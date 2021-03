Frankreich vs. Ukraine heute live: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER - die Übertragung der WM-Qualifikation

In der WM-Qualifikation treffen zum Auftakt Frankreich und die Ukraine aufeinander. Goal hat die Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Die europäische Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2022 in Katar beginnt. In der Gruppe D kommt es zum Auftakt zum Duell zwischen Frankreich und der Ukraine. Anpfiff ist um 20.45 Uhr im Stade de France in Paris.

Die Weltmeisterschaft 2022 in Katar wirft ihre Schatten voraus. Nur der Gastgeber ist bereits dafür qualifiziert. Die weiteren 31 Teams werden in kontinentalen Qualifikationen ermittelt.

In Europa beginnen die Qualifikationsspiele am heutigen Mittwoch, 24. März. Im Stade de France in Paris kommt es gleich zum Auftakt zu einer interessanten Begegnung: Frankreich empfängt die Ukraine. Die weiteren Teams in der Gruppe D sind Bosnien-Herzegowina, Finnland und Kasachstan.

Im französischen Kader stehen mit Kingsley Coman, Lucas Hernandez und Benjamin Pavard drei Spieler des FC Bayern.

Frankreich vs. Ukraine: Goal liefert Euch alle Informationen zur WM-Qualifikation im TV und LIVE-STREAM. Zudem seht Ihr hier etwa eine Stunde vor Anpfiff des Spiels die Aufstellungen.

Frankreich vs. Ukraine: Das Spiel der WM-Qualifikation im Überblick

Wettbewerb WM-Qualifikation, 1. Spieltag Begegnung Frankreich - Ukraine Ort Stade de France, Paris Anpfiff Mittwoch, 24. März 2021, 20.45 Uhr

Frankreich vs. Ukraine: Die WM-Qualifikation heute live verfolgen

Außer von den Qualifikationsspielen der deutschen Nationalmannschaft wird es aus der europäischen WM-Qualifikation keine Übertragungen im Free-TV geben.

Ihr wollt dennoch die WM-Qualifikation live sehen? Dann seit ihr bei DAZN an der richtigen Stelle. Der Streamingdienst hat sich nämlich die Übertragungsrechte an der kompletten WM-Qualifikation gesichert und zeigt diese als LIVE-STREAM auf seiner Plattform.

Frankreich vs. Ukraine: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM bei DAZN

Das heutige WM-Qualifikationsspiel ist live und exklusiv bei DAZN zu sehen. Die Übertragung beginnt unmittelbar vor Spielbeginn. David Ploch ist der Kommentator des Spieles, als Experte steht ihm Alexis Menuge zur Seite.

Frankreich vs. Ukraine heute im LIVE-STREAM: Das kostet DAZN

DAZN ist ein internationaler Streamingdienst, dessen Schwerpunkt auf Fußball liegt. Neben der WM-Qualifikation könnt Ihr dort auch die Champions League, ausgewählte Spiele der Bundesliga, die komplette Europa League sowie viele Spiele aus den europäischen Top-Ligen verfolgen.

Doch auch Anhänger anderer Sportarten kommen bei DAZN auf ihre Kosten: US-Sport (NBA, NHL, NFL, MLB), Darts, Tennis, Handball, Boxen und vieles mehr sind bei DAZN im Angebot.

Für Neukunden ist der erste Monat kostenlos. Danach zahlt Ihr anschließend entweder 11,99 Euro im Monatsabo oder 119,99 Euro im Jahresabo.

Frankreich vs Ukraine: Die Highlights bei DAZN

Ihr habt das Spiel verpasst, wollt aber dennoch darüber informiert sein? Auch dabei kann DAZN helfen. Der Streamingdienst zeigt die Highlights der Partie zwischen Frankreich und der Ukraine unmittelbar nach Abpfiff auf seiner Plattform.

Frankreich vs. Ukraine heute live im TV und STREAM sehen: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen der beiden Teams vorliegen, findet Ihr sie hier.

Frankreich vs. Ukraine: Die Übertragung im Überblick

TV-Sender/Streamingdienst DAZN Beginn 20.45 Uhr Kommentator David Ploch Experte Alexis Menuge

Frankreich vs. Ukraine: Die WM-Qualifikation im LIVE-TICKER:

Goal bietet zum Spiel zwischen Frankreich und der Ukraine einen umfangreichen Ergebnis-TICKER an. Dort verpasst Ihr garantiert keine Aktion.

Frankreich vs. Ukraine heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragungen im Überblick