Frauen-Champions-League: FC Barcelona gewinnt Halbfinal-Hinspiel beim FC Chelsea

Der erste Schritt ist getan! Der FC Barcelona hat im Halbfinale der Frauen-Champions-League den FC Chelsea besiegt.

WAS IST PASSIERT? Vorjahresfinalist FC Barcelona hat einen ganz großen Schritt zum erneuten Einzug ins Finale der Frauen-Champions-League getan. Die Katalaninnen gewannen das Halbfinal-Hinspiel beim FC Chelsea mit den Nationalspielerinnen Ann-Katrin Berger und Melanie Leupolz 1:0 (1:0).

WAS IST DER HINTERGRUND? Sie haben damit gute Aussichten, zum dritten Mal in Folge ins Endspiel einzuziehen. Die Norwegerin Caroline Graham Hansen erzielte schon in der vierten Minute das Führungstor für die Spanierinnen. Leupolz wurde in der 84. Minute ausgewechselt. Das Duell mit den Fußballerinnen der Blues ist die Neuauflage des Endspiels der Königsklasse von 2021. Damals setzte sich Barca mit 4:0 gegen die Londonerinnen durch.

DAS BILD ZUR NEWS:

Getty Images

WIE GEHT ES WEITER? Im zweiten Semifinale stehen sich am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) der deutsche Meister VfL Wolfsburg und der FC Arsenal gegenüber. Die Londonerinnen hatten im Viertelfinale die Frauen von Bayern München ausgeschaltet.

Das Rückspiel zwischen Barcelona und Chelsea findet am 27. April (18.45 Uhr) statt.