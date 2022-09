Französische Nationalhymne: Text, Entstehung, Melodie - alle Infos zur "Marseillaise"

Die Marseillaise ist eine der ältesten und bekanntesten Nationalhymnen der Welt. Hier erfahrt ihr alles zum Lied der Franzosen.

Was beim ersten Hören nach einer leckeren Speise aus unserem südwestlichen Nachbarland klingt, ist in Wirklichkeit der Name der französischen Nationalhymne: Marseillaise.

Vor jedem Länderspiel der Équipe Tricolore wird sie von Spielern und Zuschauern mit viel Stolz gesungen. Das wird auch bei den Spielen der WM 2022 in Katar der Fall sein.

Doch was steckt eigentlich hinter dieser Hymne? Wann ist das Lied entstanden, und was wird dabei gesungen?

In diesem Artikel erfahrt Ihr alles Wissenswerte rund um die französische Nationalhymne: Den kompletten Liedtext im Original und in deutscher Übersetzung, die Entstehung und den Komponisten der Melodie.

Französische Nationalhymne: Text, Strophen und Übersetzung

Die Marseillaise besteht im Original aus sieben Strophen, bei sportlichen Veranstaltungen wie Fußball-Länderspielen werden normalerweise aber nur die erste Strophe und der Refrain gesungen.

"Marseillaise": Der Liedtext der französischen Hymne im Original

Allons enfants de la Patrie,



Le jour de gloire est arrivé!



Contre nous de la tyrannie



L’étendard sanglant est levé. (2×)



Entendez-vous dans les campagnes



Mugir ces féroces soldats?



Ils viennent jusque dans vos bras



Égorger vos fils, vos compagnes.

REFRAIN

Aux armes, citoyens,



Formez vos bataillons,



Marchons, marchons!



Qu’un sang impur



Abreuve nos sillons!

Que veut cette horde d’esclaves,



De traîtres, de rois conjurés?



Pour qui ces ignobles entraves,



Ces fers dès longtemps préparés? (2x)



Français, pour nous, ah! quel outrage



Quels transports il doit exciter!



C’est nous qu’on ose méditer



De rendre à l’antique esclavage!

REFRAIN

Quoi! des cohortes étrangères



Feraient la loi dans nos foyers!



Quoi! ces phalanges mercenaires



Terrasseraient nos fiers guerriers. (2×)



Grand Dieu! par des mains enchaînées



Nos fronts sous le joug se ploieraient.



De vils despotes deviendraient



Les maîtres de nos destinées!

REFRAIN

Tremblez, tyrans, et vous perfides



L’opprobre de tous les partis,



Tremblez! vos projets parricides



Vont enfin recevoir leurs prix! (2×)



Tout est soldat pour vous combattre,



S’ils tombent, nos jeunes héros,



La terre en produit de nouveaux,



Contre vous tout prêts à se battre!

REFRAIN

Français, en guerriers magnanimes,



Portez ou retenez vos coups!



Epargnez ces tristes victimes,



A regret s’armant contre nous. (2×)



Mais ces despotes sanguinaires,



Mais ces complices de Bouillé



Tous ces tigres qui, sans pitié,



Déchirent le sein de leur mère!

REFRAIN

Amour sacré de la Patrie,



Conduis, soutiens nos bras vengeurs.



Liberté, Liberté chérie,



Combats avec tes défenseurs! (2×)



Sous nos drapeaux que la victoire



Accoure à tes mâles accents,



Que tes ennemis expirants



Voient ton triomphe et notre gloire!

REFRAIN

Nous entrerons dans la carrière



Quand nos aînés n’y seront plus,



Nous y trouverons leur poussière



Et la trace de leurs vertus! (2×)



Bien moins jaloux de leur survivre



Que de partager leur cercueil,



Nous aurons le sublime orgueil



De les venger ou de les suivre.

REFRAIN

"Marseillaise": Der Liedtext der französischen Hymne in deutscher Übersetzung

Auf, Kinder des Vaterlandes,



Der Tag des Ruhmes ist gekommen!



Gegen uns ist der Tyrannei



Blutiges Banner erhoben. (2×)



Hört ihr auf den Feldern



Diese wilden Soldaten brüllen?



