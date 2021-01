FC Chelsea - Frank Lampard muss gehen, Thomas Tuchel übernimmt: Fünf Fragen zur Entlassung der Blues-Legende

Frank Lampard ist nicht mehr Coach des FC Chelsea, Thomas Tuchel wird ihn beerben. Fünf Fragen zum Trainerbeben bei den Blues.

HINTERGRUND

Es war ein Stück pure Fußball-Romantik, als Frank Lampard im Sommer 2019 neuer Cheftrainer des wurde. Bei Zweitligist Derby County hatte er sich erste Meriten als Coach verdient, nun heuerte der frühere Weltklassemann bei dem Klub an, den er von 2001 bis 2014 13 Jahre lang als Spieler prägte, mit dem er dreimal englischer Meister und 2012 Champions-League-Sieger wurde.

Nur rund eineinhalb Jahre später ist das Stück pure Fußball-Romantik aber schon wieder Geschichte. In der Premier League nur auf Platz neun notiert und den Ansprüchen weit hinterher hinkend, wurde Lampard am Montag entlassen und Thomas Tuchel wird ihm auf Chelseas Trainerbank nachfolgen .

Goal und SPOX beantworten fünf Fragen zum Trainerbeben bei den Blues.

Frank Lampard beim FC Chelsea entlassen: Was kann man ihm vorwerfen?

Der größte Vorwurf, den sich Lampard gefallen lassen muss, ist logischerweise die sportliche Lage. Nach 19 absolvierten Partien ist Chelsea lediglich Neunter in der englischen Beletage, der Rückstand auf die Spitze beträgt bereits elf Punkte. Dass er in seiner ersten Saison ein Team, das zuvor Superstar Eden Hazard verloren hatte und wegen der damals noch bestehenden Transfersperre keinerlei Neuverpflichtungen tätigen konnte, auf Platz vier und damit in die führte, zählt im schnelllebigen Geschäft längst nicht mehr.

Ein weiterer entscheidender Faktor in der berechtigten Kritik an Lampard ist die schlechte Bilanz gegen die Top-Mannschaften der Premier League. In der laufenden Saison holten die Blues aus den vier Partien gegen Liverpool, , und Tottenham nur zwei Zähler. Insgesamt wurden gegen diese vier Klubs seit Lampards Amtsübernahme lediglich drei von zwölf Liga-Duellen gewonnen – zu wenig für die Ansprüche der Blues. Zumal man sich speziell in einem Jahr, in dem Liverpool weit davon enfernt ist, übermächtig zu sein, und kein Team allem Anschein nach der alleinige Dominator wird, deutlich mehr erhoffen konnte.

Chelsea Football Club has today parted company with Head Coach Frank Lampard. — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 25, 2021

Hinzu kam, dass Lampard vor allem in den letzten Wochen ein Bild in der Öffentlichkeit zeichnete, das alles andere als souverän war. Nur selten war sein Auftreten wirklich positiv, so scheiterte er nur allzu logisch daran, eine Euphorie rund um Chelsea aufzubauen. Auf unangenehme Fragen reagierte er oft dünnhäutig, äußerte zudem unnötigerweise öffentliche Kritik an seinen Spielern, zum Beispiel an Timo Werner. Kurzum ist all das wohl unter Unerfahrenheit zu verbuchen.

Was man sportlich auch anprangern muss, ist das Fehlen einer klaren Identität. Was "Lampard-Fußball" sein soll, wurde bisher jedenfalls nie deutlich, zu wenige Muster sind in Chelseas Spiel erkennbar. Exemplarisch dafür: das Hin- und Herschieben von Kai Havertz, der sich vielleicht auch deshalb bislang so schwertut, weil er mal Zehner war, mal Teil des Dreier-Mittelfelds auf der Halbposition, mal falsche Neun und mal Rechtsaußen.

Frank Lampard als Trainer des FC Chelsea: Warum hat das nicht geklappt?

Die Rechnung ist im Kern wahrscheinlich ganz einfach: zu hohe Erwartungen, zu wenig Zeit für Entwicklung. Und ein bisschen auch der Fluch der guten Tat, weil man dachte, Lampard müsse mit Chelsea nach einer guten ersten Saison ohne Transfers nun in seiner zweiten Spielzeit mit einigen sehr namhaften Transfers doch sicher um die Meisterschaft mitspielen.

Knapp 250 Millionen Euro haben die Londoner letzten Sommer in neue Spieler investiert, vor allem in Corona-Zeiten eine Wahnsinns-Summe. Doch Kai Havertz und Timo Werner, für die der Löwen-Anteil dieser Summe auf den Tisch gelegt wurde, sind bis dato noch nicht in der Premier League angekommen. Was eigentlich vollkommen normal ist und Lampard nicht zwingend vorgeworfen werden kann. Beide müssen sich erst einmal an das neue Tempo in gewöhnen, beide sind noch sehr jung, beide entwickeln sich noch weiter. Und da beim vollgepackten Terminkalender kaum Zeit dafür bleibt, im Training Automatismen einzustudieren, sich besser aufeinander einzustellen, dauert die Phase der Adaption mutmaßlich noch länger als im Normalfall ohnehin schon.

