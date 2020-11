Frankreich gegen Schweden heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Nations League übertragen

In der Nations League trifft Frankreich auf Schweden. Goal erklärt, wo die Partie heute live im TV und LIVE-STREAM gezeigt wird.

In der Gruppe 3 der Liga A der empfängt . Die Partie wird um 20.45 Uhr in Paris angepfiffen.

Frankreich steht schon mit einem Bein in der Endrunde der Nations League: Mit 13 Punkten hat man drei Zähler Vorsprung auf , ein Unentschieden heute gegen Schweden würde also schon zum Weiterkommen reichen. Am Samstag konnte das Team um Kylian Mbappe die Portugiesen mit 1:0 besiegen.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Frankreich gegen Schweden heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese veröffentlicht wurden.

Frankreich gegen Schweden heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Details

Wettbewerb : Nations League

: Nations League Datum: Dienstag, 17. November 2020

Dienstag, 17. November 2020 Uhrzeit : 20.45 Uhr

Frankreich gegen Schweden heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die Nations League übertragen

Jedes Spiel der Nations League wird live im TV und LIVE-STREAM übertragen! Möglich macht das allen voran der Streamingdienst DAZN , der jedes Spiel, außer die der deutschen Mannschaft, exklusiv im LIVE-STREAM zeigt. DAZN geht ab 20.30 Uhr auf Sendung, Andreas Renner wird die Partie kommentieren. Als Co-Kommentator kommt heute der Frankreich-Experte Alexis Menuge zum Einsatz. Über diesen Link gelangt Ihr direkt zum Stream.

Back with the team...🇫🇷👐🏽 pic.twitter.com/JcvPdhW9YY — Kylian Mbappé (@KMbappe) November 15, 2020

Frankreich gegen Schweden heute live im LIVE-STREAM: DAZN

Am besten schaut Ihr den Stream über die kostenlose DAZN-App, die es als Download für fast alle mobilen Endgeräte gibt. Ihr benötigt lediglich eine stabile Internetverdingung und Vorfreude auf den Fußballabend.

Hier haben wir die wichtigsten Links zum Download der App:

Frankreich gegen Schweden heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Frankreich gegen Schweden heute live im TV und LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER

Der kostenlose LIVE-TICKER von Goal liefert nicht nur interessante Statistiken zum Spiel, sondern informiert Euch auch über die anderen Ergebnisse des Wettbewerbs – schaut mal rein!

Frankreich gegen Schweden heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights

Falls jemand keine Zeit hatte, um die Nations League live verfolgen zu können, lädt DAZN die Highlights der Partie hoch.

Auf DAZN gibt es neben der Nations League viele weitere Top-Ligen zu sehen, wie zum Beispiel die und die , , , oder . Nach dem Probemonat kostet das Portal 11,99 Euro im Monat oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo. DAZN ist jederzeit kündbar.

Frankreich gegen Schweden heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

Frankreich bisher 22 Spiele (wettbewerbsübergreifend) Schweden 11 Siege 6 5 Remis 5 30 Tore 21 1,04 Mrd. Euro Marktwert 190,5 Mio. Euro Kylian Mbappe (180 Mio. Euro) wertvollster Spieler Dejan Kulusevski (45 Mio. Euro)

Frankreich gegen Schweden heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick