Frankreich vs. Australien heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER - die Übertragung der WM

Frankreich bekommt es im ersten WM-Spiel mit Australien zu tun. Die Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM gibt´s hier bei GOAL.

Heute Abend (22. November 2022) treffen Frankreich und Australien im Al-Janoub-Stadion in Al-Wakrah aufeinander. Die WM-Partie wird um 20 Uhr angepfiffen.

Beide Teams trafen tatsächlich bereits bei der letzten Weltmeisterschaft aufeinander. Dabei gingen die Franzosen mit 2:1 als Sieger vom Platz. Die Australier werden also sicher auf eine Revanche aus sein. Beim letzten Mal konnte sich Frankreich am Ende des Turniers sogar zum Weltmeister krönen. Dieses Jahr wollen aber natürlich auch wieder einige andere Teams um den Titel mitkämpfen. Brasilien und Argentinien gelten bei vielen als die aktuellen Favoriten auf den Weltmeistertitel. Bis dahin ist es allerdings noch ein langer Weg. Das Finale findet schließlich erst am 18. Dezember 2022 statt.

Bei GOAL liefern wir Euch alle nötigen Infos zur Übertragung, damit Ihr keine Minute der Partie zwischen Frankreich und Australien verpasst.

Frankreich vs. Australien heute live: Die Infos zum Spiel

Begegnung Frankreich vs. Australien Wettbewerb WM-Gruppenphase Anpfiff 22. November - 20 Uhr Spielort Al-Janoub-Stadion (Al-Wakrah)

Frankreich vs. Australien heute live: Die Übertragung der Partie im TV

Während der WM erhöht sich TV-Konsum bei den meisten Menschen wahrscheinlich erheblich. Denn wie gewohnt wird auch dieses Jahr die WM im deutschen Free-TV übertragen. Allerdings könnt Ihr dieses Mal nicht alle Begegnungen der Weltmeisterschaft dort sehen.

Insgesamt werden bei der WM 64 Spiele gespielt. Davon sind im Free-TV allerdings nur 48 zu sehen. Die restlichen Partien gibt es nur bei Magenta TV. Hierbei handelt es sich um den Bezahlsender der Telekom und gleichzeitig auch um den einzigen Anbieter, der alle Spiele der WM im Angebot hat.

Frankreich vs. Australien heute live: Die Partie im ZDF verfolgen

Das Duell zwischen Frankreich und Australien gehört allerdings zu den Spielen, die im Free-TV zu sehen sind. Um 19.25 Uhr beginnt im ZDF die Vorberichterstattung zum Spiel mit Moderatorin Kathrin Müller-Hohenstein. Zu Gast sind Martina Voss-Tecklenburg, Per Mertesacker und Ex-Nationalspielerin Anja Mittag.

Kommentiert wird die Partie ab 20 Uhr übrigens von Oliver Schmidt.

Frankreich vs. Australien heute live: Das Spiel bei Magenta TV

Wie schon eingangs erwähnt, handelt es sich bei Magenta TV um den Pay-TV-Sender der Telekom. Um Zugriff auf das gesamte Programm inklusive der WM-Spiele zu bekommen, müsst Ihr also erst einmal ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Dabei gibt es unterschiedliche Pakete, aus denen Ihr euer Abo-Modell aussuchen könnt.

Den Link dafür haben wir hier für Euch herausgesucht.

Frankreich vs. Australien heute live: Die WM im LIVE-STREAM sehen

Natürlich habt Ihr parallel zur TV-Übertragung auch die Option, einen LIVE-STREAM zu verfolgen. Dabei könnt Ihr zwischen dem LIVE-STREAM von Magenta TV und dem des ZDF auswählen.

Frankreich vs. Australien heute live: Der LIVE-STREAM des ZDF

Mit diesem Link gelangt Ihr direkt zum LIVE-STREAM des ZDF. Dieser ist genauso wie die TV-Übertragung mit keinerlei Kosten verbunden. Kommentiert wird die Partie ebenfalls von Oliver Schmidt und auch an der Anstoßzeit ändert sich natürlich nichts.

Frankreich vs. Australien heute live: Der LIVE-STREAM von Magenta TV

Wenn Ihr bereits ein Abo bei Magenta TV abgeschlossen habt, könnt Ihr den LIVE-STREAM direkt auf der Website verfolgen. Dafür braucht Ihr Euch dort nur mit euren Zugangsdaten anzumelden. Den Link zur Website gibt es hier.

Frankreich vs. Australien heute live: Mit GOAL zum LIVE-TICKER

Ihr wollt wissen, ob der amtierende Weltmeister gleich im ersten Gruppenspiel drei Punkte einfahren kann, könnt aber nicht live vor dem TV oder STREAM mitfiebern? Dann können wir mit dem LIVE-TICKER von GOAL Abhilfe schaffen.

Dort werdet Ihr nahezu in Echtzeit informiert, sobald auf dem Rasen etwas Wichtiges passiert.

Hier geht es zum LIVE-TICKER für das Spiel Frankreich vs. Australien

Frankreich vs. Australien heute live: Die Aufstellungen der Mannschaften

Wie gewohnt werden die Aufstellungen der Teams hier eine Stunde vor Spielbeginn veröffentlicht.