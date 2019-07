Frank Lampard trotzt Chelsea-Transfersperre: "Fest entschlossen, erfolgreich zu sein"

Frank Lampard muss gleich zu Amtsbeginn mit einem großen Hindernis arbeiten. Dennoch glaubt er an eine erfolgreiche Saison beim FC Chelsea.

Trainer Frank Lampard geht trotz der Transfersperre gelassen und voller Selbstbewusstsein an seine Aufgabe beim heran.

"Ich denke, dass ich eine sehr gute Mannschaft übernommen habe", sagte der Engländer am Rande des Testspiels gegen Kawasaki Frontale. "Wir können in diesem Jahr keine Spieler holen, das ist uns bekannt, aber wir brauchen auch keine. Ich bin mit dem Kader zufrieden und fest entschlossen, erfolgreich zu sein", meinte er.

Lampard hat klare Vorstellung von Chelsea-Spielweise

Dabei hat der 41-Jährige eine klare Vorstellung, wie die Blues in der kommenden Spielzeit auflaufen sollen. "Meine Mannschaft soll mit viel Energie und Schnelligkeit spielen", erklärte er. "Im Ballbesitz will ich schnelle Kombinationen sehen und wenn wir ihn verlieren, soll er so schnell wie möglich zurückerobert werden", fügte er hinzu.

Aufgrund von Fehlverhalten bei U18-Transfers wurden die Londoner mit einer Transfersperre für zwei Wechselperioden belegt.