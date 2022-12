Frankreich - Benzema-Berater kritisiert Deschamps: "Ab Achtelfinale fit"

Karim Benzema und der französische Verband gehen getrennte Wege - diese schwierige Beziehung endet trotzdem noch lange nicht.

WAS IST PASSIERT? Karim Benzemas Berater Karim Djaziri hat sich zu den Entscheidungen von Didier Deschamps während der Weltmeisterschaft geäußert und behauptet, dass der 35-Jährige für die K.o.-Phase der WM in Katar fit gewesen wäre. In dem Zusammenhang machte Djaziri Deschamps schwere Vorwürfe.

WAS WURDE GESAGT? Am zweiten Weihnachtsfeiertag kritisierte Djaziri auf Twitter das französische Trainerteam und schrieb: "Ich habe drei Spezialisten konsultiert, die die Diagnose bestätigt haben, dass Benzema ab dem Achtelfinale hätte fit sein können, um zumindest auf der Bank zu sitzen. Warum haben Sie ihn gebeten, so schnell zu gehen?"

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Mittelstürmer von Real Madrid hatte letzte Woche, einen Tag nach der Niederlage Frankreichs im Elfmeterschießen des WM-Finales gegen Argentinien, seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft über die sozialen Medien bestätigt.

Benzema hat eine durchaus schwierige Beziehung zu Deschamps und wurde für die Europameisterschaft 2016 und die Weltmeisterschaft 2018 nicht nominiert. Der Rechtsfuß hat für die Équipe Tricolore in 97 Länderspielen 37 Tore erzielt.

