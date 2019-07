FC Chelsea: Frank Lampard wird neuer Trainer der Blues

Frank Lampard wird neuer Trainer des englischen Erstligisten . Das gaben die Blues, bei denen Lampard als Spieler 13 Jahre verbrachte, am Donnerstag offiziell bekannt. Er kommt von Derby County und unterschreibt einen bis 2022 datierten Vertrag.

HE’S HOME! 🙌



Frank Lampard is the new Chelsea head coach!

#WelcomeHomeFrank