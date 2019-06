Fortuna Düsseldorf vor Ausleihe von Manchester Citys Zack Steffen

In der Vergangenheit ist Fortuna Düsseldorf schon oft positiv durch Leihgeschäfte aufgefallen. Nun könnte der nächste Spieler eines Top-Klubs kommen.

steht vor der Verpflichtung von Torwart Zackary Steffen. Nach Informationen von Goal und SPOX soll der US-Amerikaner auf Leihbasis vom englischen Meister kommen. Der 24-Jährige wechselte erst vor wenigen Wochen in die Premier League, nun sind Fortuna-Verantwortliche zu ihm nach Amerika geflogen.

Für ein Jahr soll der Torwart ausgeliehen werden, um das Niveau in einer europäischen Spitzenliga kennenzulernen. Bei Manchester City hat der Nationalkeeper prominente Konkurrenten auf seiner Position: Mit Ederson ist einer der besten Torhüter der englischen Eliteliga zwischen den Pfosten gesetzt, außerdem stehen mit Claudio Bravo ( ) und Arijanet Muric ( ) zwei weitere Nationaltorhüter im Kader Pep Guardiolas.

In den letzten zweieinhalb Jahren stand "Zack" Steffen bei Columbus Crew in der amerikanischen Profiliga unter Vertrag, dabei spielte er sich durch starke Leistungen in das Rampenlicht der Top-Klubs. Er wurde zum Torhüter des Jahres 2018 in der MLS gekürt und gab im Dezember 2018 seinen Wechsel nach Manchester bekannt.

Fortuna Düsseldorf: Leih-Kandidat Steffen spielte bereits beim

Bei der Fortuna würde Steffen auf Michael Rensing im Tor der Rheinländer treffen. Düsseldorf hatte im vergangenen Jahr ein gutes Händchen dafür, per Leihe bundesligataugliche Spieler zu verpflichten, so wurde unter anderem dank Dodi Lukebakio (Watford), David Kownacki ( Genua) und Aymen Barkok ( ) der Klassenerhalt überraschend vorzeitig perfekt gemacht.

Erfahrung in konnte Steffen dabei bereits vor wenigen Jahren sammeln: Zwischen Januar 2015 und Juli 2016 spielte er für den SC Freiburg. Dabei kam er auf 14 Einsätze für die zweite Mannschaft des Sportclubs in der Regionalliga Süd-West, zu einem Einsatz in der kam es aber nicht.