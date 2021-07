Fortuna Köln vs. 1. FC Köln: Testspiel heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen

Bundesligist 1. FC Köln testet heute gegen Stadtrivale Fortuna Köln. Goal zeigt, wo Ihr das Spiel heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen könnt.

Seit vergangenen Montag befindet sich der 1. FC Köln in der Vorbereitung auf die Bundesliga-Saison 2021/22. Am heutigen Freitag, 9. Juli, steht das erste Testspiel auf dem Programm - und was für eines! Ab 18 Uhr kommt es im Kölner Südstadion vor 4100 zugelassenen Zuschauern zum Stadtderby gegen Fortuna Köln.

Bei den Geißböcken trägt die Hoffnung auf eine bessere Saison (Köln sicherte sich in der vergangenen Spielzeit erst in der Relegation den Klassenerhalt) vor allem den Namen Steffen Baumgart. Der als harter Hund bekannte Trainer soll den 1. FC Köln in vordere Tabellenregionen führen.

Dabei helfen sollen auch die Neuzugänge Marc Uth (Schalke 04), Dejan Ljubicic (Rapid Wien), Timo Hübers (Hannover 96) und Marvin Schwäbe (Bröndby IF).

Die guten Zeiten von Fortuna Köln im Profifußball liegen schon Jahre zurück. Von 1974 bis 2000 spielte der Klub ununterbrochen in der 2. Bundesliga. Nach finanziellen Schwierigkeiten spielte die Fortuna in der Saison 2008/09 gar in der fünftklassigen NRW-Liga. Nach einem kurzzeitigen Intermezzo in der 3. Liga spielt die Nummer zwei in Köln seit der Saison 2019/20 in der Regionalliga West. In dieser sprang in der vergangenen Saison Platz vier heraus.

Fortuna Köln vs. 1. FC Köln: Das Testspiel im Überblick

Begegnung Fortuna Köln - 1. FC Köln Wettbewerb Testspiel Datum Freitag, 9. Juni 2021 Zeit 18 Uhr Ort Südstadion Köln

Fortuna Köln vs. 1. FC Köln: Testspiel heute live im TV und LIVE-STREAM sehen

Das Testspiel zwischen Fortuna Köln und dem 1. FC Köln wird heute live und kostenlos übertragen. Eine TV-Übertragung gibt es zwar nicht, dafür einen kostenlosen LIVE-STREAM.

Dieser wird von sporttotal.tv angeboten. Der Streamingdienst zeigt seit einigen Jahren viel Fußball im LIVE-STREAM - von der Kreisliga bis hinauf zur Regionalliga. Dazu sind dort auch unter anderem Spiele der Damen-Basketball-Bundesliga, der Pro A (2. Bundesliga Basketball) und diverse 24-Stunden-Rennen zu sehen.

Das Kölner Stadtderby kann heute am heimischen PC, Tablet oder Smartphone ganz normal über die Website oder über die kostenlose App (Download im Play Store, Download im App Store) live verfolgt werden.

Wenn Ihr Euren PC oder das Laptop per HDMI-Kabel mit Eurem TV-Gerät verbindet könnt Ihr das Spiel auch auf den großen TV-Bildschirm holen.

❗Wichtig: aktualisierte Fanhinweise für das Spiel gegen den 1. FC Köln am 09.07.21❗https://t.co/8KN0T6Ofpt — Fortuna Köln (@fortuna_koeln) July 2, 2021

Fortuna Köln vs. 1. FC Köln: Testspiel heute live im TV und LIVE-STREAM sehen - Aufstellungen

An dieser Stelle zeigen wir Euch die Aufstellungen des 1. FC Köln und von Fortuna Köln, sobald diese vorliegen.