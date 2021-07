Fortuna Düsseldorf vs. Werder Bremen heute live: Die Übertragung der 2. Bundesliga im TV und LIVE-STREAM

Werder Bremen ist zu Gast bei der Fortuna in Düsseldorf. Alle Infos zur Übertragung des Zweitligaspiels im TV und LIVE-STREAM findet ihr bei Goal.

Heute Abend um 20:30 Uhr treffen Fortuna Düsseldorf und Werder Bremen in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf aufeinander.

Während die Fortuna am ersten Spieltag der noch ganz frischen Zweitligasaison mit 2:0 gegen Sandhausen gewinnen konnte, musste sich Bremen gegen Hannover 96 mit einem 1:1 zufriedengeben. Trotzdem trennen die beiden Teams aktuell nur zwei Tabellenplätze: Düsseldorf steht nach dem 1. Ligaspieltag auf Platz 5, Werder Bremen auf Platz 7.

Diese Platzierung wird sich allerdings nach dem heutigen Spiel sicher ändern. Beide Teams möchten von Saisonbeginn an oben mitspielen und werden sich daher auch heute Abend sicherlich nichts zu schenken haben. Man darf sich also auf einen spannenden Fußballabend in der Heimstätte der Fortuna freuen.

Bei Goal bekommt ihr alle Infos zur TV- und LIVE-STREAM-Übertragung der Partie zwischen Düsseldorf und Bremen.

Fortuna Düsseldorf vs. Werder Bremen heute live: Die Spieldaten auf einen Blick

Begegnung Fortuna Düsseldorf vs. Werder Bremen Wettbewerb 2. Bundesliga Anpfiff 31.07. - 20:30 Uhr Spielort Merkur Spiel-Arena (Düsseldorf)

Fortuna Düsseldorf vs. Werder Bremen heute live: Wo kann man das Spiel im TV sehen?

Wer die heutige Partie im TV verfolgen will, dem eröffnen sich sogar zwei Möglichkeiten. Wie genau diese aussehen, erklären wir euch jetzt.

Fortuna Düsseldorf vs. Werder Bremen heute live: Das Spiel bei Sport1 im Free-TV

Gute Nachrichten für alle, die sich fragen, ob die Partie im Free-TV zu sehen ist. Für die aktuelle Saison konnte sich der Sender Sport1 die Übertragungsrechte aller Samstagabendspiele um 20:30 Uhr sichern. Also natürlich auch für dieses Spiel. Ab Anpfiff um 20:30 Uhr könnt ihr so die Begegnung zwischen der Fortuna und Bremen im Free-TV bei Sport1 verfolgen.

Fortuna Düsseldorf vs. Werder Bremen heute live: Die 2. Liga auf Sky

Auch der deutsche Pay-TV Sender Sky zeigt das Spiel natürlich im TV. Dafür braucht ihr allerdings anders als bei Sport1 ein kostenpflichtiges Abonnement. Ohne dieses könnt ihr dort leider nicht zusehen. Welche Abomodelle genau es dort gibt, könnt ihr hier nachlesen. Kommentator für die Partie ist bei Sky übrigens Stefan Hempel.

Fortuna Düsseldorf vs. Werder Bremen heute live: Der LIVE-STREAM zur 2. Bundesliga

Auch für alle, die das Spiel nicht am heimischen Fernseher verfolgen können, gibt es eine Lösung. Für die Partie zwischen Düsseldorf und Bremen gibt es ebenfalls unterschiedliche LIVE-STREAMS, die ihr verfolgen könnt.

Fortuna Düsseldorf vs. Werder Bremen heute kostenlos im LIVE-STREAM sehen: Alle Infos

Parallel zu der Free-TV-Übertragung der Partie bei Sport1 könnt ihr die Begegnung natürlich auch im LIVE-STREAM von Sport1 verfolgen. Dieser ist völlig kostenfrei und einfach über die Website von Sport1 abrufbar. Alternativ könnt ihr aber auch direkt auf diesen Link klicken und findet so ab 20:30 Uhr zum LIVE-STREAM.

Fortuna Düsseldorf vs. Werder Bremen heute live: Der LIVE-STREAM bei Sky Go

Neben der TV-Übertragung von Sky bietet der Pay-TV-Sender ebenfalls einen LIVE-STREAM an, mit dem ihr das Spiel auf jedem internetfähigen Gerät verfolgen könnt. Dieser trägt den Namen Sky Go . Dafür braucht ihr allerdings natürlich wieder ein gültiges Sky-Konto. Nur wenn ihr also zahlender Kunde beim Pay-TV-Sender seid, könnt ihr auf diesen LIVE-STREAM zugreifen. Wie genau das alles funktioniert, könnt ihr noch einmal hier nachlesen.

Fortuna Düsseldorf vs. Werder Bremen heute live: Das Duell im LIVE-STREAM mit Sky Ticket sehen

Eine weitere Möglichkeit, wie ihr das Spiel mit Sky im LIVE-STREAM sehen könnt, ist das Sky Ticket . Die Besonderheit dabei ist, dass ihr dafür kein gültiges Sky-Konto haben müsst. Das Sky Ticket kostet zehn Euro und ist dann für ein ausgewähltes Spiel gültig. Kauft ihr also dieses Ticket für die heutige Partie, bekommt ihr einen einmaligen Zugang zum Sky-LIVE-STREAM, nach Abpfiff verfällt das Sky Ticket aber wieder.

Für das nächste Spiel müsstet ihr euch also wieder ein neues kaufen. Mehr Infos zu dieser Möglichkeit könnt ihr mit diesem Link nachlesen.

Fortuna Düsseldorf vs. Werder Bremen heute live: Die Übertragung der Partie im Überblick

Fortuna Düsseldorf vs. Werder Bremen heute live: Die Aufstellungen der Mannschaften

Ab einer Stunde vor Spielbeginn könnt ihr hier die Aufstellungen beider Teams nachlesen.