länderspiel heute live: Deutschland vs. Kanada im TV und LIVE-STREAM

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft trifft beim Arnold-Clark-Cup heute auf Kanada. Der Anpfiff im Carrow Road Stadium in Norwich ist für Sonntag (20. Februar) um 21.15 Uhr angesetzt.

Neben Deutschland und Kanada sind noch Spanien und England bei dem hochkarätig besetzten Vier-Nationen-Turnier am Start. Das Duell mit den Spanierinnen hat die Elf von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg bereits hinter sich, am Mittwoch geht es dann noch gegen Gastgeber England.

Deutschland vs. Kanada: Das Frauen-Länderspiel heute live im TV und STREAM sehen. GOAL hat in diesem Artikel alle Informationen zur Übertragung für Euch.

Frauen-Länderspiel heute live: Deutschland vs. Kanada im Überblick

Begegnung Deutschland - Kanada Wettbewerb Arnold-Clark-Cup (Vier-Nationen-Turnier) Anpfiff Sonntag, 20. Februar, 21.15 Uhr Austragungsort Carrow Road Stadium (Norwich, England)

Frauen-Länderspiel heute live: Wird Deutschland vs. Kanada im TV gezeigt?

Die ARD und das ZDF haben die Übertragungsrechte für die Spiele der deutschen Frauen-Nationalmannschaft beim Arnold-Clark-Cup 2022. Allerdings zeigen die beiden öffentlich-rechtlichen Sender die Partien nicht live in ihrem TV-Programm, sondern nur via LIVE-STREAM.

Welcher Sender für das Duell mit Kanada an der Reihe ist und wie Ihr das Frauen-Länderspiel heute letztlich doch auf dem Fernseher genießen könnt, verraten wir Euch in den nächsten Abschnitten.

Frauen-Länderspiel heute live: Deutschland vs. Kanada im LIVE-STREAM sehen

Bei der Partie zwischen Deutschland und Kanada beim Arnold-Clark-Cup heute ist die ARD für die Übertragung zuständig. Der Sender zeigt das Länderspiel auf sportschau.de kostenlos im LIVE-STREAM, über diesen Link gelangt Ihr direkt dorthin und könnt heute ab 21.15 Uhr live dabei sein. Es ist zuvor keine Anmeldung nötig.

Wer im Besitz eines Smart-TV-Geräts ist, kann mittels der ARD-Mediathek oder der Sportschau-App die Übertragung auch auf seinen Fernseher bringen. Zudem könnt Ihr den LIVE-STREAM zu Deutschland vs. Kanada auf Eurem Laptop laufen lassen und diesen per HDMI-Kabel mit Eurem gewöhnlichen TV-Gerät verbinden.

Deutschland beim Arnold-Clark-Cup heute live: Wo läuft das nächste Frauen-Länderspiel?

Nach dem heutigen Spiel gegen Kanada steht für Giulia Gwinn und Co. in England noch eine weitere Partie an. Am Mittwoch geht es dabei um 20.30 Uhr in Wolverhampton gegen die Gastgeberinnen.

Dieses Spiel könnt Ihr kostenlos im LIVE-STREAM auf zdf.de sehen. Eine TV-Übertragung im ZDF wird es nicht geben.

Deutschland vs. Kanada heute live sehen: Die Aufstellung der DFB-Frauen

Aufstellung Deutschland:

Berger - Kleinherne, Feldkamp, Freigang, Rauch, Anyomi, Bühl, Magull, Brand, Doorsoun, Dongus

Frauen-Länderspiel heute live im TV und STREAM: Der Vorbericht zu Deutschland vs. Kanada

Jetzt warten die Olympiasiegerinnen: Gegen Kanada wollen die deutschen Fußballerinnen beim Viernationenturnier in England den ersten Sieg des EM-Jahres holen. "Es erwartet uns ein ganz anderer Gegner als Spanien, wir werden ein bisschen mehr Ballbesitz haben dieses Mal und freuen uns auf das nächste schöne, große Spiel", sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg vor der Begegnung am Sonntag (21.15 Uhr/sportschau.de) in Norwich.

Lina Magull vom FC Bayern rechnet mit einem "sehr offenen Spiel", in dem das deutsche Mittelfeld seine Qualitäten besser beweisen kann als beim 1:1 zum Auftakt gegen die dominanten Spanierinnen: "Wir haben viele Facetten, die wir zeigen können, ich bin mir sicher, dass wir das besser machen werden."

Die 27-Jährige hofft auch, dass nach sehr leeren Rängen am Donnerstag in Middlesbrough nun mehr Zuschauer den Weg an die Carrow Road finden. "Vielleicht haben an einem Sonntag ja mehr Leute Zeit und Lust, ins Stadion zu gehen. Das war schon etwas enttäuschend", sagte Magull. In viereinhalb Monaten steigt im Mutterland des Fußballs die Frauen-EM (6. bis 31. Juli), bei der Zuschauerrekorde aufgestellt werden sollen.

Dort will die deutsche Auswahl auch wieder um den Titel mitspielen, der letzte große Triumph war 2016 der Olympiasieg in Rio. Bei der EM 2017 schied der Rekordeuropameister im Viertelfinale aus, genau wie zwei Jahre später bei der WM. So verpasste der zweimalige Weltmeister die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio, wo die Kanadierinnen erstmals Gold holten.

Voss-Tecklenburg hob nicht nur den "tollen Spirit" des Gegners hervor, der beim Mini-Turnier allerdings ohne Weltrekordtorschützin Christine Sinclair (188 Tore) auskommen muss: "Sie haben bei ihrem 1:1 gegen England gezeigt, dass sie aus wenigen Möglichkeiten heraus sehr torgefährlich sind."

Zum Abschluss trifft das DFB-Team am Mittwoch (20.30 Uhr/zdf.de) auf die Gastgeberinnen.

Quelle: SID

Frauen-Länderspiel heute live: Das ist der Kader von Deutschland