Frankreich vs. Bosnien-Herzegowina heute live: Die Übertragung der WM-Qualifikation im TV und LIVE-STREAM

Die Elf von Didier Deschamps trifft auf Bosnien-Herzegowina. Alles zur Übertragung des Qualifikationsspiels im TV und LIVE-STREAM gibt es bei Goal.

Am Mittwoch (1. September) um 20:45 Uhr bekommt es Gastgeber Frankreich in der WM-Qualifikation im Stade de la Meinau in Straßburg mit Bosnien-Herzegowina zu tun.

Eigentlich eine Pflichtaufgabe, die den Franzosen dort bevorsteht. Aktuell ist man mit sieben Punkten Tabellenführer der Gruppe D. Bosnien-Herzegowina hingegen konnte in den letzten zehn Spielen keinen einzigen Sieg einfahren. Zuletzt setzte es eine 0:2-Niederlage gegen Dänemark. Aber auch Frankreich hat nach der enttäuschenden EM 2021 wieder etwas gut zu machen. Die letzte Begegnung mit Bosnien-Herzegowina gewann man übrigens aufgrund eines Tores von Griezmann mit 1:0.

Alle Infos zur Übertragung von Frankreich vs. Bosnien-Herzegowina heute live im TV und LIVE-STREAM findet Ihr hier bei Goal.

Frankreich vs. Bosnien-Herzegowina heute live: Das Spiel im Überblick

Begegnung Frankreich vs. Bosnien-Herzegowina Wettbewerb WM-Qualifikation Anpfiff 01.09. - 20:45 Uhr Spielort Stade de la Meinau (Straßburg)

Frankreich vs. Bosnien-Herzegowina heute live: Gibt es eine Übertragung im TV?

Eine Übertragung des Spiels Frankreich vs. Bosnien-Herzegowina im Free-TV gibt es leider nicht. Nur die Quali-Spiele der deutschen Elf werden bei uns im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt. Trotzdem könnt Ihr die 90 Minuten der Partie kostenlos verfolgen, wie genau erklären wir Euch im nächsten Abschnitt.

Frankreich vs. Bosnien-Herzegowina heute live: Die Übertragung per LIVE-STREAM

Die Rechte an den Qualifikationsspielen für die WM 2022 in Katar ohne deutsche Beteiligung hat der Streamingdienst DAZN. Dort könnt Ihr Frankreich gegen Bosnien heute ganz bequem im LIVE-STREAM verfolgen. Wer also schon ein gültiges DAZN-Konto besitzt, kann ganz einfach um 20:45 Uhr einschalten, und mit Kommentator Ruben Zimmermann das Spiel ansehen. Ihr habt noch kein Konto bei DAZN und wisst nicht, ob sich das lohnt? Kein Problem, wir klären Euch auf.

Der Streamingdienst DAZN kommt aus Ismaning, und hat neben den Quali-Spielen u.a. auch die spanische, italienische und französische Liga im Programm. D.h. Ihr könnt also sowohl El Clasico als auch die neue Star-Truppe von PSG live erleben. Dazu gesellen sich noch große Teile der Bundesliga und Champions League in der Liveübertragung. Aber auch Fans von anderen Sportarten kommen bei DAZN voll auf ihre Kosten. Die NFL, NBA und MLB sind dort ebenfalls live zu sehen. Ebenso viele Übertragungen aus den Sportarten Darts, Tennis, Motor- und Kampfsport. Rund um die Uhr wird Euch also ein riesiges Programm an Livesportevents angeboten.

Kostenmäßig müsst Ihr für DAZN entweder 14,99€ monatlich bezahlen oder 149,99€ im Jahresabo (ca. 12,50€ im Monat). Alternativ könnt Ihr aber auch vom Probemonat Gebrauch machen. Mit diesem Link findet Ihr den Weg dahin und könnt Euch so einen Monat lang kostenlos ein Bild vom DAZN-Programm machen.

Frankreich vs. Bosnien-Herzegowina heute live: Das Spiel im LIVE-TICKER

Wer nicht live vor dem Bildschirm dabei sein kann, für den gibt es den LIVE-TICKER von Goal. Auch hier verpasst Ihr nichts und werdet sofort informiert, wenn auf dem Spielfeld etwas passiert.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Frankreich vs. Bosnien-Herzegowina heute live: Die Aufstellungen der Teams

Sobald die Aufstellungen der Mannschaften bekanntgegeben werden, findet Ihr sie hier.