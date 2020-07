Ex-Bayern-Star Franck Ribery während Florenz-Spiel in Parma ausgeraubt

Ex Bayern-Star Franck Ribery wurde während des Spiels der AC Fiorentina gegen Parma Opfer eines häuslichen Einbruchs.

Franck Ribery, langjähriger Spieler des , wurde während der Serie-A-Partie seines aktuellen Klubs bei Parma Calcio (2:1) ausgeraubt. Über seine sozialen Accounts verbreitete der 37-Jährige ein Video, in dem das Ausmaß des Schadens deutlich wird.

Sein Haus wurde von den Einbrechern vollkommen verwüstet. Kleidung, Lampen und alle möglichen anderen Gegenstände liegen wild verteilt auf dem Boden herum.

Sachschaden nach Einbruch bei Ribery noch unklar

Was gestohlen wurde und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist bisher noch unklar. In einem langen Statement schrieb Ribery, dass er und seine Familie nun "alle nötigen Maßnahmen für unsere Sicherheit" treffen werden.

Beim 2:1-Sieg in Parma stand Ribery 66 Minuten lang auf dem Platz, blieb dabei aber ohne Scorerpunkt. Mit Florenz liegt er in der Tabelle aktuell auf Rang 13 und damit näher an der Abstiegszone als an den internationalen Startplätzen.