Bei Hakim Ziyech, einem weiteren Top-Transfer, wurde das Eingewöhnen im neuen Umfeld und in der neuen Liga noch zusätzlich von einer Knieverletzung erschwert, deretwegen er erst einige Wochen später überhaupt in die Saison starten konnte.

Die Erwartung an Lampard, eine Truppe auf den Platz zu bringen, die um den Titel kämpft, ist unter diesen Umständen zwar nicht überzogen, aber doch extrem schwer zu erfüllen. Mehr Zeit hätte ihm sicherlich gut getan, die hat man im Millionen-Geschäft Fußball aber bekanntlich nicht, wenn das Verpassen der Champions League droht.

Lampards Scheitern bei Chelsea ausschließlich auf zu hohe Erwartungen und zu wenig Zeit zu reduzieren, wäre aber auch nicht richtig. Es hat allem Anschein nach auch Schwierigkeiten zwischen ihm und der Mannschaft gegeben. So soll Lampards Verhältnis zu einigen Spielern zuletzt sehr eisig gewesen sein, berichtet The Athletic . Vor allem öffentlich geäußerte Kritik sei den Stars sauer aufgestoßen, in der Kabine wendete sich die Stimmung allmählich gegen ihn.

Frank Lampard: Was bedeutet die Entlassung für sein Denkmal bei Chelsea?

Lampard wird auf ewig einer der bedeutendsten Spieler in Chelseas Geschichte bleiben, so viel ist auch nach seinem Scheitern als Trainer sicher. Vermutlich wird das unglückliche Aus kaum Spuren auf seinem Denkmal hinterlassen.

Laut Goals Chelsea-Korrespondent Nizaar Kinsella wünschten sich viele Fans, dass der Klub trotz der sportlich prekären Lage an Lampard festhält. Einige Anhänger wollten wohl sogar ein Plakat im Stadion anbringen, das die Vereinsbosse dazu auffordert, ihren Rekordtorschützen nicht vor die Tür zu setzen.

Quelle: Getty Images

"Er ist eine wichtige Ikone dieses großartigen Klubs und sein Status hier bleibt ungebrochen", sagte auch Investor Roman Abramovich in einem Statement auf Chelseas Webseite. "Er wird an der Stamford Bridge immer herzlich willkommen sein."

Frank Lampard: Was bedeutet das Aus bei Chelsea für sein Ansehen als Trainer?

Es ist sicherlich eine erste kleine Macke für den Trainer Frank Lampard. Nachdem er Derby County gleich in seinem ersten Jahr als Cheftrainer einer Profi-Mannschaft beinahe zum Aufstieg geführt hatte und im Jahr darauf mit einem sehr jungen Chelsea-Team Vierter in der Premier League geworden war, sah es so aus, als ob Lampard schon auf dem Weg ins erste Regal der Trainer-Gilde sei.

Von dort ist er nun wieder relativ weit entfernt – mit Chelsea nach den riesigen Investitionen vor der Saison zur Halbzeit nur Neunter gewesen zu sein, hinterlässt seine Spuren. Vielleicht ist er für ein Team mit Titelansprüchen in einer Top-Liga doch noch nicht weit genug.

Seine Fachkenntnis und auch seine Anlagen als Coach werden ihm deswegen aber keineswegs abgesprochen werden. Zumal beim genaueren Betrachten seiner Zeit bei Chelsea jeder erkennt, dass ihm die nötige Zeit für die Entwicklung einer neuen Mannschaft nicht zugestanden wurde.

FC Chelsea: Was kann Thomas Tuchel den Blues bringen?

Im Gegensatz zu Lampard bei dessen Installation hat Thomas Tuchel bereits viel Erfahrung als Trainer auf Top-Niveau. Er hat zwei Jahre lang gecoacht, war zuletzt dann zweieinhalb Jahre in Paris bei einem internationalen Spitzenklub angestellt.

Spätestens bei PSG hat Tuchel gelernt, mit großen Namen umzugehen und das auch bestens gemeistert, nicht umsonst die Franzosen vergangenes Jahr ins Champions-League-Finale geführt. Tuchel arbeitet akribisch und hat ein gutes Händchen dafür, aus Spielern das Optimum herauszukitzeln – genau das Richtige für den aktuellen Kader Chelseas, der möglichst schnell weiterentwickelt werden muss.

Aus Fan-Sicht ist es sicherlich ein radikaler Tapetenwechsel von Klublegende Lampard auf Tuchel. Doch dessen Fähigkeit, gerade mit technisch hochveranlagten Teams viel erreichen zu können, sollte positiv stimmen. Fußballerische Klasse hat Chelsea schließlich zuhauf zur Verfügung.