Sie kommen bis in eure Arme,



Um euren Söhnen, euren Gefährtinnen die Kehlen durchzuschneiden.

REFRAIN

Zu den Waffen, Bürger,



Formiert eure Truppen,



Marschieren wir, marschieren wir!



Unreines Blut



Tränke unsere Furchen!

Was will diese Horde von Sklaven,



Von Verrätern, von verschwörerischen Königen?



Für wen diese gemeinen Fesseln,



Diese seit langem vorbereiteten Eisen? (2×)



Franzosen, für uns, ach! welche Schmach,



Welchen Zorn muss dies hervorrufen!



Man wagt es, daran zu denken,



Uns in die alte Knechtschaft zu führen!

REFRAIN

Was! Ausländische Kohorten



Würden über unsere Heime gebieten!



Was! Diese Söldnerscharen würden



Unsere stolzen Krieger niedermachen! (2×)



Großer Gott! Mit Ketten an den Händen



Würden sich unsere Häupter dem Joch beugen.



Niederträchtige Despoten würden



Über unser Schicksal bestimmen!

REFRAIN

Zittert, Tyrannen und ihr Niederträchtigen,



Schande aller Parteien,



Zittert! Eure verruchten Pläne



Werden euch endlich heimgezahlt! (2×)



Jeder ist Soldat, um euch zu bekämpfen,



Wenn sie fallen, unsere jungen Helden,



Zeugt die Erde neue,



Die bereit sind, gegen euch zu kämpfen.

REFRAIN

Franzosen, ihr edlen Krieger,



Versetzt eure Schläge oder haltet sie zurück!



Verschont diese traurigen Opfer,



Die sich widerwillig gegen uns bewaffnen. (2×)



Aber diese blutrünstigen Despoten,



Aber diese Komplizen von Bouillé,



Alle diese Tiger, die erbarmungslos



Die Brust ihrer Mutter zerfleischen!

REFRAIN

Heilige Liebe zum Vaterland,



Führe, stütze unsere rächenden Arme.



Freiheit, geliebte Freiheit,



Kämpfe mit deinen Verteidigern! (2×)



Unter unseren Flaggen, damit der Sieg



Den Klängen der kräftigen Männer zu Hilfe eilt,



Damit deine sterbenden Feinde



Deinen Sieg und unseren Ruhm sehen!

REFRAIN

Wir werden des Lebens Weg weiter beschreiten,



Wenn die Älteren nicht mehr da sein werden,



Wir werden dort ihren Staub



Und ihrer Tugenden Spur finden. (2×)



Eher ihren Sarg teilen



Als sie überleben wollend,



Werden wir mit erhabenem Stolz



Sie rächen oder ihnen folgen.

REFRAIN

Frankreich, Nationalhymne: Entstehung, Komponist, Melodie der "Marseillaise"

Wie Ihr beim Durchlesen des Textes schon bemerkt habt, ist der Text der Marseillaise ziemlich blutrünstig. Das liegt an ihrem Ursprung und einem wichtigen Teil der französischen Geschichte: der Französischen Revolution (1789 bis 1799).

Verfasst wurde die heutige Marseillaise in der Nacht vom 25. auf den 26. April 1792 nach der Kriegserklärung an Preußen und Österreich von Claude Joseph Rouget de Lisle. Der Originaltitel lautete "Chant de guerre pour l’armée du Rhin" (dt: Kriegslied für die Rheinarmee).

Den Namen Marseillaise erhielt das Lied, nachdem es von Soldaten aus Marseille am 30. Juli 1792 beim Angriff auf Paris gesungen wurde. 1795 wurde die Marseillaise von Nationalkonvent zum französischen Nationalgesang erklärt.

Durchgängig offizielle Nationalhymne ist die Marseillaise erst seit 1871 mit Beginn der Dritten Republik. Von 1940 bis 1945 unter dem Vichy-Regime existierte mit "Maréchal, nous voila" - "Marschall, da sind wir" noch eine weitere Nationalhymne. Ab 1944 galt die Marseillaise dann aber endgültig als Nationalhymne.