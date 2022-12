Frankreich: Benzema verkündet Rücktritt aus der Nationalmannschaft

Karim Benzema und die Équipe Tricolore - eine komplizierte Beziehung, die nun nach einer Ankündigung des Stürmers ihr Ende findet.

WAS IST PASSIERT? Was in den vergangenen Tagen bereits spekuliert wurde, ist nun offiziell: Karim Benzema hat den Rücktritt aus der französischen Nationalmannschaft verkündet.

WAS WURDE GESAGT? Auf Instagram meldete sich der Mittelstürmer mit einem Beitrag zu Wort und verkündete: "Ich habe die Anstrengungen und Fehler gemacht, die nötig waren, um dort zu sein, wo ich heute bin, und ich bin stolz darauf! Ich habe meine Geschichte geschrieben und unsere endet."

DIE BILDER ZUR NEWS:

@Benzema

(C)Getty images

WAS IST DER HINTERGRUND? Der 35-jährige Benzema verkündet somit an seinem Geburtstag diesen besonderen Karriereschritt. Bereits in den vergangenen Wochen wurde von dem schwierigen Verhältnis zwischen Didier Deschamps und Benzema berichtet und über einen möglichen Rücktritt des Torjägers spekuliert.

So berichtete L'Équipe, dass das Verhältnis zwischen Benzema und Deschamps bereits vor dem Turnier zerrüttet gewesen sei, nach dessen Verletzung hätte sich dies aber nochmal verstärkt.Nach seiner Abreise aus dem WM-Camp der Franzosen soll Benzema keinen Kontakt mehr mit dem medizinischen Personal der Franzosen gehabt haben.